Тренер «Сосьедада» о словах Пепа про плотный календарь: «Это очевидно, но еще есть плохие поля. Мы хотим зрелищных матчей, но ничего не делаем для этого»

Тренер «Сосьедада» поддержал Пепа Гвардиолу по поводу слишком плотного календаря.

На старте сезона тренер « » несколько раз критиковал календарь. Сперва он сказал: «С каждым годом все хуже и хуже, я не знаю, чем это закончится. Игроки измождены, получают травмы уже на предсезонке». Потом высказался о добавленном времени: «Мы уже играем по 110 минут, к Рождеству проведем не 38 матчей, а 43». И, наконец, связал график с тяжелыми травмами: «Если не будет Куртуа, вместо него сыграет кто-то другой, верно? Милитао и де Брюйне тоже кто-то заменит. Ведь шоу должно продолжаться!»

«Это очевидно. И Гвардиола еще упомянул плохое состояние полей. Мы хотим зрелищных матчей, но ничего не делаем для этого.

Есть поля, которые в плохом состоянии. Играя каждые три дня, если мы хотим выставить лучших игроков, очень сложно добиться того, чтобы они были на 100% на своем уровне», – сказал главный тренер « » .

Он также выступил против разрешения операторам заходить с камерами в раздевалку в : «Мне это не нравится».

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