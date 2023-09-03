Зарема про Абаскаля: «Неверно считать, что это курица, которая снесет золотое яйцо, и потому надо потакать всем закидонам. Менеджмент поверил, что надо лишь выписать бюджет из «Лукойла»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова отметила недостатки в работе менеджеров «Спартака».

«Не верю, что Абаскаля снимут в ближайшее время, потому что последние проигрыши не только его вина. У менеджмента и у тренера параллельно росло чувство собственной важности, они его холили и лелеяли. Благодаря победам в 2022-м менеджмент поверил, что все просто в футболе: надо лишь выписать бюджет на трансферы из «Лукойла».

Совершенно неверный подход, что Абаскаль – это курица, которая снесет долгожданное золотое яйцо, вернее золотые медали, поэтому надо потакать всем закидонам. Это незрелость не только тренеров, но и менеджеров в первую очередь.

У «Спартака» отличная команда, самый лучший набор российских футболистов, сильные личности в команде, с опытом побед, и пока еще у них нет равнодушия», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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30 комментариев

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Ganibale
Я честно не реагирую на её мнение и даже не читаю. Ну сегодня уже не выдержал, перед матчем «Спартак не заметит Краснодар» потом начинает втирать после матча что да как, вечно кто то виноват и так далее. Твой муж владел клубом почти 20 лет, что вы добились? Одно чемпионство благодаря многим стечениям случайным. Зачем мне мнение этого псевдоэксперта?
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Игорь 60
Кто мешал действовать Вам, когда клуб был у Вашего мужа??? Не напомните, кто из менеджеров, тли трегеров, прлработал больше года? Может быть Попов, но его уход оставил не однозначное ощущение правилтности и порядочности в работе
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Виктор Тимошков
А она знает толк в переобувании..
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Peter Parker
Ответ Chinafon2012
Рыжий клоун это ещё Лёньки с Заремой наследие.Гнать его в шею как можно скорее.Чтобы духу этой семейки больше не было рядом со Спартаком!!
Демьяненко Виктор. Дата регистрации 1 августа 2023. Пол: женский.
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alexey102rus
Эскортное мнение главного специалиста
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balander09
это что за кнут и пряник?)
тип дать ему время надо с ее слов,так ведь?)
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Пикачу82
Благодаря победам в 2022? А что в 2022 Спартак выиграл с Абаскалем ?
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kreator.vvv
Ответ Peter Parker
Демьяненко Виктор. Дата регистрации 1 августа 2023. Пол: женский.
Ботинок 😆
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Сергей Риде
А кто поспорит с тем, что у Спартака самый лучший набор российских футболистов в целом? Кто не согласен с тем, что на трансферы был выделен солидный бюджет? Кто не согласен с тем, что руководство Спартака не должно потакать, всем закидонам тренера, сменившего победный состав в предыдущей игре, на 80 %? Где ещё такое видано? Или кто-то надеялся, что выйдут другие и вкатят в ворота Краснодара 5 мячей, к 25-й минуте?
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Konstantin Zorin
Быстро переобулась. Ещё недавно она хвалилась, что Абаскаль, это её заслуга, что она чуть ли не сама его выбрала. И Руя она травила, чтоб Рыжего своего протолкнуть.
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BorisBritva
"Неверно считать, что это курица, которая снесет золотое яйцо, и потому надо потакать всем закидонам...", - прямо как про себя высказалась.
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Валентин Трошов
Ответ Виктор Тимошков
А она знает толк в переобувании..
Ну не знаю, судя по мужу, каблуки её любимая обувь, даже дома носит
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Dmitry_1986
Классно, стабильно второй бюджет лиги, 1,5 трофея за это время и периодически не попадание даже в тройку, а менеджмент думает, что нужно выписать только суммы на трансферы, ну ну.... А победы, это отданное втрое место ЦСКА, вместо обещанной борьбы с Зенитом за золото... Что мля она несёт?????
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Трусики Бочкаревой
Зарема про Федуна: « У него золотые яйца».
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Fintt
И понесла, и понесла...
А чего снесла?
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pokazun
...ять. Это междометие!
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1футбол1
С опытом каких побед?
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An Kr
как то она быстро переобувается.
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Валентин Трошов
ЭкспЭрД вышел ронять всех на лопатки
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Сергей Клюшникоа
Странные высказывания, сами при Федуном привели Абаскаля, а теперь хает других
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Barsa! bolshe chem klub
не думаю что это ВСЁ пишет женщина
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Алексей Ильин
Насколько же противная личность. Думал Смородскую никто не переплюнет, но ЭТО два корпуса форы даст
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Гамарджоба Генацвале
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9черное
Госпожа переобулась!
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