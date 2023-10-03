Президент «Ростова» о Карпине в «Спартаке»: «Вы что, шутите? Это все враки»

Президент «Ростова» отреагировал на слухи о переходе Валерия Карпина в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру на случай увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Карпин в « »? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали. Это все враки.

Уверен, что Карпин останется в « », – сказал .

После 10 туров Мир «Спартак» набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Ростов» идет 12-м с 10 баллами.

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