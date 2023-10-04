«МЮ» пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона
У «Ман Юнайтед» худший показатель по пропущенным голам за 57 лет.
Вчера «Ман Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
В десяти матчах этого сезона во всех турнирах команда Эрика тен Хага пропустила 18 голов.
Это худший показатель для «Манчестер Юнайтед» в десяти стартовых матчах сезона, начиная с сезона-1966/67. Тогда команда пропустила 20 голов, сообщает OptaJoe.
Кроме того, лишь одна команда АПЛ в этом сезоне пропустила больше голов, чем «Манчестер Юнайтед». Это «Шеффилд Юнайтед», у которого 19 пропущенных.
Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.
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А в итоге Онана не шибко лучше в этом плане
Правда еще и пускает каждый удар в створ
Что-то сейчас ни один кулес не пишет, что Онана представитель каталонского клуба… стыдно наверное 😁
А оборона не оправдание, не сыграть на ноль с Кристал Пелас и Галатасараем это как?
Или у Кристал Пелас оборона норм?
Топари наверно…
Не неси чушь, оборона не в лучшем виде сейчас, но не сыграть в сухую даже в таких матчах, это показатель…
Рамос, считай, сбитый лётчик и в силу возраста в топрвом клубе навряд ли пригодился в качестве основного. Поэтому может играть за клуб уровня Севильи. Де Хеа, по факту, в самом расцвете лет, и идти играть в условный Хетафе - точно не его выбор. Вполне понимаю, почему он предпочёл никуда не идти. Он себя ценит, и это нормально.