«Спартак» считает проблемой долгую работу над трансферами. Эшуорту могут нанять помощника, чтобы это исправить

«Спартак» хочет улучшить работу за счет реструктуризации спортивного блока.

В клубе видят структурную проблему, при которой работа спортивного блока на трансферном рынке отнимает слишком много времени и не позволяет заниматься вопросами построения долгосрочного спортивного проекта, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

В « » это оценивают как упущение спортивного директора , но объясняют сложившуюся ситуацию занятостью менеджера.

По словам источников, в клубе рассматривают формацию, при которой будет введена новая должность в спортивном блоке. Этот человек должен будет помогать Эшуорту не только в вопросах развития молодежного сектора, скаутинга, но и в вопросах трансферов. Такими людьми были в разное время Владимир Кузьмичев и Антар Яхья. Однако в нынешней конфигурации в «Спартаке» хотят расширить новую должность в том числе на трансферный рынок. Названия должности пока нет, но специалист будет работать либо в подчинении у Эшуорта, либо в связке с ним.

При этом сама позиция никак не будет привязана к фигуре Эшуорта в случае, если клуб захочет с ним расстаться.

Ранее сообщалось, что в случае отставки Гильермо Абаскаля с поста тренера «Спартака» возможна смена всего спортивного департамента.

Я против увольнения Абаскаля, но ему надо многое переосмыслить

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