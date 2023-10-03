Беллингем забил 8 голов в ЛЧ. Лишь у Холанда, Мбаппе, Бензема и Клюйверта было больше в возрасте до 21 года

Теги Карим Бензема Патрик Клюйверт Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил восемь голов в розыгрыше Лиги чемпионов.

20-летний полузащитник «Реал» забил в матче группового этапа турнира против «Наполи».

Только четыре игрока забили больше в Лиги чемпионов до того, как им исполнилось 21 год: Эрлинг Холанд (20), Килиан Мбаппе (19), Карим Бензема (12) и Патрик Клюйверт (9).

Ранее Джуд Беллингем играл в дортмундской «Боруссии».

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6 комментариев

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Rohoev A
Ответ Tim_FJ
Только у него ещё целый сезон ЛЧ впереди, до 21летия.
и он не нападающий в отличие от остальных
+22
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Tim_FJ
Только у него ещё целый сезон ЛЧ впереди, до 21летия.
+9
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Yubaba
Даже хвалить его не хочется, чтобы не сглазить
+5
-1
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f0rmoceft
Это лучший трансфер этого лета!
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VuNePonimaete
Этот парень просто невероятный талант. Мы наблюдаем становление просто какого-то гения с другой планеты. Не мог даже представить, что он настолько хорош окажется. Он умеет абсолютно всё на поле🤯
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