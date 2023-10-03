Ineos Рэтклиффа хочет получить контроль над «МЮ» к 2026 году, если купит миноритарный пакет акций сейчас

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф планирует получить полный контроль над «Манчестер Юнайтед».

Вчера стало известно, что владелец химической компании Ineos может предложить семье Глейзеров 1,5 миллиарда фунтов за 25% акций клуба.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, позиция Ineos остается неизменной: они хотят полностью выкупить «Манчестер Юнайтед». Это означает, что если компания купит миноритарный пакет акций, то сделает это с целью получения контроля над клубом в будущем – скорее всего, к 2026 году. 

Ранее сообщалось, что на приобретение «Юнайтед» также претендует катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани.

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2 комментария

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Someone from Internet
Рэтклифф купит МЮ и назначит Поттера главным тренером.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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