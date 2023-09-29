Пеп о графике: «Футболистам говорят не жаловаться, потому что мы много зарабатываем. Женская сборная Испании захотела перемен – и добилась их. Только сами игроки могут что-то изменить»

Пеп Гвардиола поделился мнением о напряженном графике футболистов.

«Идея по сокращению количества матчей была бы хороша для футболистов. Но ничего не изменится.

Игроки, возможно, должны что-то сделать, и тогда, может быть, что-то произойдет. Без игроков шоу не может продолжаться, поэтому это зависит от них.

Это большой бизнес. У них большие зарплаты. Нам говорят не жаловаться, поскольку мы зарабатываем много денег. Качество нужно защищать, но все идет противоположным путем.

Женская сборная Испании хотела перемен, и они добились перемен. Вот так это работает. Футболисты должны решить, будут ли они действовать для защиты будущих поколений. Федерации ничего не изменят.

Бывает, что футболист может пожаловаться, что не сыграл после того, как пропустил один матч. Но футболисты будущего прочувствуют такой график, когда проведут по 60 матчей за сезон.

Если игроки хотят что-то изменить, то в футболе они единственные, кто может это сделать», – сказал главный тренер « » .

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