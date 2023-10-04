Анчелотти о голе «Наполи» после ошибки Кепы на выходе: «Никто не идеален. Он чудесен на линии. В воздухе ему сложно, все-таки рост – не 2 метра»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Кепа Аррисабалага Футбол

Карло Анчелотти высказался об ошибке Кепы Аррисабалаги в матче с «Наполи».

Вратарь «Реала» пролетел мимо мяча, пытаясь сыграть на выходе после подачи «Наполи» с углового. Натан Бернардо пробил головой в перекладину, после отскока от которой Лео Эстигор переправил мяч в ворота.

Так «Наполи» повел в счете на 19-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов, который завершился победой «Реала» со счетом 3:2.

«Кепа чудесно играет на линии, он сделал два сэйва. Играть в воздухе ему сложно, и это нормально, все-таки его рост – не два метра (рост Кепы – 189 см – Sports.ru).

Никто не идеален. Я мог бы сказать, что я самый красивый и идеальный, но никто не идеален. Вы – в том числе», – со смехом сказал тренер «Реала» на пресс-конференции.

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11 комментариев

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Ophiomorph
Только рост там не при чём. Хорошо видно, что он просто промахнулся по мясу на выходе.
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Ophiomorph
Ответ Moscwow
Но и один крутейший сейв за ним был. Видно, что ему еще не хватает уверенности, в течении пары дней ни с того, ни с сего оказаться в Реале, в основе, когда ничего не предвещало
Да нет, на самом деле. Обычный Кепа, он так же и в Челси играл: спасал на ленточке и пожарил на выходах периодически.
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ubAA
Кепа несколько раз спас Реал, в отличии от Мерета, у Реала 3 удара 3 гола, вратаря надо менять неополитанцам
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Moscwow
Ответ Ophiomorph
Только рост там не при чём. Хорошо видно, что он просто промахнулся по мясу на выходе.
Но и один крутейший сейв за ним был. Видно, что ему еще не хватает уверенности, в течении пары дней ни с того, ни с сего оказаться в Реале, в основе, когда ничего не предвещало
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Moscwow
Ответ Ophiomorph
Да нет, на самом деле. Обычный Кепа, он так же и в Челси играл: спасал на ленточке и пожарил на выходах периодически.
Ну может быть, за Челси не следил. Но точно выглядит надежнее, чем Лунин, который боится мяча
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Garikus89
Ответ ubAA
Кепа несколько раз спас Реал, в отличии от Мерета, у Реала 3 удара 3 гола, вратаря надо менять неополитанцам
Нет такого вратаря, у которого бы после таких трех ударов было бы ноль пропущенных голов. Винисиус с пяти метров под штангу, Беллингем без помех в дальнюю девятку метров с десяти, и пушка Вальверде с рикошетом от перекладины. Любой бы пропустил эти три гола)
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Тухель
Интересно что Кепа будет делать в конце сезона? Он и близко не уровень Куртуа, да и Санчес сейчас в Челси очень хорошо играет, да играет ногами не очень, так Кепа тоже не умеет, а на выходах и на ленточке Санчес божит.
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Real_v_dushe
Игра на выходах у Кепы, конечно, кошмар. Ему нужно над этим работать
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Владислав Харламов
Касильяс 185 см, Кан 188, Буффон 192 - они все на выходах не играли. Раньше вратари поменьше были, и было норм. Сейчас как будто если ты не 195, то в воротах делать нечего..
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