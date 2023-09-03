Зарема про Абаскаля: «Неверно считать, что это курица, которая снесет золотое яйцо, и потому надо потакать всем закидонам. Менеджмент поверил, что надо лишь выписать бюджет из «Лукойла»
Зарема Салихова отметила недостатки в работе менеджеров «Спартака».
«Не верю, что Абаскаля снимут в ближайшее время, потому что последние проигрыши не только его вина. У менеджмента и у тренера параллельно росло чувство собственной важности, они его холили и лелеяли. Благодаря победам в 2022-м менеджмент поверил, что все просто в футболе: надо лишь выписать бюджет на трансферы из «Лукойла».
Совершенно неверный подход, что Абаскаль – это курица, которая снесет долгожданное золотое яйцо, вернее золотые медали, поэтому надо потакать всем закидонам. Это незрелость не только тренеров, но и менеджеров в первую очередь.
У «Спартака» отличная команда, самый лучший набор российских футболистов, сильные личности в команде, с опытом побед, и пока еще у них нет равнодушия», – отметила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
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тип дать ему время надо с ее слов,так ведь?)
А чего снесла?