Тебас согласился со словами о неприкосновенности Переса: «Это распространенное мнение в Испании. Флорентино дружил с министром внутренних дел»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес Футбол

Хавьер Тебас отреагировал на обвинения «Реала» в подкупе судей.

Напомним,  бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что мадридский клуб подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона»: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей».

Президент мадридского куба подаст в суд на экс-полицейского. 

«Вильярехо сказал две вещи: что Флорентино подкупил судей и что он неприкосновенен.

Во-первых, если у него есть какая-то информация, пусть он это докажет. Вильярехо много говорит, и его тактика достойна осуждения. Вот почему я часто говорю о «журналистах в стиле Вильярехо»: вы придумываете историю, публикуете ее, а затем дело доходит до суда, где уже решают, что и как...

Но вторая часть, в которой говорится, что Флорентино неприкосновенен, – думаю, я верю в это. Я верю в это, потому что дело не в том, что Вильярехо так говорит, это распространенное мнение в стране. Все это знают, это объективный факт.

Рубалькаба (министр внутренних дел Испании с 2006 по 2011 год – Sports.ru) был очень хорошим другом Флорентино, так что все сходится. Поскольку об этом рассказал Вильярехо, который был комиссаром полиции, а Рубалькаба был министром внутренних дел, я могу в это поверить», – сказал президент Ла Лиги.

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21 комментарий

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cmorblr
Реал и Барсу расформировать. Жирона - чемпион.
+29
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Max Semenik
Тебасу пора к Рубиалесу.
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kun.daniel
Ой, а он разве не святее папа римского?
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Alex1104
Вот так и делается повестка:
"он убил жену и пьет чай каждый день".
И ведь со вторым трудно спорить, а отсюда вывод: первое тоже правда. И понеслось.
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Ебздрогыч
Вильярехо за Барсу, Рубалькаба за Реал - это очень напоминает давний конфликт между жителями Вилларибо и Виллабаджо, которые сильно расходились во взглядах на средство для мытья посуды...
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Антиглор17
Ответ QWertY
Вот честно, я не верю в это. По поводу совращения несовершеннолетних да, все таки есть железные пруфы, а это на уровне слухов
А ты игры Реала в ЛЧ пересмотри до введения ВАР, в такой количество «совпадений» даже самый упоротый не поверит.
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Stewart D.
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FC.Barcelona
Итурральде Гонсалес: «Чтобы у Реал TV было еще одно видео: После матча «Реал» – «Депортиво» Флорентино запер меня в комнате. И мне не нужно скрываться, потому что это правда, в CTA есть мой отчет, который я туда отправил».
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tusiel
Ответ Stewart D.
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BoGaL
Ответ Антиглор17
А ты игры Реала в ЛЧ пересмотри до введения ВАР, в такой количество «совпадений» даже самый упоротый не поверит.
А в Европе Перес кого подкупал ?! Комиссара Рекса?! Или Эркюля Пуаро?!
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Tristan...
Ответ PokaNeBatya
якобы главный болельщик Реала губит Мадрид наповал) кто то еще верит словам этого балобола?
Как раз таки в начале, где говорится о подкупе судей Пересом, Тебас защитил Реал. Во второй части он говорил о Пересе.
Про Реал ничего плохого не сказано, если читать внимательно...
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