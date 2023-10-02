Кирьяков о допуске команд РФ U17: «УЕФА должен занять жесткую позицию – в отношении детей политики быть не может. Это первый шаг к возвращению взрослых команд, думаю»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Первая лига Сергей Кирьяков Политика ТАСС Ленинградец Футбол

Сергей Кирьяков высказался о допуске российских команд U17 на турниры УЕФА.

«Я приветствую это решение, надеюсь, что его будет возможно реализовать. Некоторые страны бойкотируют наш допуск, и здесь УЕФА должен занять жесткую позицию по этому вопросу, потому что в отношении детей не может быть никакой политики.

Думаю, это первый шаг к возвращению взрослых команд. УЕФА ищет пути и заинтересован в том, чтобы наши команды играли в их турнирах и чтобы Российский футбольный союз не думал о переходе в Азию.

Если говорить об условиях допуска, то, с одной стороны, сложно представить себя без гимна и флага, но с другой – все и так знают, какую страну ты представляешь. Если будет возможность, надо играть», – сказал бывший форвард сборной России и главный тренер «Ленинградца».

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6 комментариев

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Arima Baki
Киряков писал что пойти в армию на войну это отдавать долг родине, тоесть 18 летние парни должны идти на войну убивать, но 17 летние футболисты это невинные дети?
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бацко нановша
В РФ узаконипи детский труд с 14 лет, жестковато или нормально?
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Adjusted
Ответ Arima Baki
Киряков писал что пойти в армию на войну это отдавать долг родине, тоесть 18 летние парни должны идти на войну убивать, но 17 летние футболисты это невинные дети?
И что смущает гражданина либерала в данной формулировке?
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Arima Baki
Ответ Adjusted
И что смущает гражданина либерала в данной формулировке?
оо поверьте я тот ещё правый, наверное даже правее чем вы. а смущает меня то что чел 18 летним говорит что вы обязаны умирать за родину, а 17 летние это невинные облачки которых УЕФА обижает. тоесть с достижением в графе возраст 18 лет человек сразу теряет все привилегия и становится обязанным умирать мясом, это очень наглядный пример мерзкой бюрократической канцелярии
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Adjusted
Ответ бацко нановша
В РФ узаконипи детский труд с 14 лет, жестковато или нормально?
Сейчас разберёмся! Но давай ты для начала уточнишь, что конкретно имеешь ввиду под узакониванием детского труда.
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