«Ростов» обратился в CAS по делу Норманна
«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте Матиаса Норманна.
«Мы обратились в CAS по поводу Норманна», – сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.
В начале августа норвежский хавбек, ныне выступающий за саудовский «Аль-Раэд», уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».
Соглашение Норманна с «Ростовом» рассчитано до конца 2025 года, за «Динамо» он выступал на правах аренды.
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наказать,конечно.
Аргумент про каждодневные дроны в Москве в августе - более, чем отягощающее обстоятельство.