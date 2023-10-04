«Ростов» обратился в CAS по делу Норманна

«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте .

«Мы обратились в по поводу Норманна», – сказал президент клуба .

В начале августа норвежский хавбек, ныне выступающий за саудовский « », уведомил « » и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

Соглашение Норманна с «Ростовом» рассчитано до конца 2025 года, за «Динамо» он выступал на правах аренды.

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