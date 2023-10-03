Беллингем забил 8 голов в ЛЧ. Лишь у Холанда, Мбаппе, Бензема и Клюйверта было больше в возрасте до 21 года
Джуд Беллингем забил восемь голов в розыгрыше Лиги чемпионов.
20-летний полузащитник «Реал» забил в матче группового этапа турнира против «Наполи».
Только четыре игрока забили больше в Лиги чемпионов до того, как им исполнилось 21 год: Эрлинг Холанд (20), Килиан Мбаппе (19), Карим Бензема (12) и Патрик Клюйверт (9).
Ранее Джуд Беллингем играл в дортмундской «Боруссии».
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