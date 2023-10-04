«Реал» выиграл 3 матча подряд после 1:3 в дерби с «Атлетико»
«Реал Мадрид» одержал третью победу подряд после поражения в дерби.
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Наполи» в гостях со счетом 3:2.
После поражения от «Атлетико» в 6-м туре Ла Лиги (1:3) «Реал» одержал победу в 3-м матче подряд. Ранее «сливочные» обыграли «Лас-Пальмас» (2:0) и «Жирону» (3:0) в чемпионате.
Отметим, что до поражения в дерби «Реал» выиграл все 6 матчей с начала сезона.
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Хз чего все раскудахтались во главе с Черданцевым, ну автогол и автогол. Раньше что, от силы удара отталкивались перед тем как решить, на кого гол записывать, я не пойму?
Мяч после удара Феде попал в каркас и двигался уже в сторону от ворот. Чистый автогол, как ни крути