Рэтклифф хочет реструктуризовать предложение о покупке акций «МЮ», чтобы вывести переговоры из тупика

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф хочет провести реструктуризацию своего предложения по «МЮ».

По данным Bloomberg, миллиардер работает со своими консультантами над тем, чтобы снять озабоченность миноритарных инвесторов клуба по поводу предлагаемых им условий приобретения доли в «Манчестер Юнайтед».

Ранее глава химической компании Ineos пытался купить 69% акций клуба, находящихся в собственности семьи Глейзеров. Утверждается, что сделка в прежнем формате практически не принесла бы выгоды держателям оставшейся части акций.

Отмечается, что реструктуризация предложения может помочь Рэтклиффу вывести переговоры из тупика.

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1 комментарий

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llolishe
А не легче позвонить Боули?
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