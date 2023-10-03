«УЕФА должен пресекать бойкоты. Нас стали судить взбалмошно после утраты советской государственности – пора переходить к честной конкуренции». Карелин о допуске команд РФ U17
Александр Карелин призвал УЕФА помешать бойкотам матчей с российскими командами.
«Бойкоты других стран? Я думаю, что они эксплуатируют эту сложную историю в неспортивных аргументах, переводят ее неправильно. Нужно переходить к честной конкуренции – не тенденциозной, что происходит после того, как мы утратили советскую государственность, когда нас начали судить взбалмошно, не смогли простить нам победоносности, которая была достигнута, начиная с олимпийского 1952 года, когда советская команда впервые участвовала.
Поэтому нужно, чтобы 17-летние показывали, что готовы к честной конкуренции и четко продолжать нашу линию: мы не стремимся к изоляции.
Мы готовы участвовать на равных во всех международных состязательных процессах. Конечно, УЕФА должен пресекать такие бойкоты стран. УЕФА – организация, которая должна говорить о честной состязательности, что в данном случае применительно к футболу. Это их основная задача, их предназначение», – сказал сказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе и депутат Госдумы.
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Ну и мамку за подол дергать, будучи представителями Минспорта РФ - это стыдно
Хочет Россия обратно, то выполняет все условия США, если нет, то надо заплатить УЕФА больше чем платит США, других вариантов нет. УЕФА может издать любой закон, но без взятки они ничего делать не будут.