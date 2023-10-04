Вальдано о пенальти за руку Начо: «Придется выходить на матчи в наручниках. Они уничтожают футбол»

Хорхе Вальдано считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Реала».

На 51-й минуте матча с «Наполи» в чемпионов в штрафной мадридцев произошел игровой момент, в котором после передачи Виктора Осхимена мяч попал в руку защитника «Реала» .

Матч продолжился, но через минуту главный арбитр матча отправился к монитору ВАР, чтобы посмотреть повтор эпизода, и назначил пенальти в пользу «Наполи». Петр Зелиньски реализовал 11-метровый.

«Они так сильно влияют на футбол, что уничтожают его. Нам придется выходить на матчи в наручниках», – сказал бывший игрок « » в эфире Movistar+.

Анчелотти не согласен с пенальти «Реалу» в матче с «Наполи»: «Был рикошет. Начо нельзя отрезать руку»

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