«Спартак» считает проблемой долгую работу над трансферами. Эшуорту могут нанять помощника, чтобы это исправить
«Спартак» хочет улучшить работу за счет реструктуризации спортивного блока.
В клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.
В «Спартаке» это оценивают как упущение спортивного директора Пола Эшуорта, но объясняют сложившуюся ситуацию занятостью менеджера.
По словам источников, в клубе рассматривают формацию, при которой будет введена новая должность в спортивном блоке. Этот человек должен будет помогать Эшуорту не только в вопросах развития молодежного сектора, скаутинга, но и в вопросах трансферов. Такими людьми были в разное время Владимир Кузьмичев и Антар Яхья. Однако в нынешней конфигурации в «Спартаке» хотят расширить новую должность в том числе на трансферный рынок. Названия должности пока нет, но специалист будет работать либо в подчинении у Эшуорта, либо в связке с ним.
При этом сама позиция никак не будет привязана к фигуре Эшуорта в случае, если клуб захочет с ним расстаться.
Ранее сообщалось, что в случае отставки Гильермо Абаскаля с поста тренера «Спартака» возможна смена всего спортивного департамента.
Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить
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– Степан, у гостя карета сломалась…
– Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо.
– Починить сможешь?
– За день сделаю.
– А за два?
Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету:
– Можно и за два.
– А за пять?.
Степан задумчиво почесал в затылке:
– Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять…
– А за десять дней? Степан аж крякнул:
– Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен.
P. S. Может это кредо такое, но страдают болельщики(
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Огонь,мы ищем кого-то, не зная кого)
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Совет- наймите менеджера по систематизации требований к работнику, или лингвиста,раз слово подобрать не в состоянии. Бесплатно советую,а не за миллионы ваши.
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PS: название должности- Мегатрон
А то всех нападающих раздали, как будто думали реально сыграть с одним Соболевым весь сезон.
ЗА..РЕ..МА!!!