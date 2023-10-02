Рэтклифф может предложить Глейзерам 1,5 млрд фунтов за 25% акций «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф может купить миноритарную долю акций «Манчестер Юнайтед».

Напомним, семья Глейзеров выставила клуб на продажу осенью прошлого года. Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos, претендовал на приобретение «Юнайтед». С ним конкурировал катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани. Однако сделка до сих пор не была оформлена ни с одним из инвесторов. 

Как сообщает Sky Sports, Рэтклифф рассматривает возможность покупки миноритарного пакета акций «МЮ» вместо того, чтобы добиваться полного контроля над клубом. Британский миллиардер может сделать Глейзерам предложение о приобретении 25% акций за 1,5 миллиарда фунтов. 

Эта сумма соответствует оценкам нынешних владельцев «Юнайтед» – за продажу всех акций Глейзеры хотели получить около 6 миллиардов фунтов. 

Если такая сделка будет осуществлена, то Глейзеры практически наверняка сохранят контроль над «Юнайтед». Они руководят клубом с 2005 года. 

Рэтклифф все еще хочет купить «МЮ». Он намерен реструктуризовать предложение, чтобы вывести переговоры из тупика

Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Мне все время кажется, что это Дэниэл Рэдклифф хочет купить МЮ. И назначить тренером Поттера, чтобы круг замкнулся!
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей торхов
сколько можно уже Глейзерам продавать МЮ, пока окончательно всё не развалится?
Шейх же приходил с конкретным предложением, вроде, но не продали...
больно смотреть на то, что происходит в клубе, даже тен Хаг не радует последнее время...
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1_Mason
Гарри Поттер и кубок Лиги
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
ну и зачем ему это?
помогать глейзерам клуб доить?
спасибо, не нужно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Ответ Ебздрогыч
Мне все время кажется, что это Дэниэл Рэдклифф хочет купить МЮ. И назначить тренером Поттера, чтобы круг замкнулся!
А потом МЮ вылетит и… «палочки вверх!»
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le Tallec
Да Глэйзеры будут доить МЮ до скончания века. Не продадут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
ну и смысл? КП у Глейзеров останется, и ничего не изменится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlatan Ibra
Не собираются они МЮ продавать, расстанутся с клубом только лишь в случае какой-то дичайшей переплаты со стороны покупателя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Ответ Le Tallec
Да Глэйзеры будут доить МЮ до скончания века. Не продадут.
Что там доить?

Глейзерам никто не даст Тушино застраивать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red26
Ответ Wiley Fox
Что там доить? Глейзерам никто не даст Тушино застраивать
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S100 Winner
Ответ Андрей торхов
сколько можно уже Глейзерам продавать МЮ, пока окончательно всё не развалится? Шейх же приходил с конкретным предложением, вроде, но не продали... больно смотреть на то, что происходит в клубе, даже тен Хаг не радует последнее время...
Последнее время? А он до этого разве когда-то радовал в АПЛ? В топ-4 протиснулись лишь благодаря кризису у конкурентов (Ливерпуль, Челси)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Ответ Любезный Коссутий
ну и смысл? КП у Глейзеров останется, и ничего не изменится.
Сейчас взять 25%. Когда МЮ будет в еще более глубокой заднице как миноратарный владелец акций купить еще какую-то часть, но уже подешевле. И так пока Глейзеры не избавятся как минимум от КП.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ a2wai
Сейчас взять 25%. Когда МЮ будет в еще более глубокой заднице как миноратарный владелец акций купить еще какую-то часть, но уже подешевле. И так пока Глейзеры не избавятся как минимум от КП.
да какое "подешевле?)) акции МЮ стоили 12-13 баксов, до новости о продаже, теперь они стоят 20.
это только на Спортсе Глейзеров идиотами считают, а они стригут прибыль и ржут над критиканами.
любые следуюшие пакеты будут обходится ему еще дороже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий