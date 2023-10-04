Эрик тен Хаг: «Онана способен стать одним из лучших вратарей мира. Он придет в норму»
Эрик тен Хаг высказался об ошибке Андре Онана в матче с «Галатасараем» (2:3).
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов вратарь совершил неточный пас в штрафной площади, после которого мяч получил Дрис Мертенс. Затем форварда «Галатасарая» сбил Каземиро.
Арбитр Иван Кружльяк показал бразильцу вторую желтую карточку и назначил пенальти в ворота «МЮ».
«Мы довольны нашими вратарями, Андре – однозначно. Он уже играл в полуфинале Лиги чемпионов, в прошлом сезоне сыграл в финале этого турнира. Онана способен стать одним из лучших вратарей мира. Он показал это и продолжит это делать.
В матчах мы уже видели его большие возможности. Также он демонстрировал характер после того, как ошибся. Онана придет в норму. Уверен, в ближайших играх у него все получится», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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Есть на примете перспективный кипер из Эредивизи, отстраним Андре при случае
Характеристика про него от английских журналистов и футболистов:)
Увидим отставку посреди матча)
Понятно, что защищает своего, но сколько можно-то?