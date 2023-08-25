РФС о Норманне: «Уведомили ФИФА, что отказываем в международном трансферном сертификате. Контракт игрока не прекращен и не окончен»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФИФА РФС Динамо Москва Максим Митрофанов высшая лига Саудовская Аравия Аль-Раэд Матиас Норманн Чемпионат.com Футбол

В РФС сообщили, что не одобрили переход Матиаса Норманна в «Аль-Раэд».

– Будет ли РФС помогать «Ростову» и «Динамо» по делу Норманна?

– РФС будет выполнять свою функцию. В частности, функция РФС – это подтвердить или не подтвердить выдачу международного трансферного сертификата в Саудовскую Аравию.

Сегодня мы отправили в ФИФА уведомление, что мы отказываем в международном трансферном сертификате ввиду того, что игрок является зарегистрированным игроком: его контракт не прекращен и не окончен. Оснований для передачи сертификата в Саудовскую Аравию нет, – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

Норманн уехал в Саудовскую Аравию – при контракте с «Ростовом» и аренде в «Динамо». На претензии ему плевать

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3 комментария

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Little Ru
Ответ crazy_elky
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Ну не мочить, а учить нужно . Чтобы другие не борзели
+4
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+4
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crazy_elky
Комментарий удален модератором
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
crazy_elky
Ответ Little Ru
Ну не мочить, а учить нужно . Чтобы другие не борзели
Ну я это и имел в виду, но использовал неаккуратную формулировку конечно, каюсь :(
0
0
0
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