«МЮ» пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

У «Ман Юнайтед» худший показатель по пропущенным голам за 57 лет.

Вчера «Ман Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В десяти матчах этого сезона во всех турнирах команда Эрика тен Хага пропустила 18 голов.

Это худший показатель для «Манчестер Юнайтед» в десяти стартовых матчах сезона, начиная с сезона-1966/67. Тогда команда пропустила 20 голов, сообщает OptaJoe.

Кроме того, лишь одна команда АПЛ в этом сезоне пропустила больше голов, чем «Манчестер Юнайтед». Это «Шеффилд Юнайтед», у которого 19 пропущенных.

Следующую игру «Ман Юнайтед» проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.

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87 комментариев

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Royal Watcher
Это надо умудрится выкинуть из клуба Де Хеа, который несмотря на эту оборону выиграл золотую перчатку, и взять это недоразумение…
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SergioRamos92
Ответ Royal Watcher
Это надо умудрится выкинуть из клуба Де Хеа, который несмотря на эту оборону выиграл золотую перчатку, и взять это недоразумение…
Де Хеа выгнали под предлогом что он не умеет играть ногами как полевой игрок
А в итоге Онана не шибко лучше в этом плане
Правда еще и пускает каждый удар в створ
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Плакса Джон ушел налево
Раньше Мойес все рекорды обновлял, но ему не давали 100500 млн на трансферы и не покупали тех, кого он хотел
+32
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Rio de Janeiro
Сейчас после 10 потерянных лет МЮ особенно больше осознаёшь насколько судьбоносной была в своё время встреча САФ и Гвардиолы для клуба и каким он мог быть радикально другим (на месте нынешнего МС) если бы тогда получилось уломать Пепа
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MajestySport
Выкинул с клуба Роналду, Де Хеа, отстранил Санчо, взял на их места своих аяксовцев и рекорды посыпались рекой, правда в обратную сторону, гений Тен Хааг.
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schwein
Я сегодня поймал себя на мысли, что МЮ после ухода САФ напоминает Спартак после уход Романцева.
+6
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Эрнандес Эрнандес
Помните как кулесы хвалили Онану, называя его воспитанником Ла Масии.
Что-то сейчас ни один кулес не пишет, что Онана представитель каталонского клуба… стыдно наверное 😁
+11
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Артур Артур
ЭТХ побьет ещё не один рекорд 💪
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Иван Лапин
Подождите, в соседней ветке некоторые фаны мю всерьёз пишут, что тен хаг поставил команде отличный атакующий футбол и в провале он не виноват. Я думал это троллинг, но оказалось, что нет. ТенХаг головного мозга какой-то у людей.
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Royal Watcher
Ответ SergioRamos92
Де Хеа выгнали под предлогом что он не умеет играть ногами как полевой игрок А в итоге Онана не шибко лучше в этом плане Правда еще и пускает каждый удар в створ
Ага, гении….
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Edgardinho
Виноваты в результатах Криш, ДеХеа,Магуайер,Санчо
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The Evil Within
Пока в составе Роналду, который не прессингует, дела у мощного голландца на тренерском мостике в гору не пойдут, надо избавляться от португальской примы.
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R902
погодите, погодите, так Роналду же виноват был, в проволах МЮ?!
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bibendum
Уж сейчас жаловаться на Глейзеров нельзя. Они для тен Хага сделали всё. Хорошо, де Йонга не купили. Но зато купили Каземиро. Чего же ещё надо-то. Итак 450 млн потратил за сезон. Неужели, де Йонг - это краеугольный камень тактики тен Хага? Настолько он ключевой игрок, что без него ничего не получается.
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Alexshev92
Интересно, сколько ещё антирекордов будет побито в этом сезоне?
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Чёрный тюльпан
Ответ Лёха выдыхай
Феллаини
Вау, целый Феллаини, который потом ещё кучи пользы принёс что при Луи, что при Жозе. Да, звёзд с неба не хватал, но трансфер по итогу окупился. Тем более взяли его за вменяемые деньги на фоне классной игры в Эвертоне. Ах да, был ещё Мата, которого Мойесу навязал Вудворд, потому что не смог никого другого купить.
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Sinister Scriptor
Ответ mr kovalsky
И кто бы что не говорил Де Хеа спасал самые мертвые мячи, один из лучших вратарей по стоп шоту, даже при такой мертвой обороне спасал самые неберущийся мячи. Тут хейт не в сторону Онаны должен быть, а в сторону физрука, который не может удержать таких легендарных футболистов и предпочитает таких бревен. А Де Хеа свободный агент в силу своей высокой зарплаты, а не из за того, что так сильно никто не хочет его)) любой середняк типа Ромы его ногами схватили бы, если бы не высокая зп.
какая зарплата если он нигде не играет? то что он там раньше получал это уже никого не волнует, предложат сколько посчитают нужным - откажется будет дальше дома сидеть а не играть
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Royal Watcher
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Какой же популистский комментарий. Понимаю, что для плюсов необязательно вникать в ситуацию но все же... Оборона прошлого сезона с Шоу, Мартинесом и Вараном как раз и выиграла для Де Хеа золотую перчатку. Сам Давид по проценту сэйвов был худшим наряду с Льорисом. Сейчас в обороне играет Далот, у которого один хороший матч на десять плохих, Варан, который был хорош именно с Мартинесом, Линделеф, который всегда играет средне, а на левом фланге вместо Шоу сейчас Амрабат закрывает дыру. Вот с такой обороной МЮ и пускает по 3 мяча. Не защищаю Онану, но если Де Хеа был так хорош, то почему никто не забрал себе этого гения свободным агентом ? Бавария предпочла Ульрайха, Реал взял Кепу в аренду, а Давида сразу забраковал Анчелотти. В Ювентусе Щченсный тоже слаб, но даже они не стали брать свободного Де Хеа. Если МЮ по вашему мнению ошибся с вратарём, почему никто другой не подсуетился и не подписал столь хорошего кипера ?
Никто зп Де Хеа не потянул, поэтому и не подписали, у Юве просто таких денег нет…
А оборона не оправдание, не сыграть на ноль с Кристал Пелас и Галатасараем это как?
Или у Кристал Пелас оборона норм?
Топари наверно…
Не неси чушь, оборона не в лучшем виде сейчас, но не сыграть в сухую даже в таких матчах, это показатель…
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Алмаз Байдолла
всё таки Пирс Морган был прав
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mr kovalsky
Гений 7хаг продолжает бить рекорды. Что дальше? Вылет в шип? 8 от Ливерпуля?
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mr kovalsky
И кто бы что не говорил Де Хеа спасал самые мертвые мячи, один из лучших вратарей по стоп шоту, даже при такой мертвой обороне спасал самые неберущийся мячи. Тут хейт не в сторону Онаны должен быть, а в сторону физрука, который не может удержать таких легендарных футболистов и предпочитает таких бревен. А Де Хеа свободный агент в силу своей высокой зарплаты, а не из за того, что так сильно никто не хочет его)) любой середняк типа Ромы его ногами схватили бы, если бы не высокая зп.
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ak83
На фоне таких успехов, Рагник выглядит топарюгой
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Nickolay Lyskov
Ответ ak83
Де Хеа мог бы уменьшить зарплату если бы хотел. Серхио Рамос снизил зарплату и пришел в Севилью. А где играет Де Хеа?
Де Хеа пошёл на снижение зарплаты, если кто-то не помнит. Другое дело, что в МЮ решили поступить с ним по-скотски, и буквально за несколько дней до начала сезона предложили снизить зарплату ещё раз. И, сдаётся мне, что произошло это не без влияния Хага, исключительно ради того, чтобы выдавить из клуба.
Рамос, считай, сбитый лётчик и в силу возраста в топрвом клубе навряд ли пригодился в качестве основного. Поэтому может играть за клуб уровня Севильи. Де Хеа, по факту, в самом расцвете лет, и идти играть в условный Хетафе - точно не его выбор. Вполне понимаю, почему он предпочёл никуда не идти. Он себя ценит, и это нормально.
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mr kovalsky
Ответ ak83
Де Хеа мог бы уменьшить зарплату если бы хотел. Серхио Рамос снизил зарплату и пришел в Севилью. А где играет Де Хеа?
Серхио пришел в свой родной клуб, откуда и начинал, его поступок можно понять. А для кого Де хее понижать? Для условногт моура?
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Никита Алексеев
Где-то улыбается один испанский вратарь)
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