Президент «Ростова» о Карпине в «Спартаке»: «Вы что, шутите? Это все враки»
Президент «Ростова» отреагировал на слухи о переходе Валерия Карпина в «Спартак».
Сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру Карпина на случай увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Карпин в «Спартаке»? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали. Это все враки.
Уверен, что Карпин останется в «Ростове», – сказал Арташес Арутюнянц.
После 10 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Ростов» идет 12-м с 10 баллами.
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- враги?
- да, враки, происки кантонов
Видит Карпин в реке врак,
Сунул Карпин руку в реку
И назначен был в "Спартак".