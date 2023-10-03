Беллингем забил 8 голов в ЛЧ. Лишь у Холанда, Мбаппе, Бензема и Клюйверта было больше в возрасте до 21 года

Джуд Беллингем забил восемь голов в розыгрыше Лиги чемпионов.

20-летний полузащитник « » забил в матче группового этапа турнира против «Наполи».

Только четыре игрока забили больше в до того, как им исполнилось 21 год: (20), (19), (12) и Патрик Клюйверт (9).

Ранее Джуд Беллингем играл в дортмундской «Боруссии».

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