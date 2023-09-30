Глава Ла Лиги Тебас: «Перес чувствует себя мессией, считает, что он главный. Для «Реала» он хорош, но в отношении футбола в целом он совершенно не прав»

Глава Ла Лиги заявил, что президент «Реала» Перес чувствует себя мессией.

«Мы с по-разному понимаем профессиональный футбол. Флорентино считает, что он главный. Однажды он сказал мне: «Ты меня не слушаешь».

Для «Реала» он хорош, но в отношении футбола в целом он совершенно не прав. Он чувствует себя мессией. «Реал» всех спасет», – заявил в эфире RTVE.

Также Тебаса попросили охарактеризовать президента « » одним словом. Глава Ла выбрал слово «эгоцентричный».

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