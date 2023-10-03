Президент «Ростова» о Карпине в «Спартаке»: «Вы что, шутите? Это все враки»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Арташес Арутюнянц Футбол

Президент «Ростова» отреагировал на слухи о переходе Валерия Карпина в «Спартак».

Сообщалось, что красно-белые рассматривают кандидатуру Карпина на случай увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля. 

«Карпин в «Спартаке»? Ребят, вы что, шутите? Конечно, мы с Карпиным «Спартак» не обсуждали. Это все враки.

Уверен, что Карпин останется в «Ростове», – сказал Арташес Арутюнянц.

После 10 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. «Ростов» идет 12-м с 10 баллами. 

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10 комментариев

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Peter Parker
- это все враки
- враги?
- да, враки, происки кантонов
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Алексеич (Ростов-Дон)
Всё равно не поверят и Карпину придётся ещё не раз и не два говорить тоже самое.
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Beloded2007
Ехал Карпин через реку,
Видит Карпин в реке врак,
Сунул Карпин руку в реку
И назначен был в "Спартак".
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Северный болельщик
Спартак: Карпин к нам не приедет!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Вячеслав Припузов
Судя по положению в турнирной таблице Карпин сливает Ростов, спит и видит в зимнюю паузу возглавить Спартак
Если бы Карпин хотел возглавить Спартак, то никакого Кононова в истории Спартака бы не было.
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