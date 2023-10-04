Вальдано о пенальти за руку Начо: «Придется выходить на матчи в наручниках. Они уничтожают футбол»

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Хорхе Вальдано Клеман Тюрпен Начо Фернандес видеоповторы Виктор Осимхен Футбол

Хорхе Вальдано считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Реала».

На 51-й минуте матча с «Наполи» в Лиге чемпионов в штрафной мадридцев произошел игровой момент, в котором после передачи Виктора Осхимена мяч попал в руку защитника «Реала» Начо Фернандеса.

Матч продолжился, но через минуту главный арбитр матча Клеман Тюрпен отправился к монитору ВАР, чтобы посмотреть повтор эпизода, и назначил пенальти в пользу «Наполи». Петр Зелиньски реализовал 11-метровый.

«Они так сильно влияют на футбол, что уничтожают его. Нам придется выходить на матчи в наручниках», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире Movistar+.

Анчелотти не согласен с пенальти «Реалу» в матче с «Наполи»: «Был рикошет. Начо нельзя отрезать руку»

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27 комментариев

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фк кабинет
Сначала отменяют чистый гол Севильи хотя руки прижаты,потом ставят пенальти в ворота Реала хотя мяч в подкате отскакивает от ног Начо.2 явные ошибки за 1 тур.
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corazón blanco
Ответ bel01
Как раз здесь всё было очевидно. Начо падал, зачем-то подняв вверх обе руки. Они находились в неестественном положении. В одну из этих рук попал мяч. Пенальти чистый.
Да, руки находились в неестественном положении. Но Вы почему-то упускаете один момент. Начо заблокировал удар Осимхена, мяч отскочил обратно в нигерийца и затем уже попал в руку Начо, а согласно правилам мяч после рикошета от части тела в руку или же от другого игрока ( как в данном случае) не является основанием для пенальти. Самое главное, что матч выиграли, но что это стопроцентный пенальти я бы не стал так утверждать. Видимо, что смутило Тюрпена это приподнятые руки Начо, но опять же сложно идти в подкат с руками за спиной.
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bel01
Как раз здесь всё было очевидно.
Начо падал, зачем-то подняв вверх обе руки. Они находились в неестественном положении. В одну из этих рук попал мяч. Пенальти чистый.
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vel
Сразу видно, что Тюрпен сам никогда не играл и не играет в футбол. Любому понятно, что это неумышленная рука. Рикошет, отскок меньше метра.
Этот же болван увидел в повторе руку, больше его ничего не интересовало, и указал на точку.
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Joe Black
Севильи ещё гол сегодня не засчитали из-за попадания в руку, хотя она была прижата и не увеличивала площадь тела. Реально убивают футбол
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f0rmoceft
С одной стороны это можно трактовать так:
Мяч попал в руку в штрафной, рука в неестественном положении, соответственно пенальти.
С другой стороны рикошет, игрок реально не мог убрать руку. Поэтому все же 50 на 50, на усмотрение судьи.
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nurikkkk
Ответ llolishe
Когда Бензема ударил локтем в лицо Кариусу чо вы про якобы убийство футбола ничего не говорили
Бензема никого не бил по лицу, не придумывай
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Direct free kick
Ответ Killer_na_belom_barse$
в данный момент думаю стоит помолчать вам, за такое назначать пенальти, это позор футбола!... мяч отлетает от самого защитника ему в руку, видимо ему реально надо руки отрезать к чертовой матери!
Тоттенхэму в финале ЛЧ левый пенальти на 1-й мнуте дали. Вот трагедия, а тут туфта. Даже не проиграли. Не королевское поведение. Молча подали жалобу в УЕФА и проехали
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Нефанатик
Есть тут на сайте любители собирать ошибки в пользу Реала. Этот пенальти как оцените?
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Direct free kick
Тоттенхэму в финале ЛЧ левый пенальти на 1-й мнуте дали. Вот трагедия, а тут туфта. Даже не проиграли. Не королевское поведение. Молча подали жалобу в УЕФА и проехали
причем тут вообще Тоттенхэм?? давайте ещё вспомним тогда кучу не справедливых моментов в футболе! мы обсуждаем конкретно этот эпизод и все всегда говорят, что судьи ЗА РЕАЛ, и как тогда такое произошло??
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Бахытжан Садыкбеков
Когда показали повтор, я успокоился - так как это точно не пенальти. Но Тюрпен был другого мнения. И как после этого верить в адекватность современных судей?
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Direct free kick
можно подумать мадридутки не требуют пенальти за любой чих в штрафнйо соперника, ноют даже когда выиграли - так нельзя
в данный момент думаю стоит помолчать вам, за такое назначать пенальти, это позор футбола!... мяч отлетает от самого защитника ему в руку, видимо ему реально надо руки отрезать к чертовой матери!
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roni20
Ответ Direct free kick
можно подумать мадридутки не требуют пенальти за любой чих в штрафнйо соперника, ноют даже когда выиграли - так нельзя
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f0rmoceft
Ответ Direct free kick
можно подумать мадридутки не требуют пенальти за любой чих в штрафнйо соперника, ноют даже когда выиграли - так нельзя
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No_criminality
Ответ bel01
Как раз здесь всё было очевидно. Начо падал, зачем-то подняв вверх обе руки. Они находились в неестественном положении. В одну из этих рук попал мяч. Пенальти чистый.
Тут да, пеналь чистый, руки вверху, площадь увеличена, положение не естественное. А вот у Севильи беспредел.
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Blaumerc
Ответ Роман
Был бы такой эпизод у ворот Наполи, фанаты БЧК комментов 100 оставили о несправедливом пенальти.
Фантики Реала разнылись не на шутку конечно.
да, ведь в пользу Реала никогда не ошибались? голы с метровых оффсайдов и левыми удалениями, которые были ключевыми, и принесли 2 кубка никогда не было?
здесь же претензии именно к трактовке руки, рука была? была!!!
а если уж нет единого стандарта для всех случаев с рукой, то уж соизвольте, иногда и не в пользу Реала могут приниматься решения.
а то вы уже привыкли что ошибаются только в вашу пользу.
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Real_v_dushe
Судьи крайне низкого уровня, вот и всё. Это не игра рукой и не пенальти
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Роман
Был бы такой эпизод у ворот Наполи, фанаты БЧК комментов 100 оставили о несправедливом пенальти.
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леннорыч-абрамович
"И в намордниках"
Газзаев о Суаресе
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