Анчелотти об 11-метровом за руку Начо: «Это не пенальти. Был рикошет, руку нельзя отрезать»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Лука Модрич Начо Фернандес Виктор Осимхен Футбол

Карло Анчелотти не согласился с пенальти в ворота «Реала».

«Реал» победил «Наполи» (3:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об 11-метровом за руку Начо

«Думаю, это не пенальти. Был рикошет, руку ему отрезать нельзя. Думаю, в правилах сказано, что в случае отскока свистеть не нужно».

Об игре

«В первом тайме нам удалось найти хорошие решения с Беллингемом и Родриго в атакующей игре. Второй тайм получился сложнее, но это нормально против такого соперника.

Лука Модрич справился с игрой [после выхода на замену]. Нам нужно было больше контроля. Он хорошо вошел в игру благодаря своему опыту и мастерству, контролировал игру.

Виктор Осимхен – лучший нападающий в мире с ударом головой. Но мы держались очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий скрыт
Ты везде эту чушь постить будешь?
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Если бы пенальти не поставили, фантики Барселоны сейчас бы во всю трубили о том, что Реалу помогают судьи.
+50
-9
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Provocadeur07
Да будет тебе Карло! Пусть 3 пенки ставят, Реал все равно больше забьет. =)

Спокойно сыграли в эконом-режиме, впереди ЛаЛига.
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Церебральный Сортировщик
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий скрыт
У Джуда результативных действий в два раза больше чем у гави/педри вместе взятых)) но ты продолжай, не останавливайся)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гражданин R
Я тоже не понял, как на таком расстоянии, падая, что-то можно сделать с рукой. Штабелем вниз падать нужно?
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RG26
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий скрыт
Как раз повезло, на фоне травмата и полена талант Джуда будет еще более заметен 👍
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Крутенко
По факту судья прав. Мяч в начале угодил в ногу Начо, потом в Осимена и потом опять в руку Начо. Из-за этого судья не мог не поставить пенальти, правила трактуют после касания Осимена, Начо играет рукой в своей штрафной. Тут надо просто корректировать правила, что бы такие глупые рикошеты не были засчитаны, как сознательное касание.
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killer_na_belom_barse$
Ответ Дмитрий Крутенко
По факту судья прав. Мяч в начале угодил в ногу Начо, потом в Осимена и потом опять в руку Начо. Из-за этого судья не мог не поставить пенальти, правила трактуют после касания Осимена, Начо играет рукой в своей штрафной. Тут надо просто корректировать правила, что бы такие глупые рикошеты не были засчитаны, как сознательное касание.
где вы там честно говоря увидели обратное касание Осимена, честно, не понятно...
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killer_na_belom_barse$
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
тремя! четыремя руками прерывал!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ответ f0rmoceft
Если бы пенальти не поставили, фантики Барселоны сейчас бы во всю трубили о том, что Реалу помогают судьи.
Они итак трубили, эта левая пенка ни на что не повлияла, они придумали какой-то фол при атором голе. Секта.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alirealya
Ответ Tespik
Поймите уже наконец и объясните Анчелотти: - Рикошет в руку - фол - Умышленный игра в мяч и попадание в свою или руку партнёра - продолжить
Рикошет от тела игрока в руку того же игрока это не пенальти
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
В подкате от ноги Начо мяч отскакивает в руку.Не пенальти.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дороф
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Смех без причины – признак...(ваши варианты в ответах)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Вот вам и хваленый Тюрпен
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Пенальти на мой взгляд 50 на 50, судья решил в пользу Наполи.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий скрыт
Нет, глаза режет от таких глупых постов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alirealya
Ответ Дмитрий Крутенко
По факту судья прав. Мяч в начале угодил в ногу Начо, потом в Осимена и потом опять в руку Начо. Из-за этого судья не мог не поставить пенальти, правила трактуют после касания Осимена, Начо играет рукой в своей штрафной. Тут надо просто корректировать правила, что бы такие глупые рикошеты не были засчитаны, как сознательное касание.
Там был рикошет от ноги Начо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ten Hag
Ответ f0rmoceft
Если бы пенальти не поставили, фантики Барселоны сейчас бы во всю трубили о том, что Реалу помогают судьи.
Они и так будут скулить без перерыва об этом
Таким образом громче всех «держи вора» кричат :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Булат Кошкимбаев
Ответ Zelen
та нет, там была рука при ударе по воротам, а здесь все же рикошет от ноги
Удара практически не было. Мяч скользнул по голове француза и попал в руку Перишича. Которая просто бы не успел убрать руку. И также мяч, если бы не попал в руку, попал бы к хорватам.

Логически никакой пенки быть не может.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zelen
Ответ Булат Кошкимбаев
Такая же пенка странная была в финале ЧМ 2018
та нет, там была рука при ударе по воротам, а здесь все же рикошет от ноги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Бокарев
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий скрыт
гави и педри не забивают голы, и не отдают передачи, а Джуд что ни гол, то важный, так что желаю успехов обоим, но до англичанина им пока далеко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
консультант_ральф
Ответ f0rmoceft
Если бы пенальти не поставили, фантики Барселоны сейчас бы во всю трубили о том, что Реалу помогают судьи.
Дело в другом, высказывание Анчелотти сугубо субъективно. Будь это в штрафной Наполи, особенно в таком напряженном матче, я думаю Карло был бы другого мнения
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Крутенко
Ответ Killer_na_belom_barse$
где вы там честно говоря увидели обратное касание Осимена, честно, не понятно...
Возьми на очень медленном повторе пересмотри момент после касания Начо, мяч попадает в ступню Осимена и подымается и летит в руку к Начо. То что он было в мгновение не меняет трактовку из правил - касание руки предшествовало касание Осимена, а не самого Начо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Breaking news today
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий скрыт
Пхахахаааа. Хороший анекдот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Так сейчас трактуют. Мне кажется до ВАР было понятнее - карается умышленная игра рукой. Был умысел или нет, определяется арбитром матча. Всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий