Пеп о графике: «Футболистам говорят не жаловаться, потому что мы много зарабатываем. Женская сборная Испании захотела перемен – и добилась их. Только сами игроки могут что-то изменить»
Пеп Гвардиола поделился мнением о напряженном графике футболистов.
«Идея по сокращению количества матчей была бы хороша для футболистов. Но ничего не изменится.
Игроки, возможно, должны что-то сделать, и тогда, может быть, что-то произойдет. Без игроков шоу не может продолжаться, поэтому это зависит от них.
Это большой бизнес. У них большие зарплаты. Нам говорят не жаловаться, поскольку мы зарабатываем много денег. Качество нужно защищать, но все идет противоположным путем.
Женская сборная Испании хотела перемен, и они добились перемен. Вот так это работает. Футболисты должны решить, будут ли они действовать для защиты будущих поколений. Федерации ничего не изменят.
Бывает, что футболист может пожаловаться, что не сыграл после того, как пропустил один матч. Но футболисты будущего прочувствуют такой график, когда проведут по 60 матчей за сезон.
Если игроки хотят что-то изменить, то в футболе они единственные, кто может это сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
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сейчас в командах по 30+ человек, количество замен довели до 5 - ротируйте состав, в чем проблема? но зачастую, нежелание менять основу, приводит к тому, что эти же тренеры, которые рассказывают об огромных нагрузках, вообще играют без замен, или ограничиваются 2-3.
Сменить голову Испанского футбольного союза?
Типо поцелуй - это было все подстроено?
Понятное дело, что календарь загружен со времён ковида, так как было много переносов, но вместе с тем ни один игрок просто так не откажется играть за свою сборную. Большинство футболистов играют в своей родной стране и вряд-ли местным фанатам МЮ, Арсенала или Ливерпуля понравится как Рэшфорд, Сака, Райс и Трент отказываются от сборной ради клуба
УЕФА это Лигой Наций, заменила бесполезные товарняки, которые так и так проводили, и на них точно также вызывались футболисты.
ЧМ посреди сезона провели впервые. это не регулярная практика, чтобы к ней апеллировать.
новая ЛЧ, да, повысит нагрузку, но, опять же, это все в будущем.
предсезонный тур у Сити состоял из 3 матчей. игроки Сити отдыхали сорок с хером дней, с момента финала ЛЧ, и до первого товарняка. о каких нагрузках, на данном этапе сезона, вещает Пеп? у МЮ было 8 (!!!) предсезонных матчей. результат - аншлаг в лазарете.
но презсезонку команды организовывают себе сами, и зачем тому же МЮ было проводить 8 матчей - вопрос, скорее, к руководству.
Браво 👏
клубный ЧМ состоит их 3-х матчей. этот шляпный турнир победители ЛЧ вполне могут дублем играть, и почти наверняка выиграют.
ЧМ только через 3 года расширят. вот тогда и можно будет говорить о сильно возросших нагрузках.
Тут ещё "спасибо" надо сказать Месси с Роналду, их рабочей этике, физиотерапевтам и, главное, природному здоровью. Но что тот, что другой - уникальны, едва-ли следующие топы до 35-36 без травм будут держаться и играть на таком уровне.
я, как зритель, могу выбрать, смотреть мне игру или нет. и я наперед знаю, что на топовые матчи выйдут сильнейшие составы. возможно, даже, отдохнувшие и полные сил (последствия ротации, ага), а не команды, еле плетущие ноги, вследствие тяжелого графика, и нежелания тренеров ротировать состав.
более того, ничего нового ведь не изобрели, эти турниры идут десятилетиями, и как-то их раньше играли же, причем, на намного худших, по качеству полях.
Ротация также понижает качество.
Я просто не понимаю, вот в ваших интересах, как зрителя, лучшек качество при большом количестве игр, или худшее при огромном? По-моему, выбор очевиден.
Потому что мне кажется, что футбол сборных, за исключением ЧМ и топовых континентальных турниров, сильно переоценен.
Отбор, понятно, нужен. Какие-то сборы с товарняками, но и точка.
Опять же, по ощущениям.