Скоулз о Хейлунде: «Напоминает ван Нистелроя. Забил два прекрасных гола «Галатасараю»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Софьян Амрабат Мэйсон Маунт Расмус Хейлунд Футбол

Пол Скоулз считает, что Расмус Хейлунд напоминает Руда ван Нистлероя.

Форвард «Манчестер Юнайтед» сделал дубль в матче с «Галатасараем» (2:3) во 2-м туре Лиги чемпионов.

«Когда «МЮ» проигрывает большой матч вот так, хотя обязан был побеждать, то обычно это вызывает сильное разочарование. Но было достаточно и того, что меня порадовало.

Особенно Хейлунд, забивший два прекрасных гола. Мне очень понравился его второй мяч. Он не оставил шансов центральному защитнику, бежал так, что пятки сверкали, и хладнокровно реализовал момент. Когда еще один его гол отменили, я подумал: «Вау, он напоминает ван Нистелроя». Это было здорово.

Маунт, думаю, сыграл хорошо, но ему лишь нужно забить, он жаждет гола.

Амрабат – не левый защитник, его переиграли в эпизоде с третьим голом, хотя там было много свободного пространства. Линделеф и Варан сыграли мягко и слабо. Ну, и мы знаем, что натворил вратарь [Онана]», – сказал экс-игрок «МЮ».

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5 комментариев

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corazón blanco
Ну в моменте со вторым годом - да, датчанин был очень хладнокровен, идеально ушел от защитника и проткнул вратаря. Вот такого форварда и не хватало Юнайтед. Правда вчера так тяжело давались голы команде и как же легко они их пропускали, словно играли по-бразильской системе, только в обратную для Юнайтед сторону)
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Великий Спартак
Жаль не остался в Аталанте на год хотя бы. В нынешнем Мю карьеру загубить можно
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Someone from Internet
Хойлун может сказать спасибо защитникам и Онане
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Hella black
Пожалуй единственный лучик света во вчерашнем матче
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Да, Хойлунд понравился, хорошо сыграл.
Но блин, Галатасарай должен был проигрывать 3-1.4-1.
Очень удобный соперник был для Мю, не прижимались , оставляли зоны , убегай в атаки в любой момент. Если они так сыграют с Баварией, то они накидают Галатасараю 3-4 гола.
Хотел бы выделить Икари, хоть не забил пенальти,но очень хорошо сыграл,даже с лишними весов,как мне показалось.
Как же он загубил свою карьеру. Один из последних нападающих, чистый наконечников. Может хорошо вступить в ЛЧ и какой то топ подпишет его.
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