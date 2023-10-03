«УЕФА должен пресекать бойкоты. Нас стали судить взбалмошно после утраты советской государственности – пора переходить к честной конкуренции». Карелин о допуске команд РФ U17

Александр Карелин призвал УЕФА помешать бойкотам матчей с российскими командами.

«Бойкоты других стран? Я думаю, что они эксплуатируют эту сложную историю в неспортивных аргументах, переводят ее неправильно. Нужно переходить к честной конкуренции – не тенденциозной, что происходит после того, как мы утратили советскую государственность, когда нас начали судить взбалмошно, не смогли простить нам победоносности, которая была достигнута, начиная с олимпийского 1952 года, когда советская команда впервые участвовала.

Поэтому нужно, чтобы 17-летние показывали, что готовы к честной конкуренции и четко продолжать нашу линию: мы не стремимся к изоляции.

Мы готовы участвовать на равных во всех международных состязательных процессах. Конечно, УЕФА должен пресекать такие бойкоты стран. – организация, которая должна говорить о честной состязательности, что в данном случае применительно к футболу. Это их основная задача, их предназначение», – сказал сказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе и депутат Госдумы.

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