Вальверде о 3:2 с «Наполи»: «Реал» доминировал в 1-м тайме, но в начале 2-го нас прижали. Беллингем провел невероятный матч, сотворил магию»
Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Наполи».
«Реал» обыграл «Наполи» в гостях во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Это был прекрасный матч с великолепной атмосферой на протяжении всей игры. Конечно, главное, что нам удалось выиграть.
Думаю, мы доминировали в первом тайме. Но в первые несколько минут второго тайма у нас были проблемы – нас слишком сильно прижали. Это нормально, но один их гол слишком отбросил нас назад. Но у нас достаточно хорошая команда, чтобы избежать этого и играть лучше. В конце концов нам это удалось.
Беллингем провел невероятный матч. В моменте с первым голом он выиграл мяч и сделал все для великолепного удара Винисиуса. Во втором голе Джуд просто сотворил магию!» – сказал полузащитник «Реала».
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