Скоулз о Хейлунде: «Напоминает ван Нистелроя. Забил два прекрасных гола «Галатасараю»
Пол Скоулз считает, что Расмус Хейлунд напоминает Руда ван Нистлероя.
Форвард «Манчестер Юнайтед» сделал дубль в матче с «Галатасараем» (2:3) во 2-м туре Лиги чемпионов.
«Когда «МЮ» проигрывает большой матч вот так, хотя обязан был побеждать, то обычно это вызывает сильное разочарование. Но было достаточно и того, что меня порадовало.
Особенно Хейлунд, забивший два прекрасных гола. Мне очень понравился его второй мяч. Он не оставил шансов центральному защитнику, бежал так, что пятки сверкали, и хладнокровно реализовал момент. Когда еще один его гол отменили, я подумал: «Вау, он напоминает ван Нистелроя». Это было здорово.
Маунт, думаю, сыграл хорошо, но ему лишь нужно забить, он жаждет гола.
Амрабат – не левый защитник, его переиграли в эпизоде с третьим голом, хотя там было много свободного пространства. Линделеф и Варан сыграли мягко и слабо. Ну, и мы знаем, что натворил вратарь [Онана]», – сказал экс-игрок «МЮ».
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Но блин, Галатасарай должен был проигрывать 3-1.4-1.
Очень удобный соперник был для Мю, не прижимались , оставляли зоны , убегай в атаки в любой момент. Если они так сыграют с Баварией, то они накидают Галатасараю 3-4 гола.
Хотел бы выделить Икари, хоть не забил пенальти,но очень хорошо сыграл,даже с лишними весов,как мне показалось.
Как же он загубил свою карьеру. Один из последних нападающих, чистый наконечников. Может хорошо вступить в ЛЧ и какой то топ подпишет его.