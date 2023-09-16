Член совета директоров «Динамо» Гафин о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Не думаю, что повальный отъезд футболистов за рубеж – это правильно»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Валерий Карпин Спорт-Экспресс Арсен Захарян Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин прокомментировал слова Валерия Карпина об отъезде игроков за рубеж.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) тренер национальной команды признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Мое мнение – все очень индивидуально. Такие футболисты, как Захарян, могут закрепиться и играть на уровне Лиги чемпионов.

Что касается повального отъезда футболистов за рубеж, не думаю, что это правильно. Футболист должен к этому созреть, необходим определенный фундамент. Только после этого можно будет принимать определенное решение», – сказал член совета директоров «Динамо». 

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7 комментариев

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Bartez1986
про повальный вроде никто и не говорил. такое чувство, что Валеру правильно поняли немногие
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Montenegro Serbian
Ответ Bartez1986
про повальный вроде никто и не говорил. такое чувство, что Валеру правильно поняли немногие
Каждый понял Валеру как хотел.

А так и ежу понятно, что нашей молодёжи в целом нечего ловить в более-менее серьёзных чемпах. Они те же самые деньги (и даже больше) заработают в ФНЛ и РПЛ.
Никто там массово никуда не уедет. Банально спроса не будет.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Даже сил смеяться на гениальностью подобных речей не осталось. Что, есть предпосылки для массового отъезда футболистов из РПЛ?
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Bul.Bul
Вот уж воистину, некоторые слушают (читают) жопой
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.ru
лучше бы Валера посоветовал зарубежным клубам покупать российских футболистов... не так глупо бы выглядел
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СИ
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Кошмар какой то!
Вместо того что призывать игроков сотрудников руководство рфс и РПЛ записаться добровольцами на СВО на передовую Карпин призывает уезжать.
Предлагаю Карпина уволить за политическую близорукость и не понимание текущей обстановки а вместе с ним уволить тех кто подписал и лоббировал контракт Карпина.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Bartez1986
про повальный вроде никто и не говорил. такое чувство, что Валеру правильно поняли немногие
Как говорил классик (Кличко) :А сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать.
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