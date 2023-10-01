Галактионов о допуске команд РФ U17: «Непонятное решение играть без гимна, флага, нейтральным статусом – мы уважающая себя держава»

Теги Локомотив сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов высказался о допуске команд России U17 до соревнований.

Ранее УЕФА разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой. Ряд европейских стран заявили о бойкоте игр с россиянами.

– Как отреагировали на историю допуска сборной до 17 лет к отборочному официальному турниру?

– Возможно, я немного упустил, но я не слышал пока официальной позиции РФС.

С одной стороны, это какой-то шажочек вперед, с другой – непонятное решение играть без гимна, флага, нейтральным статусом, потому что мы уважающая себя держава.

Давайте подождем, пока будет принято официальное решение. Пока в предстоящий отбор нас не включили, – сказал главный тренер «Локомотива».

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9 комментариев

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4k4mvz7nyh
Поэтому взрослая сборная у нас играет в турецком отеле со сборной Кении.
Уважающая себя держава, он прав.
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Игорь М.
Уважающая не стала бы отдавать бесплатно зерно африканцам, повышая цены на хлеб и муку у себя)
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Ловушка Джокушкера
Уважающая себя держава не допустила бы 23-летнее царствование узурпатора
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Такие дела
Здесь лишнее не только уважающая, но и держава
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Ковид 07.10.52
Главное, что не слышал позиции начальства...про таких Пугачева правильно сказала : были рабами . стали холопами....
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Red devi1
От того что кто-то уважает сам себя - он не становится уважаемым. Надо уметь признавать ошибки и ситуацию и не дать ребятам пропасть в российском футбольном болоте (надеюсь в u17 есть те кто хотят чего то добиться как спортсмены)
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Александр Каретников
смешной конечно поц , а на олимпиаде не уважали ))
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