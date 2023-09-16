Член совета директоров «Динамо» Гафин о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Не думаю, что повальный отъезд футболистов за рубеж – это правильно»

Дмитрий Гафин прокомментировал слова Валерия Карпина об отъезде игроков за рубеж.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) тренер национальной команды признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Мое мнение – все очень индивидуально. Такие футболисты, как , могут закрепиться и играть на уровне Лиги чемпионов.

Что касается повального отъезда футболистов за рубеж, не думаю, что это правильно. Футболист должен к этому созреть, необходим определенный фундамент. Только после этого можно будет принимать определенное решение», – сказал член совета директоров « ».

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