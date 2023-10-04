Скоулз о Хейлунде: «Напоминает ван Нистелроя. Забил два прекрасных гола «Галатасараю»

Пол Скоулз считает, что Расмус Хейлунд напоминает Руда ван Нистлероя.

Форвард « » сделал дубль в матче с « » (2:3) во 2-м туре чемпионов.

«Когда «МЮ» проигрывает большой матч вот так, хотя обязан был побеждать, то обычно это вызывает сильное разочарование. Но было достаточно и того, что меня порадовало.

Особенно Хейлунд, забивший два прекрасных гола. Мне очень понравился его второй мяч. Он не оставил шансов центральному защитнику, бежал так, что пятки сверкали, и хладнокровно реализовал момент. Когда еще один его гол отменили, я подумал: «Вау, он напоминает ван ». Это было здорово.

, думаю, сыграл хорошо, но ему лишь нужно забить, он жаждет гола.

Амрабат – не левый защитник, его переиграли в эпизоде с третьим голом, хотя там было много свободного пространства. Линделеф и Варан сыграли мягко и слабо. Ну, и мы знаем, что натворил вратарь [Онана]», – сказал экс-игрок «МЮ».

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