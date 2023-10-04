Карло Анчелотти высказался об ошибке Кепы Аррисабалаги в матче с «Наполи».

Вратарь «Реала» пролетел мимо мяча, пытаясь сыграть на выходе после подачи «Наполи» с углового. Натан Бернардо пробил головой в перекладину, после отскока от которой Лео Эстигор переправил мяч в ворота.

Так « » повел в счете на 19-й минуте матча группового этапа , который завершился победой « » со счетом 3:2.

« чудесно играет на линии, он сделал два сэйва. Играть в воздухе ему сложно, и это нормально, все-таки его рост – не два метра (рост Кепы – 189 см – Sports.ru).

Никто не идеален. Я мог бы сказать, что я самый красивый и идеальный, но никто не идеален. Вы – в том числе», – со смехом сказал тренер «Реала» на пресс-конференции.

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