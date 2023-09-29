Пеп о графике: «Футболистам говорят не жаловаться, потому что мы много зарабатываем. Женская сборная Испании захотела перемен – и добилась их. Только сами игроки могут что-то изменить»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола сборная Испании жен Футбол

Пеп Гвардиола поделился мнением о напряженном графике футболистов.

«Идея по сокращению количества матчей была бы хороша для футболистов. Но ничего не изменится.

Игроки, возможно, должны что-то сделать, и тогда, может быть, что-то произойдет. Без игроков шоу не может продолжаться, поэтому это зависит от них.

Это большой бизнес. У них большие зарплаты. Нам говорят не жаловаться, поскольку мы зарабатываем много денег. Качество нужно защищать, но все идет противоположным путем.

Женская сборная Испании хотела перемен, и они добились перемен. Вот так это работает. Футболисты должны решить, будут ли они действовать для защиты будущих поколений. Федерации ничего не изменят.

Бывает, что футболист может пожаловаться, что не сыграл после того, как пропустил один матч. Но футболисты будущего прочувствуют такой график, когда проведут по 60 матчей за сезон.

Если игроки хотят что-то изменить, то в футболе они единственные, кто может это сделать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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29 комментариев

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Любезный Коссутий
раньше в командах было по 20-22 игрока. было всего 3 замены. и все играли те же самые турниры.
сейчас в командах по 30+ человек, количество замен довели до 5 - ротируйте состав, в чем проблема? но зачастую, нежелание менять основу, приводит к тому, что эти же тренеры, которые рассказывают об огромных нагрузках, вообще играют без замен, или ограничиваются 2-3.
+28
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Фарид Харисов
Сборная Испании захотела перемен — теперь того состава женской сборной Испании не существует, а тренер который привел их к ЧМ был съеден вслед за Рубиалесом.
+20
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Совесть 7Хага
Ответ Любезный Коссутий
раньше в командах было по 20-22 игрока. было всего 3 замены. и все играли те же самые турниры. сейчас в командах по 30+ человек, количество замен довели до 5 - ротируйте состав, в чем проблема? но зачастую, нежелание менять основу, приводит к тому, что эти же тренеры, которые рассказывают об огромных нагрузках, вообще играют без замен, или ограничиваются 2-3.
Раньше футбол был искусством, сейчас это легкая атлетика
+16
-3
+13
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JohnnyMulka
А чего хотела и добилась женская Сборная?
Сменить голову Испанского футбольного союза?
Типо поцелуй - это было все подстроено?
+6
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Совесть 7Хага
У лысых из манчестера сегодня день нытья?
+6
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<~Inter~>
Так женская сборная протестует против своей собственной федерации, а вот интересно смогли бы они пойти против своих контрактов в клубе. Предсезонные туры на разных континентах точно также загружают календарь, но тренеры предпочитают об этом молчать
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bdh
Ответ <~Inter~>
Так женская сборная протестует против своей собственной федерации, а вот интересно смогли бы они пойти против своих контрактов в клубе. Предсезонные туры на разных континентах точно также загружают календарь, но тренеры предпочитают об этом молчать
Что Пеп, что Клопп сто раз именно на предсезонных турах на разных континентах акцентировали.
+3
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igls54
Абсолютно правильно футболистам говорят
+3
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Анри Карлайл
Когда слил кубок и появилось время потрындеть..
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Kipriot
Футболистов очень много, понабери их и всем хватит времени и поиграть и отдохнуть. Мне кажется в этом и есть суть удлинения сезона матчами. Чтобы не одни и те-же делали все, чтоб был шанс у молодых. Как бы смешно это не звучало, но челси к этому будто готовится.
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<~Inter~>
Ответ bdh
Что Пеп, что Клопп сто раз именно на предсезонных турах на разных континентах акцентировали.
Так пусть зайдут в кабинет своего ген директора и скажут, что никуда они не поедут.
Понятное дело, что календарь загружен со времён ковида, так как было много переносов, но вместе с тем ни один игрок просто так не откажется играть за свою сборную. Большинство футболистов играют в своей родной стране и вряд-ли местным фанатам МЮ, Арсенала или Ливерпуля понравится как Рэшфорд, Сака, Райс и Трент отказываются от сборной ради клуба
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Любезный Коссутий
Ответ alexmixer9
Сделали бесполезную лигу наций, чемпионаты мира в середине сезона, новая лч будет более загружена по матчам ну и конечно модные предсезенные турниры по разным уголками мира (но тут вопрос к руководству а не к фифа/уефа) А замены и ротации это ясное дело снижение качества футбола, чего топ тренеры не хотят
почему бесполезная Лига Наций?
УЕФА это Лигой Наций, заменила бесполезные товарняки, которые так и так проводили, и на них точно также вызывались футболисты.

ЧМ посреди сезона провели впервые. это не регулярная практика, чтобы к ней апеллировать.

новая ЛЧ, да, повысит нагрузку, но, опять же, это все в будущем.

предсезонный тур у Сити состоял из 3 матчей. игроки Сити отдыхали сорок с хером дней, с момента финала ЛЧ, и до первого товарняка. о каких нагрузках, на данном этапе сезона, вещает Пеп? у МЮ было 8 (!!!) предсезонных матчей. результат - аншлаг в лазарете.
но презсезонку команды организовывают себе сами, и зачем тому же МЮ было проводить 8 матчей - вопрос, скорее, к руководству.
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Fonbaron
Ответ Любезный Коссутий
раньше в командах было по 20-22 игрока. было всего 3 замены. и все играли те же самые турниры. сейчас в командах по 30+ человек, количество замен довели до 5 - ротируйте состав, в чем проблема? но зачастую, нежелание менять основу, приводит к тому, что эти же тренеры, которые рассказывают об огромных нагрузках, вообще играют без замен, или ограничиваются 2-3.
Сейчас футбол настолько интенсивен и конкурентен, что даже замена одного игрока на чуть менее качественного, но тоже достойного-может нарушить баланс, концентрацию, допустить мааааленькую оплошность и пропустить гол или проиграть. Сейчас маленькие детали и даже рутина все решает. Почему носятся со звездами, потакают им и терпят их «шалости» при сумашедших зарплатах? Потому что они решают. Они приносят результат. Баланс найти очень тяжело, убери одного двух и фланг, зона, защита или подузащита проседает. Так что сравнивать прошлые годы нет смысла, отсюда в командах по 30 человек и очень трудные ротации при игроках на две команды. Я уж не говорю о рутине, о которой так беспокоился Роналду в МЮ, поимая что без этих мелочей МЮ не полнятся. Тренажерка, бассейны, залы, инфраструктура. От этого зависит как потренируется игрок, как выспится, как восстановится, как подготовится, как сконцентрируется. Это настолько важно что я просто не понимаю, как можно этого не замечать. Представляете прекрасный дорогй ресторан с грязным неубранным туалетом? Я думаю топ-команды с еще большими проблемами будут ротировать составы. И треблы будут собираться с меньшей интенсивностью, так как стоит МС выложится в ЛЧ, как их может растерзать кто-нибудь в АПЛ и кубке. Стоит им выложится в дерби в АПЛ против Мю, как им придется не сладко в следующем матче ЛЧ против например Реала. Выдохся Стоунз против Винисиуса, как ему потом догонять Хейлунда, если он не восстановился на базе, так как не работает криобассейн? Не сможет быстро бегать, поставишь другого дефа а он не вошел, тупит и пипец, вынимай мяч. И команда вылетает.
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Lavinka
Ответ Совесть 7Хага
У лысых из манчестера сегодня день нытья?
Да , на очереди Клопп .
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Lavinka
Ответ Леван Мкртчян
Педри поперхнулся, прочитав как тяжело будет футболистам будущего ,играть по 60 матчей за сезон
И на сколько хватит Педри если и дальше так продолжится ?
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Kirkorofff
Ответ Совесть 7Хага
Раньше футбол был искусством, сейчас это легкая атлетика
Как ёмко и точно!
Браво 👏
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bdh
Ответ Любезный Коссутий
я согласен, что ротация понижает качество. но тут все в одинаковых условиях. плюс, посмотри на это со стороны лавочников, годами протирающими штаны, тз-за боязни тренеров вносить изменения. эти ребята точно хотят играть, и не факт, что будут играть хуже. как говорится, не попробуешь - не узнаешь я, как зритель, могу выбрать, смотреть мне игру или нет. и я наперед знаю, что на топовые матчи выйдут сильнейшие составы. возможно, даже, отдохнувшие и полные сил (последствия ротации, ага), а не команды, еле плетущие ноги, вследствие тяжелого графика, и нежелания тренеров ротировать состав. более того, ничего нового ведь не изобрели, эти турниры идут десятилетиями, и как-то их раньше играли же, причем, на намного худших, по качеству полях.
А мне неинтересно смотреть на второй состав любимой команды, можно другую включить, можно бразильский чемп, например, посмотреть. Лигу наций, товарищеские тоже не включаю. В моих интересах смотреть топ составы, под которые, соответственно, заточена тактика. Ну, кому как.
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Любезный Коссутий
Ответ #SharkTeam
Так то да, но у топовых игроков стало больше матчей. Раньше на ЧЕ было 16 команд, не было Лиги Наций и вместо клубного ЧМ играли один матч за межконтинентальный кубок. А сейчас что? Даже ЧМ расширяют
да причем тут Лига Наций? она просто заменила те же самые бкстолковые товарняки, которые сборные так и так проводили, в паузы на сборные.

клубный ЧМ состоит их 3-х матчей. этот шляпный турнир победители ЛЧ вполне могут дублем играть, и почти наверняка выиграют.

ЧМ только через 3 года расширят. вот тогда и можно будет говорить о сильно возросших нагрузках.
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bdh
Ответ <~Inter~>
Просто решения очевидного нет. Отказ от товарищеских матчей сборных и лиги наций не решит проблемы. Руководители клубов тоже не дураки и быстро найдут способ как заполнить появившиеся окна в году. Пойдут на увеличение матчей в кубковых турнирах, еврокубках или просто добавят ещё один летний тур в другое полушарие
Где-то товарищеские, где-то лига наций, где-то предсезонные, где-то кубки. Как только будет стабильно половина из топ 10 травмирована, как только будут сами тренера играть резервистами ещё чаще, так и найдется очевидное решение.
Тут ещё "спасибо" надо сказать Месси с Роналду, их рабочей этике, физиотерапевтам и, главное, природному здоровью. Но что тот, что другой - уникальны, едва-ли следующие топы до 35-36 без травм будут держаться и играть на таком уровне.
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
почему бесполезная Лига Наций? УЕФА это Лигой Наций, заменила бесполезные товарняки, которые так и так проводили, и на них точно также вызывались футболисты. ЧМ посреди сезона провели впервые. это не регулярная практика, чтобы к ней апеллировать. новая ЛЧ, да, повысит нагрузку, но, опять же, это все в будущем. предсезонный тур у Сити состоял из 3 матчей. игроки Сити отдыхали сорок с хером дней, с момента финала ЛЧ, и до первого товарняка. о каких нагрузках, на данном этапе сезона, вещает Пеп? у МЮ было 8 (!!!) предсезонных матчей. результат - аншлаг в лазарете. но презсезонку команды организовывают себе сами, и зачем тому же МЮ было проводить 8 матчей - вопрос, скорее, к руководству.
Товарняки все равно какие-то проводятся. А для кого они бесполезные? Раньше хоть топов могли не вызывать, а сейчас на какую-то Лигу Наций могут собирать боевой состав
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
раньше в командах было по 20-22 игрока. было всего 3 замены. и все играли те же самые турниры. сейчас в командах по 30+ человек, количество замен довели до 5 - ротируйте состав, в чем проблема? но зачастую, нежелание менять основу, приводит к тому, что эти же тренеры, которые рассказывают об огромных нагрузках, вообще играют без замен, или ограничиваются 2-3.
Так то да, но у топовых игроков стало больше матчей. Раньше на ЧЕ было 16 команд, не было Лиги Наций и вместо клубного ЧМ играли один матч за межконтинентальный кубок. А сейчас что? Даже ЧМ расширяют
+1
-1
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Любезный Коссутий
Ответ bdh
Я недавно пересматривал Барсу Пепа с Реалом Жозе - всего-то чуть больше десяти лет пришло, а смотрится как что-то очень галопагосское. А это, на тот момент, две лучшие команды мира, без вариантов. Ротация также понижает качество. Я просто не понимаю, вот в ваших интересах, как зрителя, лучшек качество при большом количестве игр, или худшее при огромном? По-моему, выбор очевиден.
я согласен, что ротация понижает качество. но тут все в одинаковых условиях. плюс, посмотри на это со стороны лавочников, годами протирающими штаны, тз-за боязни тренеров вносить изменения. эти ребята точно хотят играть, и не факт, что будут играть хуже. как говорится, не попробуешь - не узнаешь

я, как зритель, могу выбрать, смотреть мне игру или нет. и я наперед знаю, что на топовые матчи выйдут сильнейшие составы. возможно, даже, отдохнувшие и полные сил (последствия ротации, ага), а не команды, еле плетущие ноги, вследствие тяжелого графика, и нежелания тренеров ротировать состав.

более того, ничего нового ведь не изобрели, эти турниры идут десятилетиями, и как-то их раньше играли же, причем, на намного худших, по качеству полях.
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<~Inter~>
Ответ bdh
Я недавно пересматривал Барсу Пепа с Реалом Жозе - всего-то чуть больше десяти лет пришло, а смотрится как что-то очень галопагосское. А это, на тот момент, две лучшие команды мира, без вариантов. Ротация также понижает качество. Я просто не понимаю, вот в ваших интересах, как зрителя, лучшек качество при большом количестве игр, или худшее при огромном? По-моему, выбор очевиден.
Просто решения очевидного нет. Отказ от товарищеских матчей сборных и лиги наций не решит проблемы. Руководители клубов тоже не дураки и быстро найдут способ как заполнить появившиеся окна в году. Пойдут на увеличение матчей в кубковых турнирах, еврокубках или просто добавят ещё один летний тур в другое полушарие
0
0
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bdh
Ответ Любезный Коссутий
раньше в командах было по 20-22 игрока. было всего 3 замены. и все играли те же самые турниры. сейчас в командах по 30+ человек, количество замен довели до 5 - ротируйте состав, в чем проблема? но зачастую, нежелание менять основу, приводит к тому, что эти же тренеры, которые рассказывают об огромных нагрузках, вообще играют без замен, или ограничиваются 2-3.
Я недавно пересматривал Барсу Пепа с Реалом Жозе - всего-то чуть больше десяти лет пришло, а смотрится как что-то очень галопагосское. А это, на тот момент, две лучшие команды мира, без вариантов.
Ротация также понижает качество.
Я просто не понимаю, вот в ваших интересах, как зрителя, лучшек качество при большом количестве игр, или худшее при огромном? По-моему, выбор очевиден.
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bdh
Ответ <~Inter~>
Так пусть зайдут в кабинет своего ген директора и скажут, что никуда они не поедут. Понятное дело, что календарь загружен со времён ковида, так как было много переносов, но вместе с тем ни один игрок просто так не откажется играть за свою сборную. Большинство футболистов играют в своей родной стране и вряд-ли местным фанатам МЮ, Арсенала или Ливерпуля понравится как Рэшфорд, Сака, Райс и Трент отказываются от сборной ради клуба
Я сейчас попробовал загуглить среднее количество просмотров тура АПЛ на английском ТВ и игры сборной Англии в Лиге Наций. У меня ничего толкового найти не получилось, может, знаете, где посмотреть, как корректно сформулировать запрос, хотя бы?
Потому что мне кажется, что футбол сборных, за исключением ЧМ и топовых континентальных турниров, сильно переоценен.
Отбор, понятно, нужен. Какие-то сборы с товарняками, но и точка.
Опять же, по ощущениям.
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