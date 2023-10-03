«УЕФА должен пресекать бойкоты. Нас стали судить взбалмошно после утраты советской государственности – пора переходить к честной конкуренции». Карелин о допуске команд РФ U17

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Государственная дума Александр Карелин Политика ТАСС Футбол

Александр Карелин призвал УЕФА помешать бойкотам матчей с российскими командами.

«Бойкоты других стран? Я думаю, что они эксплуатируют эту сложную историю в неспортивных аргументах, переводят ее неправильно. Нужно переходить к честной конкуренции – не тенденциозной, что происходит после того, как мы утратили советскую государственность, когда нас начали судить взбалмошно, не смогли простить нам победоносности, которая была достигнута, начиная с олимпийского 1952 года, когда советская команда впервые участвовала.

Поэтому нужно, чтобы 17-летние показывали, что готовы к честной конкуренции и четко продолжать нашу линию: мы не стремимся к изоляции.

Мы готовы участвовать на равных во всех международных состязательных процессах. Конечно, УЕФА должен пресекать такие бойкоты стран. УЕФА – организация, которая должна говорить о честной состязательности, что в данном случае применительно к футболу. Это их основная задача, их предназначение», – сказал сказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе и депутат Госдумы.

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29 комментариев

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Максим Черкашин
Ответ Pertinax Gandi
Тяжело быть депутатом. Надо постоянно нести одну и ту же ахинею и делать вид, что в неё веришь.
Помню, он предлагал в России, вообще пенсии отменить. Мол дети должны содержать родителей государство ничего недолжно. Он в госдуре сидит с момента основания едра. Он и Шойгу были лицами партии, когда её создал Березовский.:)))))
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Pertinax Gandi
Тяжело быть депутатом. Надо постоянно нести одну и ту же ахинею и делать вид, что в неё веришь.
+10
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Люблю осень
Ответ Максим Черкашин
Помню, он предлагал в России, вообще пенсии отменить. Мол дети должны содержать родителей государство ничего недолжно. Он в госдуре сидит с момента основания едра. Он и Шойгу были лицами партии, когда её создал Березовский.:)))))
Ну, лично я бы не отказался от отмены пенсии, своими деньгами хочу распоряжаться сам. Мне деньги нужны здесь и сейчас, а до пенсии, которая обесценится в любом случае, ещё дожить надо.
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Люблю осень
рфс это аутсайдер и изгой, так что бредни карелина сродни гласу вопиющего в пустыне.
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igls54
Ждем мнения Коли Валуева, оно тоже ценно
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Люблю осень
УЕФА тебе ничего не должен
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Ковид 07.10.52
"Нужно переходить к честной конкуренции – не тенденциозной, что происходит после того, как мы" пришли к власти и подогнали клубам из нашего городка газпром , мы используем для достижения побед и административный ресурс- хотел лапкоподнимашка из одного городка с одним клубом.
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Pertinax Gandi
Ответ Uriy walmart
Ну отказывайтесь, только налоги платить все равно придется, просто назовут по другому
Ну человек имеет ввиду, что помимо налогов есть ещё пенсионные выплаты, которые работодатель отчисляет за работника в пенсионный фонд. Я думаю, если предложить работнику получать эти деньги на руки, а это до 30% от з/п, отказавшись при этом от пенсии, то многие согласятся. Другое дело, что работодатель тоже не дурак, он, будучи избавленным от необходимости осуществлять пенсионные выплаты, будет просто платить работнику на 30% меньше.
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Денис Михалыч
Ответ Uriy walmart
Ну отказывайтесь, только налоги платить все равно придется, просто назовут по другому
есть люди готовые заплатить налоги своих доходов, если это будет аргументированно.
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Денис Михалыч
Ответ Люблю осень
Ну, лично я бы не отказался от отмены пенсии, своими деньгами хочу распоряжаться сам. Мне деньги нужны здесь и сейчас, а до пенсии, которая обесценится в любом случае, ещё дожить надо.
адекватный коммент. поддерживаю полностью.
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Uriy walmart
Ответ Люблю осень
Ну, лично я бы не отказался от отмены пенсии, своими деньгами хочу распоряжаться сам. Мне деньги нужны здесь и сейчас, а до пенсии, которая обесценится в любом случае, ещё дожить надо.
Ну отказывайтесь, только налоги платить все равно придется, просто назовут по другому
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Пикачу82
Ответ Marcus-light
Может ли детская команда сняться с соревнований? Подумайте об этом.
А почему не может? Ну и пусть снимаются, флаг им в руки! УЕФА должны заниматься этими вопросами и исключить или наложить санкции на всю Федерацию футбола государства у которой команда снялась с соревнований...
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Люблю осень
Ответ Nemecfaeton
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Я тебе плюсик поставил, раз они для тебя так важны)))
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Marcus-light
Ответ Пикачу82
Ну конечно! Это же не организация проводящая данные соревнования! Прежде чем бредни писать думать не думали?
Может ли детская команда сняться с соревнований? Подумайте об этом.
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Nemecfaeton
Ответ Люблю осень
УЕФА тебе ничего не должен
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Uriy walmart
Ответ Гамарджоба Генацвале
Стоп. УЕФА заявил, что молодёжные сборные допущены. Пошли заявления европейских стран, что играть они не будут с нашей молодежкой и объявят бойкот. Внимание вопрос: кто должен решать проблему с этими бойкотами? Под чьей футбольной юрисдикцией проходят соревнования? Пример с продавщицами оставьте себе, он здесь неуместен.
Ну значит мало дали на лапу в этом и вина
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Marcus-light
Не уместен, потому что нет ответа? Любая ассоциация в футболе на детском уровне оставляет за собой право не принимать частие в любом из соревнований. Там совершенно другие правила, другие правила финансирования, участия государства итд. Именно поэтому УЕФА дала добро. Ну и мамку за подол дергать, будучи представителями Минспорта РФ - это стыдно
Неуместен, потому что приведён совершенно ни к месту. То есть Дюков должен договориваться и умолять федерации, чтобы сыграли с нашей молодежкой и не бойкотировали? Вы так себе представляете? А кто нарушает спортивный принцип, отказываясь играть в футбол на детском уровне и объявляя бойкот? Вообще смешно обьявлять бойкоты детям.Просто цирк.
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Marcus-light
Ответ Гамарджоба Генацвале
Стоп. УЕФА заявил, что молодёжные сборные допущены. Пошли заявления европейских стран, что играть они не будут с нашей молодежкой и объявят бойкот. Внимание вопрос: кто должен решать проблему с этими бойкотами? Под чьей футбольной юрисдикцией проходят соревнования? Пример с продавщицами оставьте себе, он здесь неуместен.
Не уместен, потому что нет ответа? Любая ассоциация в футболе на детском уровне оставляет за собой право не принимать частие в любом из соревнований. Там совершенно другие правила, другие правила финансирования, участия государства итд. Именно поэтому УЕФА дала добро.
Ну и мамку за подол дергать, будучи представителями Минспорта РФ - это стыдно
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Marcus-light
Ответ Гамарджоба Генацвале
Действительно, именно Дюков и Митрофанов должны отменить бойкоты европейских стран.Каким образом, интересно?
Каким образом политики говорят о политике? Если вам продавщица в магазине откажется продать товар, а он вам очень нужен и вы считаете, что это незаконно, вы пойдете в Минпромторг или будете сначала напрямую с магазином разбираться?
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Klshk
Да вроде до 2014 года жили нормально и все всех устраивало. Че ж совком покрываетесь все время?
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Тухель
А в чем связь? УЕФА и футболу на ОИ наплевать. Да и УЕФА и ФИФА наплевать на любые войны, права людей и т.д. Главное это деньги. ЧМ в России, ЧМ в Катаре чисто купленные и ФИФА просто хотел побольше мешок денег и им дали. Сейчас США огромные деньги башляет в европейский футбол, та же Супер Лига Переса создавалась на деньги США.
Хочет Россия обратно, то выполняет все условия США, если нет, то надо заплатить УЕФА больше чем платит США, других вариантов нет. УЕФА может издать любой закон, но без взятки они ничего делать не будут.
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