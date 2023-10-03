Тебас согласился со словами о неприкосновенности Переса: «Это распространенное мнение в Испании. Флорентино дружил с министром внутренних дел»
Хавьер Тебас отреагировал на обвинения «Реала» в подкупе судей.
Напомним, бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что мадридский клуб подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона»: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей».
Президент мадридского куба подаст в суд на экс-полицейского.
«Вильярехо сказал две вещи: что Флорентино подкупил судей и что он неприкосновенен.
Во-первых, если у него есть какая-то информация, пусть он это докажет. Вильярехо много говорит, и его тактика достойна осуждения. Вот почему я часто говорю о «журналистах в стиле Вильярехо»: вы придумываете историю, публикуете ее, а затем дело доходит до суда, где уже решают, что и как...
Но вторая часть, в которой говорится, что Флорентино неприкосновенен, – думаю, я верю в это. Я верю в это, потому что дело не в том, что Вильярехо так говорит, это распространенное мнение в стране. Все это знают, это объективный факт.
Рубалькаба (министр внутренних дел Испании с 2006 по 2011 год – Sports.ru) был очень хорошим другом Флорентино, так что все сходится. Поскольку об этом рассказал Вильярехо, который был комиссаром полиции, а Рубалькаба был министром внутренних дел, я могу в это поверить», – сказал президент Ла Лиги.
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"он убил жену и пьет чай каждый день".
И ведь со вторым трудно спорить, а отсюда вывод: первое тоже правда. И понеслось.
Про Реал ничего плохого не сказано, если читать внимательно...