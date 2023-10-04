«МЮ» пропустил 7 голов в ЛЧ – худший показатель среди 16 клубов после двух матчей

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух играх Лиги чемпионов.

Команда тренера Эрика тен Хага проиграла «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа.

В первом туре турнира английский клуб уступил «Баварии» (3:4).

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пропустил семь голов в двух матчах, что является худшим показателем среди 16 команд, которые провели по два матча в Лиге чемпионов этого сезона.

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47 комментариев

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kaka10
Эрик 7 Хаг
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Today I feel Qatari
Пускай Онана сходит еще раз наорет на Магуайра, говорят это помогает
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Отец Абду
Ответ kaka10
Эрик 7 Хаг
7 7 7
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kaka10
Ответ Отец Абду
7 7 7
тут смысл кроется глубже

МЮ тен Хага пропустив 7 мячей тем самым символически проявил дань уважения Криштиану Роналду
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El_Ilusionista
Как похорошел МЮ при Онане
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llolishe
Тен Хааг: СЕМЬволично
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Пашка Донофф
Верните Бартеза!
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Ложный Латераль
Когда МЮ случайно выиграл у Бёрнли и потои КрПэлас слиси им Кубок Лиги, какие то юзеры стали снова выходить на свет из пещер) Даже сам Тен Хаг поверил, что все налаживается(типа нам же 4 игры на ОТ подряд играть) но всё снова на своих местах, да и Хойлунд не забил бы второй, не поскользнись защитник) Праздновали гол около 3 минут)
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Today I feel Qatari
Ответ Чёрный тюльпан
Забавно то, что ты ещё парируешь одно другим, мол это Онана - дно, хотя Харри такого же уровня защитник, обоим в нынешней ситуации не место в МЮ. Я, кстати, ещё по предсезонке писал, что Андре может быть далеко не последним голкипером для клуба в ближайшем будущем. Ну потратили на него такие деньги, не подошёл, будут искать другого. Гвардиола тоже себе защитников перебирал, но нашёл нужных по итогу. Хотя, конечно, где Пеп и где тен Хаг. Надеюсь, что ты не станешь ещё и на Де Хеа ссылаться, как некоторые полоумные фанатики Кришти, которые всё подряд припоминают лысому за слив их кумира. Там уже и порток сезон не саботировал, Де Хеа у них на горбу МЮ тащил, получив Золотую перчатку, Санчо уже топарь, который до этого что у рыбака, что у Рангника, что 2-й сезон у лысого играет хуже, чем спиннер.
Я за Райю топил всю предсезонку, которого Арсенал до конца сезона взял в бесплатную аренду, а летом выкупит за тридцатку. Но кто такой Райя для нашего лысого гения? Он же не играл в Аяксе, поэтому только Онана за 60 лямов и никто другой. А потом ноет что денег не хватает, ага
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#SharkTeam
Ответ Today I feel Qatari
Пускай Онана сходит еще раз наорет на Магуайра, говорят это помогает
Как же все-таки быстро на саму онану все повернулось
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Today I feel Qatari
Ответ #SharkTeam
Как же все-таки быстро на саму онану все повернулось
Вуду не иначе. Ходят слухи, что это Магуайр каждую ночь подкладывает Онане под кровать куриные кости из KFC
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Азамат Айманов
Клуб переписывает историю. Великие!
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Curry30
сливают лысого шарлатана
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Иван Иванов
Ответ VuNePonimaete
Каземиро, зачем ты туда сунулся... Лучше б Ливерпуль выбрал, там как раз опорник нужен
Если бы Каземиро нужны были трофеи, то он остался бы в Реале, но их у него предостаточно, поэтому он выбрал МЮ.
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llolishe
Ну еще с Энфилда число 7 значит для Манчестерски много-добавил Тен Хааг
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Владимир Владимирович
Если менять Тен Хаага, я бы не глядя Флика подписал
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Как же шутка про 7Хага напрашивается. Икарди специально не забил пенальти, что бы получилось ровно 7 голов, и 7Хаг. Икарди читает Sports, и он в теме.
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ALMANAC
А им еще в Стамбул лететь)
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Velirpa
Ответ Today I feel Qatari
Вуду не иначе. Ходят слухи, что это Магуайр каждую ночь подкладывает Онане под кровать куриные кости из KFC
)) топ-комментарий ветки, остановите обсуждение)
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Иван Иванов
Ответ Stas Politik
Будем честны, Барса образцов прошлых двух сезонов была в несколько раз ужаснее в Лиге Чемпионов.
Чёт хреновый ты политик, чересчур прямо перенаправил стрелки. ;)
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S100 Winner
Ответ rcbkz6mrtd
Де Хеа легенда клуба
А Роналду - тем более. С тремя выигранными АПЛ подряд и с двумя выходами в финал ЛЧ подряд за МЮ
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Bill Zapulil
Онана откровенно слабо играет

И ногами тоже
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Владимир Владимирович
Рекорд за рекордом, только с приставкой анти
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Velirpa
7 - число участниц легендарной к-поп группы Дримкэтчер, тайны стэн кореянок?
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Тима Мамхяг
Нет 7 нет 7 нет 7 👹👌
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