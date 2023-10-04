«МЮ» пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона

У «Ман Юнайтед» худший показатель по пропущенным голам за 57 лет.

Вчера «Ман Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В десяти матчах этого сезона во всех турнирах команда Эрика тен Хага пропустила 18 голов.

Это худший показатель для « » в десяти стартовых матчах сезона, начиная с сезона-1966/67. Тогда команда пропустила 20 голов, сообщает OptaJoe.

Кроме того, лишь одна команда в этом сезоне пропустила больше голов, чем «Манчестер Юнайтед». Это « », у которого 19 пропущенных.

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.

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