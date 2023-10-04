«МЮ» пропустил 7 голов в ЛЧ – худший показатель среди 16 клубов после двух матчей

«Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух играх Лиги чемпионов.

Команда тренера проиграла «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа.

В первом туре турнира английский клуб уступил «Баварии» (3:4).

Таким образом, « » пропустил семь голов в двух матчах, что является худшим показателем среди 16 команд, которые провели по два матча в этого сезона.

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