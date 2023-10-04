Анчелотти об 11-метровом за руку Начо: «Это не пенальти. Был рикошет, руку нельзя отрезать»
Карло Анчелотти не согласился с пенальти в ворота «Реала».
«Реал» победил «Наполи» (3:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Об 11-метровом за руку Начо
«Думаю, это не пенальти. Был рикошет, руку ему отрезать нельзя. Думаю, в правилах сказано, что в случае отскока свистеть не нужно».
Об игре
«В первом тайме нам удалось найти хорошие решения с Беллингемом и Родриго в атакующей игре. Второй тайм получился сложнее, но это нормально против такого соперника.
Лука Модрич справился с игрой [после выхода на замену]. Нам нужно было больше контроля. Он хорошо вошел в игру благодаря своему опыту и мастерству, контролировал игру.
Виктор Осимхен – лучший нападающий в мире с ударом головой. Но мы держались очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
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Спокойно сыграли в эконом-режиме, впереди ЛаЛига.
Таким образом громче всех «держи вора» кричат :)
Логически никакой пенки быть не может.