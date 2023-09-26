Тебас о Суперлиге: «Всегда есть вероятность, что она всплывет. Перес никогда не проигрывает»

Теги Ла Лига Хавьер Тебас Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас высказался о возможном возрождении проекта Суперлиги.

«Я всегда говорил, что Флорентино [Перес] никогда не проигрывает. Всегда есть вероятность, что Суперлига всплывет. Это идеологическая концепция, согласно которой большие клубы хотят править испанским футболом.

Я уважаю Флорентино как великого президента «Реала». Я максимально уважаю мадридский «Реал». Я просто не согласен с его пониманием футбола, с тем, что он хочет, чтобы крупные клубы принимали решения. Я хочу модель, подобную Ла Лиге, где каждый клуб имеет один голос, и таким образом создается баланс», – сказал президент Ла Лиги в интервью Movistar+. 

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13 комментариев

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Rus Donskoy
Ответ GuruFutbola
С Мбаппе уже 5 лет не проигрывает, каждое лето берет реванш)
перес уже сколько лет унижается перед черепахой Мбаппе, а он не переходит
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+5
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GuruFutbola
С Мбаппе уже 5 лет не проигрывает, каждое лето берет реванш)
+15
-11
+4
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GuruFutbola
Ответ mqh9pzrxgf
Разве что в твоих фантазиях)
В моих фантазиях реал брал 3 лч подряд без помощи судей, жаль это остается только там)
+5
-5
0
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Raul14
Ответ GuruFutbola
С Мбаппе уже 5 лет не проигрывает, каждое лето берет реванш)
было только одно официальное предложение в размере 200 млн. Остальное домыслы фантиков фк Нэгрейры))
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