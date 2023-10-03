«Реалу» после ВАР назначили пенальти из-за игры рукой Начо в матче с «Наполи»

В ворота «Реала» назначили пенальти в матче против «Наполи».

Команды проводят матч второго тура группового этапа .

На 51-й минуте в штрафной испанского клуба произошел игровой момент, в котором после передачи Виктора Осхимена мяч попал в руку защитника «Реала» .

Матч продолжился, но через минуту главный арбитр матча отправился к монитору ВАР для того, что посмотреть повтор эпизода.

После видеопросмотра судья назначил пенальти в ворота , который реализовал , сравнявший счет в игре – 2:2.

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