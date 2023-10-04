Тен Хаг о шансах «МЮ» в ЛЧ после двух поражений: «Ничего не решено. Понимаем, что требуется, чтобы сохранить шанс на выход из группы»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» еще может выйти из группы ЛЧ.

Английская команда уступила «Галатасараю» (2:3) в игре второго тура.

«Манчестер Юнайтед» проиграл два стартовых матча турнира и без набранных очков находится на четвертом месте в группе A, где также выступают «Бавария» и «Копенгаген».

«Еще ничего не решено.

Все матчи сложные, но мы знаем, что должны делать. Понимаем, что требуется, чтобы остаться в борьбе и сохранить шанс на выход [в следующий раунд]», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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20 комментариев

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Михо
Мю в топ 4, отстаньте от тренера!
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Zlatan Ibra
У Тен Хага ещё есть возможность побить вообще все антирекорды в МЮ.
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Alex Manola
Все решено. Ожидал увольнения лысого в конце сезона, но он гений, опережает график. И может уже на новый год домой поехать.
+4
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luu
В декабре если будет тренировать, скажет в лучшем случае, что Лига Европы тоже важный турнир
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Troublemaker
Он ещё барахтается. Надежда на спасение есть только от Брентфорда в субботу.
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Отец Абду
Тен Хаг: Я думал группа F это "группа смерти", но я ошибся...
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llolishe
Комментарий удален пользователем
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Тен Хаг: ничего не решено. Планируем оформить требл.
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Sobachkin
Образы и игра в защите нет слов!!! Даже Хейнлунд расчешхлил пушку, а потом в шоке, как коллеги все прошляпили
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LIv93
Да мне кажется, что все уже решено. Сезон закончится за пределами ТОП4. Из группы даже если каким-то чудом выйдут, то отлетят в следующем же раунде. Отставка в конце сезона (если не раньше) и все опять заново …
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Ман Сити
Будет 4-е место, даже Копенгаген сильнее
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Барыга блинами
Убери Онану, дай шанс турку!
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-= Masteryuga =-
Не жалко, англицским клубишкам пора на свалку 👊
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Иван Иванов
Ответ Отец Абду
Тен Хаг: Я думал группа F это "группа смерти", но я ошибся...
Ты сегодня в ударе, отец! 😅
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Большое сердце Неймара
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
не ложил,а клал.
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