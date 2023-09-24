Романцев о Карпине: «Осталось заклеймить его как иноагента, поставившего цель развалить отечественный футбол. Ахинея! Не лучше ли подумать, как вернуть болельщиков на трибуны?»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Олег Романцев Валерий Карпин Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Олег Романцев прокомментировал совет Валерия Карпина уезжать из Мир РПЛ.

После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и «Ростова» сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Слова Карпина были названы призывом к «массовому бегству из России в недружественные страны», стремлением «демотивировать игроков внутри команды, снизить их настрой в отношении отечественного футбола».

А еще было отмечено, что «эти действия больше похожи на вражеские». Осталось только заклеймить Валерия Георгиевича как ярого иноагента, поставившего перед собой коварную цель развалить отечественный футбол. Ахинея, да и только!

А ведь все очень просто: говоря о возможном переходе в какой-то европейский клуб, главный тренер поставил перед футболистами задачу максимально повысить требовательность к себе и игровой класс, перестать топтаться на месте.

Именно благодаря этому он сам уезжал в Испанию, где заслужил уважение в европейском футболе. Чем я очень горжусь! Как горжусь сегодня тренерскими успехами в Польше и Венгрии Станислава Черчесова, чьи команды выигрывали там национальные чемпионаты. Да и во все времена успехи наших игроков и тренеров были заслугой страны и отечественного футбола, в развале которого сейчас пытаются обвинить Карпина.

А не лучше ли охладить пыл и подумать о том, как вернуть на трибуны тысячи болельщиков, пересмотрев закон о Fan ID, хотя бы в отношении пенсионеров? Ведь многие из них просто не имеют компьютеров и необходимых гаджетов», – заявил экс-тренер «Спартака».

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31 комментарий

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Roman Araslanov
Всё по делу
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Ебздрогыч
Все так, Олег Иванович, все так. Но требовать от депутатов адекватности и пользы для людей бесполезно
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Joker17
База
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Alex Miheev
Олег Иванович, респект Вам
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Сергей Жарковский
У депутатов голова для того чтобы в неё есть.
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Igorsm
тот случай когда дед мыслит трезвее всех функционеров
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SadButTrue
Ответ Ебздрогыч
Все так, Олег Иванович, все так. Но требовать от депутатов адекватности и пользы для людей бесполезно
Ну они люди подневольные, назначенные туда по распределению из администрации президента. Что с них взять? Это как кремлеботы, только рангом повыше. Им дали команду фас, они исполняют.
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Stt
Извините, нечем им думать. Не выросла.
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Dvapyatdesyat
По всем фронтам дерзко
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majestic1980
Ответ savik-A.M.
я придумал как вернуть болельщиков на тоибун , объявить тех кто не сделал фануйди иноагентами и вобще иностранными шпионами ))) Сарказм конечно
Вот только не надо им подсказывать)
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Санитар-волк
Ответ SadButTrue
Ну они люди подневольные, назначенные туда по распределению из администрации президента. Что с них взять? Это как кремлеботы, только рангом повыше. Им дали команду фас, они исполняют.
Насколько я могу судить, они стараются опережать требования в своём холуйстве. И происходит это не год и не два.
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Андрей Балабаев
Сейчас ему пришьют иноагента за выступление на чмяке 2002
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Санитар-волк
Всё верно, Олег Иванович. Но кукушка улетела из страны и, боюсь, надолго ((
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Artur Sekhian
Легенда для болельщика любого клуба и просто благородный человек.
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Bartez1986
молодец, Олег Иваныч
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Penarol
Человеку, практически в одиночку, уничтожившему сборную Украины начала 90х за красные труселя, пару печенек и квартиры в Москве, точно можно доверять в этих вопросах. Руки прочь от эстонца!
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jexOn
Наши депутаты разбираются в футболе также как и в политике.
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Старый дед-пердун
Не, не, Олег Иванович, вы чего? Нашим депутатам до простого люда нет никакого дела, только ограничивать свободу и права людей, которые уже можно посчитать пальцам одной руки.
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Герман Титовишный
ОИР красавчик,за смелость и правду
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S Works Tarmac SL7
Интересно, есть ли ещё где в мире это долбанутое-инагент?
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Евгений Цыбулин
Ответ jexOn
Наши депутаты разбираются в футболе также как и в политике.
Зато хорошо разбираются-где и сколько украсть)
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Мексиканская песня
Так Fan ID отменить.
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Ковид 07.10.52
Смешно...но Карпина эстонцы должны считать иноагентом, он деньги в РФ получает...а для нас он агент враждебного государства....
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wlad wasew
Адекватно
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Kit Belleu
Ну Романцев дал,против политики партии и президента и правительства.
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