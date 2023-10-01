Галактионов о допуске команд РФ U17: «Непонятное решение играть без гимна, флага, нейтральным статусом – мы уважающая себя держава»

Михаил Галактионов высказался о допуске команд России U17 до соревнований.

Ранее разрешил российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой. Ряд европейских стран заявили о бойкоте игр с россиянами.

– Как отреагировали на историю допуска сборной до 17 лет к отборочному официальному турниру?

– Возможно, я немного упустил, но я не слышал пока официальной позиции .

С одной стороны, это какой-то шажочек вперед, с другой – непонятное решение играть без гимна, флага, нейтральным статусом, потому что мы уважающая себя держава.

Давайте подождем, пока будет принято официальное решение. Пока в предстоящий отбор нас не включили, – сказал главный тренер « ».

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