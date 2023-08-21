Глава Федерации футбола Норвегии о Норманне в Саудовской Аравии: «Хотела бы, чтобы он выбрал другой клуб. Матиас очень хотел выбраться из России»

Глава Федерации футбола Норвегии высказалась о Матиасе Норманне.

Ранее Норманн разорвал контракты с « » и « », сославшись на соображения безопасности после атаки дронов на здания «Москва-Сити». Вчера о его переходе объявил саудовский « ».

«Я бы хотела, чтобы выбрал другой клуб, тут я должна быть честна, хоть я и знаю, что у него было сильное желание выбраться из России, так как он чувствовал себя небезопасно после атак дронов неподалеку от дома. Несмотря на это, мы надеялись, что он найдет иной способ покинуть Россию.

Атака дронов случилась рядом с его домом в России. Я связалась с ним, потому что хотела знать, все ли с ним в порядке. Возможный переход в клуб из Саудовской Аравии мы не обсуждали.

Мы не будем принимать решений по поводу того, сможет ли Матиас играть за сборную, если тренер решит, что он заслужил вызов. Когда он играл в России, ситуация была другой, так как мы были частью международного бойкота», – сказала Лизе Клавенесс для NRK.

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