Глава Федерации футбола Норвегии о Норманне в Саудовской Аравии: «Хотела бы, чтобы он выбрал другой клуб. Матиас очень хотел выбраться из России»
Глава Федерации футбола Норвегии высказалась о Матиасе Норманне.
Ранее Норманн разорвал контракты с «Динамо» и «Ростовом», сославшись на соображения безопасности после атаки дронов на здания «Москва-Сити». Вчера о его переходе объявил саудовский «Аль-Раэд».
«Я бы хотела, чтобы Матиас выбрал другой клуб, тут я должна быть честна, хоть я и знаю, что у него было сильное желание выбраться из России, так как он чувствовал себя небезопасно после атак дронов неподалеку от дома. Несмотря на это, мы надеялись, что он найдет иной способ покинуть Россию.
Атака дронов случилась рядом с его домом в России. Я связалась с ним, потому что хотела знать, все ли с ним в порядке. Возможный переход в клуб из Саудовской Аравии мы не обсуждали.
Мы не будем принимать решений по поводу того, сможет ли Матиас играть за сборную, если тренер решит, что он заслужил вызов. Когда он играл в России, ситуация была другой, так как мы были частью международного бойкота», – сказала Лизе Клавенесс для NRK.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
И такое отношение у Европы всегда было ко всем странам, кроме себя любимой и белого господина из-за океана.
Или в Скандинавии настолько деградировала система образования?
Может, она еще и не знает, кто такие хуситы и где находится Йемен и Иран, и как они связаны? Ладно этот поц. Как говорят "когда бог раздавал людям мозги, спортсмены были на тренировке". Но она-то глава федерации. И, кстати, почему баба-то?
+15 гривен
Второе. Арабов так же обстреливают (хуситы). Но еще более мощным оружием.
Он и она просто тупые. Либо лукавят из-за бабла.
Героический поступок