Фердинанд о поражении «МЮ»: «Позор, это же Лига чемпионов – у команды нет организованности. Только покажет что-то позитивное – и тут же хватаешься за голову»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Нужно отдать должное «Галатасараю». Когда появился шанс, они наказали «Манчестер Юнайтед».

Вот «МЮ» показывает потенциал и что-то позитивное – и тут же приходится хвататься за голову. У этой команды нет организованности. Это позор. Это же Лига чемпионов.

Когда не чувствуешь опасность, когда отсутствует понимание пространства, вас накажут. Это мы и увидели», – сказал бывший защитник манкунианского клуба Рио Фердинанд.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fedor Avedeniy
онана иноагент
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Сейчас бы к Эвансу вернуть Фердинанда с Видичем.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кислый Марсик
Верните Сульшера и Де Хею пожалуйста
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
фк кабинет
Хотели рыжего доминатора.Теперь наслаждайтесь его трансферами, требованиями,трофеями)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Какие появились
Посмотри на голы Галатасарая
1 гол-Заа просто ударил мяч в ворота
2 гол-Игрок бьет в ворота никто не накрывает
3 гол-Икарди убегает и никто его не накрывает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rcbkz6mrtd
Тен Хаг пора домой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Опять проонанили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Это все эгоист Роналду со своей токсичностью
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adi Mov
Фердинанд прав. Нету организованности, по несколько игроков бегут на мяч. Как будто никогда вместе не играли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rcbkz6mrtd
Чем Тен Хагу Давид Де Хеа не устраивал ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TwistEdNerv
Раздевалка потеряна, а это конец для Тен Хага. Спасибо за прошлый сезон и место в топ4, но деспотичный метод управления и размен ДДХ на Онану - фатальная ошибка. За Де Хеа, у меня к ТХ личная неприязнь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S100 Winner
Ответ Кислый Марсик
Верните Сульшера и Де Хею пожалуйста
И Роналду для чемпионского характера и голов, в каждом матче сейчас забивает и часто ассистирует. А ЛЧ и АПЛ - это вообще его стихия
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ llolishe
Какие появились Посмотри на голы Галатасарая 1 гол-Заа просто ударил мяч в ворота 2 гол-Игрок бьет в ворота никто не накрывает 3 гол-Икарди убегает и никто его не накрывает
Был бы Магуайр, уверен, он предотвратил бы все 3 гола в ворота МЮ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ответ llolishe
Какие появились Посмотри на голы Галатасарая 1 гол-Заа просто ударил мяч в ворота 2 гол-Игрок бьет в ворота никто не накрывает 3 гол-Икарди убегает и никто его не накрывает
Крутая аналитика !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий