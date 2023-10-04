Вальверде о 3:2 с «Наполи»: «Реал» доминировал в 1-м тайме, но в начале 2-го нас прижали. Беллингем провел невероятный матч, сотворил магию»

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Федерико Вальверде Джуд Беллингем Футбол

Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Наполи».

«Реал» обыграл «Наполи» в гостях во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это был прекрасный матч с великолепной атмосферой на протяжении всей игры. Конечно, главное, что нам удалось выиграть.

Думаю, мы доминировали в первом тайме. Но в первые несколько минут второго тайма у нас были проблемы – нас слишком сильно прижали. Это нормально, но один их гол слишком отбросил нас назад. Но у нас достаточно хорошая команда, чтобы избежать этого и играть лучше. В конце концов нам это удалось.

Беллингем провел невероятный матч. В моменте с первым голом он выиграл мяч и сделал все для великолепного удара Винисиуса. Во втором голе Джуд просто сотворил магию!» – сказал полузащитник «Реала».

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12 комментариев

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kaka10
ВАЛЬВЕРДЕ ПУШКА СТРАШНАЯ
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f0rmoceft
Хочется больше ударов от Вальверде, в прошлом сезоне отлично забивал из-за пределов штрафной.
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фк кабинет
В прошлом сезоне 10 свою выбил.В этом уже 2,пора увеличить результативность.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Толик Изверг
Говорят, Чердак до сих пор у всех спрашивает, как после такого удара может быть автогол.
ну чердак, какой бы мудак не был, в этом эпизоде то прав.
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vincere
С таким ударом грех не бить чаще.
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Stas Politik
Везде одни доминаторы. Трепещи, футбол!
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max mystique
Всех с победой! Банка Феде шедевр, какой автогол смех, Джуд имба
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Толик Изверг
Ответ kaka10
ВАЛЬВЕРДЕ ПУШКА СТРАШНАЯ
Говорят, Чердак до сих пор у всех спрашивает, как после такого удара может быть автогол.
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Толик Изверг
Ответ Killer_na_belom_barse$
ну чердак, какой бы мудак не был, в этом эпизоде то прав.
С чего он прав то? Автогол самый что ни на есть. Якобы топовый комментатор с 20-летним стажем должен это знать, позорище блин.
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Толик Изверг
С чего он прав то? Автогол самый что ни на есть. Якобы топовый комментатор с 20-летним стажем должен это знать, позорище блин.
мяч срикошетил от защитника, а так он шёл в створ!
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