Рэтклифф может предложить Глейзерам 1,5 млрд фунтов за 25% акций «МЮ»

Джим Рэтклифф может купить миноритарную долю акций «Манчестер Юнайтед».

Напомним, семья Глейзеров выставила клуб на продажу осенью прошлого года. , глава химической компании Ineos, претендовал на приобретение «Юнайтед». С ним конкурировал катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани. Однако сделка до сих пор не была оформлена ни с одним из инвесторов.

Как сообщает Sky Sports, Рэтклифф рассматривает возможность покупки миноритарного пакета акций « » вместо того, чтобы добиваться полного контроля над клубом. Британский миллиардер может сделать Глейзерам предложение о приобретении 25% акций за 1,5 миллиарда фунтов.

Эта сумма соответствует оценкам нынешних владельцев «Юнайтед» – за продажу всех акций Глейзеры хотели получить около 6 миллиардов фунтов.

Если такая сделка будет осуществлена, то практически наверняка сохранят контроль над «Юнайтед». Они руководят клубом с 2005 года.

Рэтклифф все еще хочет купить «МЮ». Он намерен реструктуризовать предложение, чтобы вывести переговоры из тупика

Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров

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