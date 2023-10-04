Эрик тен Хаг: «Онана способен стать одним из лучших вратарей мира. Он придет в норму»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался об ошибке Андре Онана в матче с «Галатасараем» (2:3).

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов вратарь совершил неточный пас в штрафной площади, после которого мяч получил Дрис Мертенс. Затем форварда «Галатасарая» сбил Каземиро.

Арбитр Иван Кружльяк показал бразильцу вторую желтую карточку и назначил пенальти в ворота «МЮ».

«Мы довольны нашими вратарями, Андре – однозначно. Он уже играл в полуфинале Лиги чемпионов, в прошлом сезоне сыграл в финале этого турнира. Онана способен стать одним из лучших вратарей мира. Он показал это и продолжит это делать.

В матчах мы уже видели его большие возможности. Также он демонстрировал характер после того, как ошибся. Онана придет в норму. Уверен, в ближайших играх у него все получится», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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24 комментария

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ten Hag
Без паники, ребята
Есть на примете перспективный кипер из Эредивизи, отстраним Андре при случае
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filippa
он то может и прибет., но ты врядли это увидишь с тренерской скамейки. турнут тя как пить дать !
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furiking
После увольнения надо явно расследовать трансферы из Аякса, наверняка там какой то профит есть у шарлатана)
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13ыйРычагЛапорты
Про Кокорина тоже так говорили
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Вадим Сидоров
Африканские вратари весьма переменчивые ребята.
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Отец Абду
"Тащит лучше Де Хеа, играет ногами как полевой и называет себя полковником – вот зачем Онана Тен Хагу"

Характеристика про него от английских журналистов и футболистов:)
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Blut Haos
Какой же он упоротый, этот Эрик, просто ужас, в матче с Ливером поставь обязательно Онану.
Увидим отставку посреди матча)
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Очки Дани Алвеса
«…демонстрировал характер после того, как ошибся» - это как? Не заплакал и не ушел в раздевалку? Красную привез, пенальти не отбил, гол пропустил, сейвов как таковых не было.
Понятно, что защищает своего, но сколько можно-то?
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