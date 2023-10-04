Вальверде о 3:2 с «Наполи»: «Реал» доминировал в 1-м тайме, но в начале 2-го нас прижали. Беллингем провел невероятный матч, сотворил магию»

Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Наполи».

«Реал» обыграл « » в гостях во 2-м туре группового этапа чемпионов.

«Это был прекрасный матч с великолепной атмосферой на протяжении всей игры. Конечно, главное, что нам удалось выиграть.

Думаю, мы доминировали в первом тайме. Но в первые несколько минут второго тайма у нас были проблемы – нас слишком сильно прижали. Это нормально, но один их гол слишком отбросил нас назад. Но у нас достаточно хорошая команда, чтобы избежать этого и играть лучше. В конце концов нам это удалось.

Беллингем провел невероятный матч. В моменте с первым голом он выиграл мяч и сделал все для великолепного удара Винисиуса. Во втором голе Джуд просто сотворил магию!» – сказал полузащитник « ».

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