Тренер «Сосьедада» о словах Пепа про плотный календарь: «Это очевидно, но еще есть плохие поля. Мы хотим зрелищных матчей, но ничего не делаем для этого»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Пеп Гвардиола календарь Иманоль Альгуасиль Футбол

Тренер «Сосьедада» поддержал Пепа Гвардиолу по поводу слишком плотного календаря.

На старте сезона тренер «Манчестер Сити» несколько раз критиковал календарь. Сперва он сказал: «С каждым годом все хуже и хуже, я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке». Потом высказался о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43». И, наконец, связал график с тяжелыми травмами: «Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? Милитао и де Брюйне тоже кто-то заменит. Ведь шоу должно продолжаться!»

«Это очевидно. И Гвардиола еще упомянул плохое состояние полей. Мы хотим зрелищных матчей, но ничего не делаем для этого.

Есть поля, которые в плохом состоянии. Играя каждые три дня, если мы хотим выставить лучших игроков, очень сложно добиться того, чтобы они были на 100% на своем уровне», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль.

Он также выступил против разрешения операторам заходить с камерами в раздевалку в Ла Лиге: «Мне это не нравится».

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12 комментариев

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EnzoAmatera
Все тренера жалуются на календарь плотный и травмы,но только комментаторы спортса лучше знают,что надо делать тренерам 🤣🤣
+16
-1
+15
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Marcus-light
Ответ EnzoAmatera
Все тренера жалуются на календарь плотный и травмы,но только комментаторы спортса лучше знают,что надо делать тренерам 🤣🤣
Потому что это разные стороны одного вопроса. Я как инженер могу сказать, что большие релизы топ-гаджетов чаще чем раз в два года - полнейший кошмар, убивающий отрасль и доверие к профессии. Но 5 миллиардов юзеров скажут, что хотят видеть что-то новое каждый день.
Кто прав? Никто, тупо интересы каждой стороны
+4
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+4
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Александр Денисов
Сейчас Захаряна подпишут и он больше не будет ни на что жаловаться
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Удар Кержакова
Футбол приносит всё больше и больше денег и его всё больше стараются монитизировать. Отсюда и такие плотные графики. Дальше будет больше, и вполне возможно легализуют допинг по примеру НФЛ, НБА и НХЛ
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<~Inter~>
Всегда казалось, что суть чемпионата как раз таки в том кто лучше справиться на длинной дистанции, а им оказывается нужны 100% готовые футболисты на каждую игру
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Моуриниста
Кто сказал что мы хотим зрелищных матчей? И что в его понимании зрелище? Зрелище вон в чемпионате Монголии где забивают от 5 голов и больше. Это зрелище? Играть в открытый футбол = играть без мозгов, надеясь на спонтанные ситуации и индивидуальное мастерство игроков. Поэтому Альгуасиля легко приложил Моуриньо мозгами без шансов, а не "беги вперед да что-нибудь придумаешь, я тебе дал свободу действий". Любой физрук может поставить прессингующий атакующий открытый футбол, сейчас этих физруков расплодилось до критического состояния.

Зрелище у каждого разное. Мы хотим справедливого судейства.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ А. Мостовой
Прям как я тоже хочу закадрить крутую телку, а в итоге просто сижу на диване плотно.
Крутая тёлка - это Винисиус. Вроде крутой футболист, да и плачет как тёлка
+1
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ Моуриниста
Кто сказал что мы хотим зрелищных матчей? И что в его понимании зрелище? Зрелище вон в чемпионате Монголии где забивают от 5 голов и больше. Это зрелище? Играть в открытый футбол = играть без мозгов, надеясь на спонтанные ситуации и индивидуальное мастерство игроков. Поэтому Альгуасиля легко приложил Моуриньо мозгами без шансов, а не "беги вперед да что-нибудь придумаешь, я тебе дал свободу действий". Любой физрук может поставить прессингующий атакующий открытый футбол, сейчас этих физруков расплодилось до критического состояния. Зрелище у каждого разное. Мы хотим справедливого судейства.
Что ты несешь?
Атакующих команд с каждым сезоном становится меньше
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