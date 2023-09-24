Романцев о Карпине: «Осталось заклеймить его как иноагента, поставившего цель развалить отечественный футбол. Ахинея! Не лучше ли подумать, как вернуть болельщиков на трибуны?»

Олег Романцев прокомментировал совет Валерия Карпина уезжать из Мир РПЛ.

После товарищеского матча с Катаром главный тренер сборной России и « » сказал: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Слова Карпина были названы призывом к «массовому бегству из России в недружественные страны», стремлением «демотивировать игроков внутри команды, снизить их настрой в отношении отечественного футбола».

А еще было отмечено, что «эти действия больше похожи на вражеские». Осталось только заклеймить Валерия Георгиевича как ярого иноагента, поставившего перед собой коварную цель развалить отечественный футбол. Ахинея, да и только!

А ведь все очень просто: говоря о возможном переходе в какой-то европейский клуб, главный тренер поставил перед футболистами задачу максимально повысить требовательность к себе и игровой класс, перестать топтаться на месте.

Именно благодаря этому он сам уезжал в Испанию, где заслужил уважение в европейском футболе. Чем я очень горжусь! Как горжусь сегодня тренерскими успехами в Польше и Венгрии Станислава Черчесова, чьи команды выигрывали там национальные чемпионаты. Да и во все времена успехи наших игроков и тренеров были заслугой страны и отечественного футбола, в развале которого сейчас пытаются обвинить Карпина.

А не лучше ли охладить пыл и подумать о том, как вернуть на трибуны тысячи болельщиков, пересмотрев закон о Fan ID, хотя бы в отношении пенсионеров? Ведь многие из них просто не имеют компьютеров и необходимых гаджетов», – заявил экс-тренер «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS