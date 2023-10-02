Кирьяков о допуске команд РФ U17: «УЕФА должен занять жесткую позицию – в отношении детей политики быть не может. Это первый шаг к возвращению взрослых команд, думаю»

Сергей Кирьяков высказался о допуске российских команд U17 на турниры УЕФА.

«Я приветствую это решение, надеюсь, что его будет возможно реализовать. Некоторые страны бойкотируют наш допуск, и здесь УЕФА должен занять жесткую позицию по этому вопросу, потому что в отношении детей не может быть никакой политики.

Думаю, это первый шаг к возвращению взрослых команд. УЕФА ищет пути и заинтересован в том, чтобы наши команды играли в их турнирах и чтобы Российский футбольный союз не думал о переходе в Азию.

Если говорить об условиях допуска, то, с одной стороны, сложно представить себя без гимна и флага, но с другой – все и так знают, какую страну ты представляешь. Если будет возможность, надо играть», – сказал бывший форвард сборной России и главный тренер «Ленинградца».

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