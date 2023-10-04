«Реал» выиграл 3 матча подряд после 1:3 в дерби с «Атлетико»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

«Реал Мадрид» одержал третью победу подряд после поражения в дерби.

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Наполи» в гостях со счетом 3:2.

После поражения от «Атлетико» в 6-м туре Ла Лиги (1:3) «Реал» одержал победу в 3-м матче подряд. Ранее «сливочные» обыграли «Лас-Пальмас» (2:0) и «Жирону» (3:0) в чемпионате.

Отметим, что до поражения в дерби «Реал» выиграл все 6 матчей с начала сезона.

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23 комментария

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f0rmoceft
Ответ Богдан Бондарчук
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Такого бреда я ещё не слышал
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kaka10
Ответ Богдан Бондарчук
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Винисиусу неповезло играть в одно время с Фати. Так бы мог стать лучшим игроком своего поколения
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Royal Watcher
Как можно было эту пушку Вальверде записать как автогол…
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фк кабинет
Достойный соперник,но Реал на классе дожал при липовом пенальти в свои ворота.
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ZZRM
Ответ Royal Watcher
Как можно было эту пушку Вальверде записать как автогол…
От перекладины мяч вылетел в поле, ударился о спину вратаря и влетел в ворота. Автогол 100%. За пушку от Феде обидно, но не менять ведь теперь интерпретацию, чтобы не обидеть или не огорчить кого-то
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Ena Therapy
Джуд , что ты такоеее ?!? Даже не беру в счёт гол и передачу, как он на 90+ минуте рывки туда сюда по всему полю делает ,после такой интересной игры . Лучший трансфер после Криро , дай бог без серьезных травм парню.
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Артём Никулин
Ответ Богдан Бондарчук
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Гави и Педри не повезло играть в одно время с Мухиным и Умяровым. Так бы могли стать лучшими игроками своего поколения.
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иц а мен
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Ответ corazón blanco
Отлично отреагировали на болезненное поражение в дерби, ну и наконец-то Карло отошел от своей позиции выходить на важный матч без профильного опорника - Тчуамени дает Мадриду преимущество Мадриду в центре поля, а это всегда самое важное для Мадрида. Ну и Рюдигер просто монстр, шикарно противостоял Осимхену.
corazon gpt
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circassian*
Ответ Royal Watcher
Как можно было эту пушку Вальверде записать как автогол…
Сколько смотрю футбол, всегда в таких случаях записывают автогол
Хз чего все раскудахтались во главе с Черданцевым, ну автогол и автогол. Раньше что, от силы удара отталкивались перед тем как решить, на кого гол записывать, я не пойму?
Мяч после удара Феде попал в каркас и двигался уже в сторону от ворот. Чистый автогол, как ни крути
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VuNePonimaete
Ответ Богдан Бондарчук
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Для Джуда Гави с Педри сгодятся разве что бутсы ему чистить. Ни при каких других обстоятельствах эти двое даже упоминаться рядом с Джудом не должны
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Real_v_dushe
Если выиграем 7 подряд, то почти решим до весны многие вопросы по сезону.
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Кино Музыка
Перес опять не успел уволить Анчи. Теперь тот будет везде выигрывать)
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corazón blanco
Отлично отреагировали на болезненное поражение в дерби, ну и наконец-то Карло отошел от своей позиции выходить на важный матч без профильного опорника - Тчуамени дает Мадриду преимущество Мадриду в центре поля, а это всегда самое важное для Мадрида. Ну и Рюдигер просто монстр, шикарно противостоял Осимхену.
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Блуждающий странник
Умеют испанцы в еврокубках играть, это не отнять. Реал уже сходу решил все вопросы, выездная победа это уже считай с первого места. Сосъедад тоже порадовал
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Real_v_dushe
Матч огонь, Наполи благодарность за него
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Михаил Никитов
Ответ kaka10
Винисиусу неповезло играть в одно время с Фати. Так бы мог стать лучшим игроком своего поколения
🔥
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Махмуд Тилавов
А кто такие Гави и Педри без *и*?
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RealJon
Реал так легко пропускает голы со стандартов или после навесов. Почти все так забивают Мадриду именно так.
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Provocadeur07
Ответ circassian*
Сколько смотрю футбол, всегда в таких случаях записывают автогол Хз чего все раскудахтались во главе с Черданцевым, ну автогол и автогол. Раньше что, от силы удара отталкивались перед тем как решить, на кого гол записывать, я не пойму? Мяч после удара Феде попал в каркас и двигался уже в сторону от ворот. Чистый автогол, как ни крути
Вряд ли это кому-то важно, кроме комментаторов. Уверен, что сам Вальверде понимает, что он этот гол создал)
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