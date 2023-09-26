Алаев об отъезде Норманна из РПЛ: «Это беспредел, дико. ФИФА сейчас под давлением, но здравый смысл победит, надеюсь, а «Ростов» и «Динамо» получат компенсации»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФИФА Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия CAS Аль-Раэд Александр Алаев Матиас Норманн Футбол

Александр Алаев высказался о ситуации с отъездом Маттиаса Норманна из России.

В начале августа Норманн, ныне выступающий за саудовский «Аль-Раэд», уведомил «Динамо» и «Ростов» о расторжении контрактов в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны». Клубы Мир РПЛ намерены судиться с футболистом.

«Это беспредел. Это дико. Сейчас футболист заявлен за новый клуб, это практика ФИФА. Знаю, что «Динамо» ведет переговоры с нынешним клубом Норманна, надеюсь, что компромиссы будет найдены, иначе это перейдет в ФИФА с перспективой дела в CAS.

Но есть спорные моменты, в которых у каждой стороны может быть свой набор аргументов. А здесь настолько все очевидно, что не представляю аргументов с той стороны. Понимаю, под каким давлением сейчас ФИФА, но надеюсь, что здравый смысл победит.

Дай бог удачи футболисту Норманну, но есть определенные финансовые условия в контракте, которые действующий клуб Норманна должен выполнить. Прецедентов создавать не надо, надеюсь, и в ФИФА это понимают. Надеюсь, футболист будет играть, а «Ростов» и «Динамо» получат полагающиеся им компенсации», – сказал президент РПЛ.

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5 комментариев

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jqzn88xn6n
Это все дико, например
Мы 🚬 дико, например
Мы виснем дико, например
Ты не сумел, но я дико от*м*л
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-5
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