Глава Федерации футбола Норвегии о Норманне в Саудовской Аравии: «Хотела бы, чтобы он выбрал другой клуб. Матиас очень хотел выбраться из России»

Теги Ростов премьер-лига Россия сборная Норвегии по футболу Динамо Москва высшая лига Саудовская Аравия Аль-Раэд Политика Матиас Норманн Футбол

Глава Федерации футбола Норвегии высказалась о Матиасе Норманне.

Ранее Норманн разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом», сославшись на соображения безопасности после атаки дронов на здания «Москва-Сити». Вчера о его переходе объявил саудовский «Аль-Раэд».

«Я бы хотела, чтобы Матиас выбрал другой клуб, тут я должна быть честна, хоть я и знаю, что у него было сильное желание выбраться из России, так как он чувствовал себя небезопасно после атак дронов неподалеку от дома. Несмотря на это, мы надеялись, что он найдет иной способ покинуть Россию.

Атака дронов случилась рядом с его домом в России. Я связалась с ним, потому что хотела знать, все ли с ним в порядке. Возможный переход в клуб из Саудовской Аравии мы не обсуждали.

Мы не будем принимать решений по поводу того, сможет ли Матиас играть за сборную, если тренер решит, что он заслужил вызов. Когда он играл в России, ситуация была другой, так как мы были частью международного бойкота», – сказала Лизе Клавенесс для NRK.

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24 комментария

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Bartez1986
выбраться?? его заперли что ли где-то?
+35
-2
+33
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Ivas715
Ответ Bobby Shmonka
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Может эта цивилизованная Европа сначала разберется в своем райском саду, прежде чем говорить как кому жить?
И такое отношение у Европы всегда было ко всем странам, кроме себя любимой и белого господина из-за океана.
+28
-2
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Евгений Шазиев
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А эта дурында знает, что арабов регулярно долбят хуситы с помощью иранских дронов и древних советских ракет Р-17 (скадов), минуя их ПВО даже в новейшей американской модификации Patriot PAC-3?

Или в Скандинавии настолько деградировала система образования?

Может, она еще и не знает, кто такие хуситы и где находится Йемен и Иран, и как они связаны? Ладно этот поц. Как говорят "когда бог раздавал людям мозги, спортсмены были на тренировке". Но она-то глава федерации. И, кстати, почему баба-то?
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flash166
Ответ Bobby Shmonka
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не неси чушь, часть цивилизованной европы теперь будет играть за огромные нецевилизованные деньги в стране где рубят головы на площадях. И мало того игры из этой страны будут транслироваться во всей цевилизованной европе. А норман просто меркантильный лицемер. Единственное, что его не устраивало у нас это то,что нужно вернуться в Ростов из которого не летают самолеты и ему неудобно будет кататься в любимый дубай. а по своему уровню он только уровень фнл сейчас потянет
+18
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Pucheslav
Так хотел что соглашался на аренду в Динамо
+13
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Rio de Janeiro
Ответ Bobby Shmonka
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Дата регистрации: 21 августа
+15 гривен
+10
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Роберт Дауни-средний
насильно платили ему зарплату, он отбрекивался и хотел играть за тарелку макарон. Россия бесчеловечна
+6
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Евгений Шазиев
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Ответ faerie dragon
В новости речь шла о безопасности при атаках БП на Москва-Сити, он, видимо, снимал там жильё
Первое. Можно снять не в Москва-Сити.
Второе. Арабов так же обстреливают (хуситы). Но еще более мощным оружием.

Он и она просто тупые. Либо лукавят из-за бабла.
+7
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TiNO
Он не ваш раб, куда хочет, туда и едет:)
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Tun
Понятно, теперь осуждают, но вызов в сборную друг на друга спихивают
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PhilZem
Анекдот. Пидарас выбрал чемпионат Саудовской Аравии.
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Игорь Климов
Ответ Bobby Shmonka
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Зачем ты здесь эти глупости пишешь?
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dimamak10
Так хотел выбраться что из Ростова перебрался в Динамо. Другие бывшие Ростовчане Алмквисты Хаджикадуничи приостанавливают контракты бегают по арендам , а бедняжку Норманна заманили в Москву
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flash166
Ответ Ivas715
Да у него в принципе нормальный уровень в потенциале, просто ему надо форму набрать. Чего он сам не хотел делать в том числе по тобой же перечисленным причинам. Надумал причину и свалил.
согласен, но мне кажется там после Норвича немного звезда поймана и нужно для начала немного спуститься на землю
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Ivas715
Ответ flash166
не неси чушь, часть цивилизованной европы теперь будет играть за огромные нецевилизованные деньги в стране где рубят головы на площадях. И мало того игры из этой страны будут транслироваться во всей цевилизованной европе. А норман просто меркантильный лицемер. Единственное, что его не устраивало у нас это то,что нужно вернуться в Ростов из которого не летают самолеты и ему неудобно будет кататься в любимый дубай. а по своему уровню он только уровень фнл сейчас потянет
Да у него в принципе нормальный уровень в потенциале, просто ему надо форму набрать. Чего он сам не хотел делать в том числе по тобой же перечисленным причинам. Надумал причину и свалил.
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artem saribekyan
Ответ Bartez1986
выбраться?? его заперли что ли где-то?
Херню несёт, понятно...
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ЛЮБИТЕЛЬ
Норвегия спонсирует эти удары Дронов, но норманну другую лапшу говорят, хз какую
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Барберис
Норманн просто спас Зарад в этой войне!
Героический поступок
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Виталии Пархоменко
В Саудовской Аравии ему самое место, 🐓 крашенный! (Варела-2)
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Клирик
Как у них там кипит за саудитов-то...
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