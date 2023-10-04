Анчелотти об 11-метровом за руку Начо: «Это не пенальти. Был рикошет, руку нельзя отрезать»

Карло Анчелотти не согласился с пенальти в ворота «Реала».

«Реал» победил « » (3:2) в матче второго тура группового этапа .

Об 11-метровом за руку Начо

«Думаю, это не пенальти. Был рикошет, руку ему отрезать нельзя. Думаю, в правилах сказано, что в случае отскока свистеть не нужно».

Об игре

«В первом тайме нам удалось найти хорошие решения с Беллингемом и Родриго в атакующей игре. Второй тайм получился сложнее, но это нормально против такого соперника.

Лука Модрич справился с игрой [после выхода на замену]. Нам нужно было больше контроля. Он хорошо вошел в игру благодаря своему опыту и мастерству, контролировал игру.

– лучший нападающий в мире с ударом головой. Но мы держались очень хорошо», – сказал главный тренер « » Карло Анчелотти.

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