Член совета директоров «Динамо» Гафин о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Не думаю, что повальный отъезд футболистов за рубеж – это правильно»
Дмитрий Гафин прокомментировал слова Валерия Карпина об отъезде игроков за рубеж.
После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) тренер национальной команды признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.
«Мое мнение – все очень индивидуально. Такие футболисты, как Захарян, могут закрепиться и играть на уровне Лиги чемпионов.
Что касается повального отъезда футболистов за рубеж, не думаю, что это правильно. Футболист должен к этому созреть, необходим определенный фундамент. Только после этого можно будет принимать определенное решение», – сказал член совета директоров «Динамо».
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А так и ежу понятно, что нашей молодёжи в целом нечего ловить в более-менее серьёзных чемпах. Они те же самые деньги (и даже больше) заработают в ФНЛ и РПЛ.
Никто там массово никуда не уедет. Банально спроса не будет.
Вместо того что призывать игроков сотрудников руководство рфс и РПЛ записаться добровольцами на СВО на передовую Карпин призывает уезжать.
Предлагаю Карпина уволить за политическую близорукость и не понимание текущей обстановки а вместе с ним уволить тех кто подписал и лоббировал контракт Карпина.