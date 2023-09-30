Глава Ла Лиги Тебас: «Перес чувствует себя мессией, считает, что он главный. Для «Реала» он хорош, но в отношении футбола в целом он совершенно не прав»
Глава Ла Лиги заявил, что президент «Реала» Перес чувствует себя мессией.
«Мы с Флорентино по-разному понимаем профессиональный футбол. Флорентино считает, что он главный. Однажды он сказал мне: «Ты меня не слушаешь».
Для «Реала» он хорош, но в отношении футбола в целом он совершенно не прав. Он чувствует себя мессией. «Реал» всех спасет», – заявил Хавьер Тебас в эфире RTVE.
Также Тебаса попросили охарактеризовать президента «Реала» одним словом. Глава Ла Лиги выбрал слово «эгоцентричный».
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