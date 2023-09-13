Тебас о «Реале»: «Руководство снова угрожало уголовным делом в августе – я уже не реагирую. С Пересом не общался два с половиной года»

Президент Ла Лиги рассказал о напряженных отношениях с Флорентино Пересом.

«Руководство « » – я не хочу говорить за весь клуб – уже угрожали уголовным делом несколько лет назад, а теперь и еще раз, в августе. Я уже научился не реагировать, когда на тебя давят и угрожают.

Отношения с «Реалом» такие же, как и три года назад. В повседневной жизни у нас нормальные, но с президентом я не общался лично уже два с половиной года. Трудно поддерживать контакт с кем-то, кто прямо или косвенно искажает факты», – сказал .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS