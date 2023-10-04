«Ростов» обратился в CAS по делу Норманна

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия CAS Аль-Раэд Матиас Норманн Арташес Арутюнянц Футбол

«Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о контракте Матиаса Норманна.

«Мы обратились в CAS по поводу Норманна», – сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

В начале августа норвежский хавбек, ныне выступающий за саудовский «Аль-Раэд», уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

Соглашение Норманна с «Ростовом» рассчитано до конца 2025 года, за «Динамо» он выступал на правах аренды.

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23 комментария

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Эдуард Суровый
Ну и правильно, надеюсь понесёт наказание
+23
-7
+16
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Артем Гладских
Ответ Алекс
Ну,желательно этого недовикинга несчастного наказать,конечно.
не желательно, а обязательно!
+15
-3
+12
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Алекс
Ну,желательно этого недовикинга несчастного
наказать,конечно.
+12
-3
+9
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Очки Дани Алвеса
Ответ Эдуард Суровый
Ну и правильно, надеюсь понесёт наказание
Не особо разбираюсь в футбольном законодательстве и нормативных актах, но наверняка там есть пункт про форс-мажоры и угрозы безопасности.

Аргумент про каждодневные дроны в Москве в августе - более, чем отягощающее обстоятельство.
+10
-7
+3
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jdrk
Ответ Тикток
Что, уже опохмелился?
Стереотипное мышление… водка, балалайка… 🤦🏻
+3
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Артем Гладских
согласен, с Эдуардом , надеюсь он понесёт наказание.
+6
-4
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Алекс
Ответ Тикток
Комментарий удален модератором
В пакеты скоро будут,как и ты прошлой зимой.А в этом все повторится,кстати.Готовь сани летом,короче.
+5
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Артем Гладских
Ответ Тикток
Комментарий удален модератором
молчи лучше , не неси чёс.
+4
-2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Очки Дани Алвеса
Не особо разбираюсь в футбольном законодательстве и нормативных актах, но наверняка там есть пункт про форс-мажоры и угрозы безопасности. Аргумент про каждодневные дроны в Москве в августе - более, чем отягощающее обстоятельство.
ФК Ростов в Москве базируется?
+2
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Артем Гладских
Ответ Тикток
Что, уже опохмелился?
видимо ты напился !
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Артем Гладских
Ответ Тикток
Комментарий удален модератором
ну раз ты в состоянии алкогольного опьянения, буду ждать пока ты станешь вменяемым.
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Артем Гладских
Ответ Тикток
Опять вы всё о себе! Не надоело самобичеванием заниматься?
как вы не поймёте, я про вас.
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Артем Гладских
Ответ Тикток
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Тикток
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
По себе других то не суди.
Это ты о себе? Тогда понятно! Проспись маленький! Наверное вчера много на грудь принял? Бывает!
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Тикток
Ответ Артем Гладских
как вы не поймёте, я про вас.
Нет, это сами про себя!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Тикток
Что, уже опохмелился?
По себе других то не суди.
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jepp ebriloff
А почему в Европу нескрепную жаловаться побежали? Есть же наш родной басманный суд
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Тикток
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