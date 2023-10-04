«Спартак» считает проблемой долгую работу над трансферами. Эшуорту могут нанять помощника, чтобы это исправить

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Пол Эшуорт Футбол

«Спартак» хочет улучшить работу за счет реструктуризации спортивного блока.

В клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

В «Спартаке» это оценивают как упущение спортивного директора Пола Эшуорта, но объясняют сложившуюся ситуацию занятостью менеджера.

По словам источников, в клубе рассматривают формацию, при которой будет введена новая должность в спортивном блоке. Этот человек должен будет помогать Эшуорту не только в вопросах развития молодежного сектора, скаутинга, но и в вопросах трансферов. Такими людьми были в разное время Владимир Кузьмичев и Антар Яхья. Однако в нынешней конфигурации в «Спартаке» хотят расширить новую должность в том числе на трансферный рынок. Названия должности пока нет, но специалист будет работать либо в подчинении у Эшуорта, либо в связке с ним.

При этом сама позиция никак не будет привязана к фигуре Эшуорта в случае, если клуб захочет с ним расстаться.

Ранее сообщалось, что в случае отставки Гильермо Абаскаля с поста тренера «Спартака» возможна смена всего спортивного департамента.

Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить

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44 комментария

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Recreated
А что вообще сделал немой Эршуворт!?? Ему ещё и помощника дают, чтобы бездельничать было не скучно одному!?
+30
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+28
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КБ Сергей
На ум сразу диалог известный приходит:

– Степан, у гостя карета сломалась…
– Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо.
– Починить сможешь?
– За день сделаю.
– А за два?
Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету:
– Можно и за два.
– А за пять?.
Степан задумчиво почесал в затылке:
– Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять…
– А за десять дней? Степан аж крякнул:
– Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен.
+26
0
+26
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Caniball
Может лучше молчаливого По вообще убрать, а не нанимать ему помощников?!
+17
-1
+16
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Дядя ТУРА
куда скинуть резюме? один хрен ничего делать не надо будет
+16
-2
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Дмитриев Юрий
Ответ Recreated
А что вообще сделал немой Эршуворт!?? Ему ещё и помощника дают, чтобы бездельничать было не скучно одному!?
А потом и помощника помощнику, чтобы соображал на троих...
+9
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+8
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WelD
Спартак создаёт кучу проблем на ровном месте, а ответов почему так происходит, совсем Нет.
P. S. Может это кредо такое, но страдают болельщики(
+5
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MstAndreev
Это очень правильное и своевременное решение. А если еще нанять помощника для помощника, а также двух ассистентов для помощника помощника, то работа на трансферном рынке пойдет еще быстрее)
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Айвенго
Ответ КБ Сергей
На ум сразу диалог известный приходит: – Степан, у гостя карета сломалась… – Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо. – Починить сможешь? – За день сделаю. – А за два? Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету: – Можно и за два. – А за пять?. Степан задумчиво почесал в затылке: – Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять… – А за десять дней? Степан аж крякнул: – Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен.
В тему точно!
+2
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Кан и Баллак сидят в баре
"Названия должности пока нет, но специалист будет работать..."
.
Огонь,мы ищем кого-то, не зная кого)
.
Совет- наймите менеджера по систематизации требований к работнику, или лингвиста,раз слово подобрать не в состоянии. Бесплатно советую,а не за миллионы ваши.
.
PS: название должности- Мегатрон
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bosh.the.machine
Ответ Caniball
Может лучше молчаливого По вообще убрать, а не нанимать ему помощников?!
этим всё и закончится в обозримом будущем
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WelD
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Названия должности пока нет, но специалист будет работать..." . Огонь,мы ищем кого-то, не зная кого) . Совет- наймите менеджера по систематизации требований к работнику, или лингвиста,раз слово подобрать не в состоянии. Бесплатно советую,а не за миллионы ваши. . PS: название должности- Мегатрон
Ну если Абаскаль выдает такое, то что творится в руководстве, даже представить трудно, к сожалению.
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Дмитриев Юрий
Убрать вообще этого проходимца Эшуорта и назначить более толкового человека. Чем вообще Эшуорт занят, что ему не хватает времени исполнять свои прямые обязанности?
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SpartMoscow1988
Готов помочь ему

А то всех нападающих раздали, как будто думали реально сыграть с одним Соболевым весь сезон.
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de-fussball
помощника или помощницу? скажите, как ее зовут?!
ЗА..РЕ..МА!!!
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Андрей Катиков
Своего человека хотят притащить. ВУЗ закончил, теперь надо молодого специалиста пристроить.
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teo_heel
Ну по делу Спартаку бы нападающего, а то за Соболевым просто выжженное поле. Отдали в аренды Бальде и Николсона, головой явно не думая. Ну всерьёз, после Соболева следующий нападающий... Павел Мелёшин. При всём уважении к Павлу он совсем чуток очень сильно не уровень Соболеву. Ну и фланговых защитников, особенно кого-то направо, а то за игрой Денисова без слёз не взглянешь, он продолжает дело Рассказова, косячит просто пачками.
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zanuda59
А помощнику двух подсобников не надо?
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мистер бин
С помошницей веселей будет.
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Игорян Суровый
как-будто во времена Федуна вернулся
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Ilya Shilovskiy
а нельзя уволить Эша?)
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камикадзе
Увольте его лучше
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shalim
На главный клуб спецов не хватает, а они ...
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Mohnatiy
Правая рука Молчаливого Эша - звучит, как имя персонажа из мафиозного фильма))
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Сергей Кузьмичев
Дегенераты из Лукойла, вам вообще Спартак нужен?
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КБ Сергей
А может, его проще выгнать?
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