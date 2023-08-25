РФС о Норманне: «Уведомили ФИФА, что отказываем в международном трансферном сертификате. Контракт игрока не прекращен и не окончен»

В РФС сообщили, что не одобрили переход Матиаса Норманна в «Аль-Раэд».

– Будет ли РФС помогать « » и «Динамо» по делу ?

– РФС будет выполнять свою функцию. В частности, функция РФС – это подтвердить или не подтвердить выдачу международного трансферного сертификата в Саудовскую Аравию.

Сегодня мы отправили в уведомление, что мы отказываем в международном трансферном сертификате ввиду того, что игрок является зарегистрированным игроком: его контракт не прекращен и не окончен. Оснований для передачи сертификата в Саудовскую Аравию нет, – заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Норманн уехал в Саудовскую Аравию – при контракте с «Ростовом» и аренде в «Динамо». На претензии ему плевать

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку