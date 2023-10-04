Хавбек «Динамо» Чавес о словах Карпина про отъезд из РПЛ: «Уважаю его, но не согласен. Уж в Катаре лига намного слабее»

Луис Чавес не согласился с Валерием Карпиным в оценке уровня Мир РПЛ.

После ничьей в товарищеском матче с Катаром (1:1) главный тренер сборной России посоветовал российским футболистам уезжать в другие чемпионаты.

«Мы [сборная ] тоже недавно играли с Катаром – и уступили 0:1! Правда, им повезло - они оборонялись всей командой, тянули время, вратарь постоянно валялся на газоне… У нас же была уйма моментов, которые мы не использовали, и в итоге проиграли.

Уважаю Карпина, но не согласен с его мнением. Возможно, он сказал это на эмоциях. Но раз мы говорим про внутренний чемпионат России, то уж в лига намного слабее РПЛ.

Тут даже никакого сравнения быть не может. Скорее всего, Карпин произнес эти слова, чтобы раззадорить футболистов», – считает полузащитник « ».

Карпин о России: «Эта сборная была 2-й в квалификации два года назад. Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет»

Валерий Карпин: «Интенсивность у Катара выше, чем у «Зенита». Первые 25 минут у России понравились, а дальше либо силы покидают, либо концентрация»

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