Рэтклифф хочет реструктуризовать предложение о покупке акций «МЮ», чтобы вывести переговоры из тупика

Джим Рэтклифф хочет провести реструктуризацию своего предложения по «МЮ».

По данным Bloomberg, миллиардер работает со своими консультантами над тем, чтобы снять озабоченность миноритарных инвесторов клуба по поводу предлагаемых им условий приобретения доли в « ».

Ранее глава химической компании Ineos пытался купить 69% акций клуба, находящихся в собственности семьи Глейзеров. Утверждается, что сделка в прежнем формате практически не принесла бы выгоды держателям оставшейся части акций.

Отмечается, что реструктуризация предложения может помочь вывести переговоры из тупика.

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