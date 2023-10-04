Вальдано о пенальти за руку Начо: «Придется выходить на матчи в наручниках. Они уничтожают футбол»
Хорхе Вальдано считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Реала».
На 51-й минуте матча с «Наполи» в Лиге чемпионов в штрафной мадридцев произошел игровой момент, в котором после передачи Виктора Осхимена мяч попал в руку защитника «Реала» Начо Фернандеса.
Матч продолжился, но через минуту главный арбитр матча Клеман Тюрпен отправился к монитору ВАР, чтобы посмотреть повтор эпизода, и назначил пенальти в пользу «Наполи». Петр Зелиньски реализовал 11-метровый.
«Они так сильно влияют на футбол, что уничтожают его. Нам придется выходить на матчи в наручниках», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире Movistar+.
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Начо падал, зачем-то подняв вверх обе руки. Они находились в неестественном положении. В одну из этих рук попал мяч. Пенальти чистый.
Этот же болван увидел в повторе руку, больше его ничего не интересовало, и указал на точку.
Мяч попал в руку в штрафной, рука в неестественном положении, соответственно пенальти.
С другой стороны рикошет, игрок реально не мог убрать руку. Поэтому все же 50 на 50, на усмотрение судьи.
да, ведь в пользу Реала никогда не ошибались? голы с метровых оффсайдов и левыми удалениями, которые были ключевыми, и принесли 2 кубка никогда не было?
здесь же претензии именно к трактовке руки, рука была? была!!!
а если уж нет единого стандарта для всех случаев с рукой, то уж соизвольте, иногда и не в пользу Реала могут приниматься решения.
а то вы уже привыкли что ошибаются только в вашу пользу.
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