Фердинанд о поражении «МЮ»: «Позор, это же Лига чемпионов – у команды нет организованности. Только покажет что-то позитивное – и тут же хватаешься за голову»

Рио Фердинанд раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».

« » уступил «Галатасараю» (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Нужно отдать должное «Галатасараю». Когда появился шанс, они наказали «Манчестер Юнайтед».

Вот «МЮ» показывает потенциал и что-то позитивное – и тут же приходится хвататься за голову. У этой команды нет организованности. Это позор. Это же Лига чемпионов.

Когда не чувствуешь опасность, когда отсутствует понимание пространства, вас накажут. Это мы и увидели», – сказал бывший защитник манкунианского клуба .

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