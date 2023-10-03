«Реалу» после ВАР назначили пенальти из-за игры рукой Начо в матче с «Наполи»

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Клеман Тюрпен Начо Фернандес Петр Зелиньски Футбол

В ворота «Реала» назначили пенальти в матче против «Наполи».

Команды проводят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 51-й минуте в штрафной испанского клуба произошел игровой момент, в котором после передачи Виктора Осхимена мяч попал в руку защитника «Реала» Начо Фернандеса.

Матч продолжился, но через минуту главный арбитр матча Клеман Тюрпен отправился к монитору ВАР для того, что посмотреть повтор эпизода.

После видеопросмотра судья назначил пенальти в ворота «Реала», который реализовал Петр Зелиньски, сравнявший счет в игре – 2:2.

Начо дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги за грубый подкат против игрока «Жироны» – Порту унесли на носилках. Капитан «Реала» пропустит класико

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46 комментариев

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Roja
Судьи хоть сами понимают, когда игра рукой, а когда мяч попал в руку?
Одни одно судят, другие другое
+74
-4
+70
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ОттоДракула
Ответ Roja
Судьи хоть сами понимают, когда игра рукой, а когда мяч попал в руку? Одни одно судят, другие другое
Не понимают. Проще было сделать любая рука пенальти и всё. Никаких бы вопросов и споров не было.
+54
-6
+48
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Оливер Кан удаляет Роберту
Левейшая пенка, такие даже Барселоне при Негрейре стеснялись давать.
+47
-11
+36
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corazón blanco
Как можно в подкате держать руки за спиной? Я понимаю, если бы он заблокировал прямой удар - тогда да, это пенальти. А так Осимхен бил, мяч попал в Начо, отскочил в ногу Осимхену и попал в руку. Странная трактовка правил, которая гласит, что в таком моменте пенальти не назначаются.
+41
-6
+35
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Hans Castorp
Ответ roni20
Где эти клоуны которые кричат что судьи играют за Реал
Этот момент никто никогда не вспомнит в дискуссиях о судьях и Реале , обычно так и бывает )
+26
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+23
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Моё Моя
Ответ ОттоДракула
Не понимают. Проще было сделать любая рука пенальти и всё. Никаких бы вопросов и споров не было.
и все атакующие игроки целились бы в руки соперника
+25
-2
+23
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Glukinho
Ответ ОттоДракула
Не понимают. Проще было сделать любая рука пенальти и всё. Никаких бы вопросов и споров не было.
три корнера - пенальти
кто выбил, тот и бежит за мячом
толстого на ворота
+18
0
+18
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Шем
В полуметре рука была при ударе по мячу. Начо физически не мог успеть убрать руку.
+17
-5
+12
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King_X
При этом в матчах Реала летящий в ворота мяч соперник отбивал рукой и нифига не давали, особенно в Ла Лиге в позапрошлом сезоне))
+16
-4
+12
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Ман Сити
Левоватая пенка, в стиле Скомины, который ливеру такую подарил на 1-й минуте финале
+13
-4
+9
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Timofey29
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Левейшая пенка, такие даже Барселоне при Негрейре стеснялись давать.
Та не. Ставили,ставили. Вы запамятовать изволили
+9
-2
+7
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Schiaff1no
Ответ Моё Моя
и все атакующие игроки целились бы в руки соперника
Ну так пусть целятся в руки вместо ворот, вполне себе преимущество для защиты.
+7
-1
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Igor Shalamov
Ответ King_X
При этом в матчах Реала летящий в ворота мяч соперник отбивал рукой и нифига не давали, особенно в Ла Лиге в позапрошлом сезоне))
так не дело это Негейры
+10
-4
+6
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Иван Лапин
Ответ Zed_patriot
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спутал с барсой с похмелья, бывает
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-4
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Nacho13
Мяч попал в руку после рикошета. Почему это пенальти?
+4
0
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Real_v_dushe
Это не игра рукой, пенальти неадекватен и странен
+8
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Pb-SE
Ответ Моё Моя
и все атакующие игроки целились бы в руки соперника
Они в пустые ворота не всегда могут попасть, а тут движущаяся рука, шириной меньше мяча.
+4
-1
+3
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Гусеконь
странный пенальти
+5
-3
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Le Tallec
- Все нормально, мужик!
- спасибо, приятель!
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Ненавидящий2.0
Ответ roni20
Где эти клоуны которые кричат что судьи играют за Реал
Тюрпен не из Реала просто))
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Roja
Ответ Daniel Plainview
ничего что там был пас на свободного игрока в трёх метрах от ворот?
да хоть удар в пустые с 20 см
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Timofey29
Ответ Иван Лапин
спутал с барсой с похмелья, бывает
Алкогольного или наркотического?
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Roja
Ответ Gio S
Типо руки не было ??)
типо мяч попал в руку
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Дмитрий Крутенко
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Левейшая пенка, такие даже Барселоне при Негрейре стеснялись давать.
Для того Негрейра и давал раскладку Барсе по судьям, что бы ставили и не такие пенальти)
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Nacho13
Ответ ОттоДракула
Не понимают. Проще было сделать любая рука пенальти и всё. Никаких бы вопросов и споров не было.
Полная хрень
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