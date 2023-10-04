Тен Хаг о шансах «МЮ» в ЛЧ после двух поражений: «Ничего не решено. Понимаем, что требуется, чтобы сохранить шанс на выход из группы»

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» еще может выйти из группы ЛЧ.

Английская команда уступила «Галатасараю» (2:3) в игре второго тура.

«Манчестер Юнайтед» проиграл два стартовых матча турнира и без набранных очков находится на четвертом месте в группе A, где также выступают «Бавария» и «Копенгаген».

«Еще ничего не решено.

Все матчи сложные, но мы знаем, что должны делать. Понимаем, что требуется, чтобы остаться в борьбе и сохранить шанс на выход [в следующий раунд]», – сказал главный тренер « » .

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