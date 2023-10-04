Эрик тен Хаг: «Онана способен стать одним из лучших вратарей мира. Он придет в норму»

Эрик тен Хаг высказался об ошибке Андре Онана в матче с «Галатасараем» (2:3).

В матче 2-го тура группового этапа вратарь совершил неточный пас в штрафной площади, после которого мяч получил Дрис Мертенс. Затем форварда « » сбил Каземиро.

Арбитр Иван Кружльяк показал бразильцу вторую желтую карточку и назначил пенальти в ворота «МЮ».

«Мы довольны нашими вратарями, Андре – однозначно. Он уже играл в полуфинале Лиги чемпионов, в прошлом сезоне сыграл в финале этого турнира. Онана способен стать одним из лучших вратарей мира. Он показал это и продолжит это делать.

В матчах мы уже видели его большие возможности. Также он демонстрировал характер после того, как ошибся. Онана придет в норму. Уверен, в ближайших играх у него все получится», – сказал главный тренер « ».

Жуть «МЮ». Привоз Онана (подставил Каземиро), фэйл всей защиты – влетели «Галатасараю» дома

Безумная ЛЧ: провалище «МЮ», «Ланс» хлопнул «Арсенал», зверский победный «Реала»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline