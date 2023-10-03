«Реалу» после ВАР назначили пенальти из-за игры рукой Начо в матче с «Наполи»
В ворота «Реала» назначили пенальти в матче против «Наполи».
Команды проводят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 51-й минуте в штрафной испанского клуба произошел игровой момент, в котором после передачи Виктора Осхимена мяч попал в руку защитника «Реала» Начо Фернандеса.
Матч продолжился, но через минуту главный арбитр матча Клеман Тюрпен отправился к монитору ВАР для того, что посмотреть повтор эпизода.
После видеопросмотра судья назначил пенальти в ворота «Реала», который реализовал Петр Зелиньски, сравнявший счет в игре – 2:2.
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Одни одно судят, другие другое
кто выбил, тот и бежит за мячом
толстого на ворота
- спасибо, приятель!