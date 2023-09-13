Тебас о «Реале»: «Руководство снова угрожало уголовным делом в августе – я уже не реагирую. С Пересом не общался два с половиной года»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес Футбол

Президент Ла Лиги рассказал о напряженных отношениях с Флорентино Пересом.

«Руководство «Реала» – я не хочу говорить за весь клуб – уже угрожали уголовным делом несколько лет назад, а теперь и еще раз, в августе. Я уже научился не реагировать, когда на тебя давят и угрожают.

Отношения с «Реалом» такие же, как и три года назад. В повседневной жизни у нас нормальные, но с президентом я не общался лично уже два с половиной года. Трудно поддерживать контакт с кем-то, кто прямо или косвенно искажает факты», – сказал Хавьер Тебас.

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12 комментариев

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Дарья Зенькович
Да у нас тут гениальный управленец, господа!
+8
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3ST1M3
Давно Реалу надо было в суд на Тебаса подать. Плохо выполняет свою работу. Барселона в итоге смогла зарегистрировать всех футболистов, дело Негрейры затухло.
+14
-10
+4
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Подкат Пенальтьевич
Какой нибудь футболистке надо пожаловаться на домогательства со стороны Тебаса. И его быстро снимут. Других вариантов его убрать похоже нет, крепко держится.
+3
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+3
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SaH4r.
делает вид, что не разговаривает с хозяином
+6
-3
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Ansu Fati
Ответ 3ST1M3
Давно Реалу надо было в суд на Тебаса подать. Плохо выполняет свою работу. Барселона в итоге смогла зарегистрировать всех футболистов, дело Негрейры затухло.
Еще и Ла Лигу взяли. Посмели даже целых 2! пенальти в пользу Барсы в том сезоне поставить. А Реалу всего лишь 10(
+3
-2
+1
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Hush_hush
Маэстро!
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Dikki Shelton
Большая ошибка.
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Arthas M
Ответ 3ST1M3
Давно Реалу надо было в суд на Тебаса подать. Плохо выполняет свою работу. Барселона в итоге смогла зарегистрировать всех футболистов, дело Негрейры затухло.
Но ведь именно Лапорта друг Тебаса,ведь именно он рассказал Тебасу про создание Суперлиги,хотя с Пересом они враги
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AurelioDeLaurentis
Ответ Леван Мкртчян
ахааххха) Вы точно знаете значение слова "конспирология"?) Может наоборот ,всё-таки, это хейтерки вроде вас занимаются конспирологией?) Иначе как можно называть бесконечный словесный понос на подобных ветках , где хейтеры-конспирологи обвиняют барсу в купленных судейских трофеях, а по-факту, мало того, что на это нет, даже близко, никаких доказательств; так ещё и испанская прокуратура, фактически признает это , отказываясь от обвинения по части влияния на судейство и инкриминируя статью о внутренней коррупции
красава
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AurelioDeLaurentis
Ответ SaH4r.
делает вид, что не разговаривает с хозяином
😁😁😁
0
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