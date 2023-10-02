Рэтклифф может предложить Глейзерам 1,5 млрд фунтов за 25% акций «МЮ»
Джим Рэтклифф может купить миноритарную долю акций «Манчестер Юнайтед».
Напомним, семья Глейзеров выставила клуб на продажу осенью прошлого года. Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos, претендовал на приобретение «Юнайтед». С ним конкурировал катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани. Однако сделка до сих пор не была оформлена ни с одним из инвесторов.
Как сообщает Sky Sports, Рэтклифф рассматривает возможность покупки миноритарного пакета акций «МЮ» вместо того, чтобы добиваться полного контроля над клубом. Британский миллиардер может сделать Глейзерам предложение о приобретении 25% акций за 1,5 миллиарда фунтов.
Эта сумма соответствует оценкам нынешних владельцев «Юнайтед» – за продажу всех акций Глейзеры хотели получить около 6 миллиардов фунтов.
Если такая сделка будет осуществлена, то Глейзеры практически наверняка сохранят контроль над «Юнайтед». Они руководят клубом с 2005 года.
Рэтклифф все еще хочет купить «МЮ». Он намерен реструктуризовать предложение, чтобы вывести переговоры из тупика
Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров
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Шейх же приходил с конкретным предложением, вроде, но не продали...
больно смотреть на то, что происходит в клубе, даже тен Хаг не радует последнее время...
помогать глейзерам клуб доить?
спасибо, не нужно
Глейзерам никто не даст Тушино застраивать
это только на Спортсе Глейзеров идиотами считают, а они стригут прибыль и ржут над критиканами.
любые следуюшие пакеты будут обходится ему еще дороже