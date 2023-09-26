Тебас о Суперлиге: «Всегда есть вероятность, что она всплывет. Перес никогда не проигрывает»

Хавьер Тебас высказался о возможном возрождении проекта Суперлиги.

«Я всегда говорил, что Флорентино [Перес] никогда не проигрывает. Всегда есть вероятность, что всплывет. Это идеологическая концепция, согласно которой большие клубы хотят править испанским футболом.

Я уважаю Флорентино как великого президента «Реала». Я максимально уважаю мадридский «Реал». Я просто не согласен с его пониманием футбола, с тем, что он хочет, чтобы крупные клубы принимали решения. Я хочу модель, подобную , где каждый клуб имеет один голос, и таким образом создается баланс», – сказал президент Ла Лиги в интервью Movistar+.

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