Тебас согласился со словами о неприкосновенности Переса: «Это распространенное мнение в Испании. Флорентино дружил с министром внутренних дел»

Хавьер Тебас отреагировал на обвинения «Реала» в подкупе судей.

Напомним, бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что мадридский клуб подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона»: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить был бы самоубийцей».

Президент мадридского куба подаст в суд на экс-полицейского.

«Вильярехо сказал две вещи: что Флорентино подкупил судей и что он неприкосновенен.

Во-первых, если у него есть какая-то информация, пусть он это докажет. Вильярехо много говорит, и его тактика достойна осуждения. Вот почему я часто говорю о «журналистах в стиле Вильярехо»: вы придумываете историю, публикуете ее, а затем дело доходит до суда, где уже решают, что и как...

Но вторая часть, в которой говорится, что Флорентино неприкосновенен, – думаю, я верю в это. Я верю в это, потому что дело не в том, что Вильярехо так говорит, это распространенное мнение в стране. Все это знают, это объективный факт.

Рубалькаба (министр внутренних дел Испании с 2006 по 2011 год – Sports.ru) был очень хорошим другом Флорентино, так что все сходится. Поскольку об этом рассказал Вильярехо, который был комиссаром полиции, а Рубалькаба был министром внутренних дел, я могу в это поверить», – сказал президент .

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