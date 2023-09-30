Глава Ла Лиги Тебас: «Перес чувствует себя мессией, считает, что он главный. Для «Реала» он хорош, но в отношении футбола в целом он совершенно не прав»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес Футбол

Глава Ла Лиги заявил, что президент «Реала» Перес чувствует себя мессией.

«Мы с Флорентино по-разному понимаем профессиональный футбол. Флорентино считает, что он главный. Однажды он сказал мне: «Ты меня не слушаешь».

Для «Реала» он хорош, но в отношении футбола в целом он совершенно не прав. Он чувствует себя мессией. «Реал» всех спасет», – заявил Хавьер Тебас в эфире RTVE.

Также Тебаса попросили охарактеризовать президента «Реала» одним словом. Глава Ла Лиги выбрал слово «эгоцентричный».

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10 комментариев

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Рашпель793
Как много болтает Тебас и как мало делает. Он буквально всех вокруг критикует, но при этом что сам то делает вообще?
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Гамаль Хайдаров
ну президент и должен тащить свой клуб
+7
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+6
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Bashibuzuck
Большинство президентов клубов в какой то мере сумасшедшие
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Serge Vendino
Про Тебаса можно ещё больше всего сказать
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Растиньяк
Перес уже старый, нужен новый мессия, надеюсь, он подготовил себе замену
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Rule1
Рука-руку моет ! Тебас и Перес синонимы,хотя считаю дедулю Флорентином круче 😁
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alik055
Никто не знает главу АПЛ или Серия А, но зато все знают руководителя Ла лиги. Тебас суперзвезда среди менеджеров
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Сикарио
Фло, пора убрать уже этого унылого барсаглора.
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Bashibuzuck
Ответ Рашпель793
Как много болтает Тебас и как мало делает. Он буквально всех вокруг критикует, но при этом что сам то делает вообще?
Руководит Ла Лигой, ну или по крайней мере, думает что руководит😁
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