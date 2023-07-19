Процесс продажи «МЮ» может затянуться до осени или зимы. Рэтклифф и шейх Джасим опасаются, что Глейзеры откажутся от сделки (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Джим Рэтклифф Футбол

Сделка по продаже «Манчестер Юнайтед» может не состояться этим летом.

Напомним, семья Глейзеров, владеющая клубом, выставила «Юнайтед» на продажу в ноябре прошлого года. Ожидалось, что у «МЮ» появятся новые владельцы к концу сезона, но процесс затянулся. 

В покупке клуба заинтересованы катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и британский миллиардер Джим Рэтклифф. Они ожидали услышать окончательный ответ от Глейзеров в середине июня, но этого не произошло до сих пор. 

Как сообщает Daily Mail, в обоих лагерях потенциальных покупателей возникли опасения насчет того, что Глейзеры могут отказаться от продажи клуба. Если это все же произойдет, то процесс может затянуться до осени или даже до зимы. 

Один из источников объяснил, почему в вопросе до сих пор нет ясности: «Такие клубы больше не делают. Это значит, что речь идет о крупной сумме. Это не яхта и не вертолет, нельзя просто пойти в шоурум и купить его». 

Отмечается, что и Джим Рэтклифф, и шейх Джасим предложили около 5 миллиардов фунтов за клуб, в то время как Глейзеры хотят около 6 миллиардов. Попытки повысить цену оказались безуспешными. 

Один источник, имеющий высокое положение, описал этот процесс как «полнейший фарс». «Фанаты должны задавать вопросы. Посмотрите, сколько времени это занимает. Пасха началась и прошла, затем наступил конец сезона, сейчас близится август, а ясности по-прежнему нет», – сказал он. 

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16 комментариев

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Аркадий Аркадич
По моему уже очевидно, что Глейзеры ничего продавать не собираются.
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Be_Cos
Ответ Lavinka
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Скорее кроты из старого мультфильма про дюймовочку
+4
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Леонид Ботвинник
Нельзя просто купить ? А что нужно сделать ? Станцевать им ?
+3
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+3
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aza 11
Вцепились своими зубами за МЮ и никак не желают свалить.
+2
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Someone from Internet
Ответ rigobersong
А почему Глейзеры должны соглашаться, из-за того что кому-то в Урюпинске навязали мнение, что они во всем виноваты?:))
Там не только в Урюпинске, но и местные манчестерские болельщики недовольны глейзерами
+2
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Elik1989
С такой интенсивностью, какой ведут дела Глэйзеры, претендентами могут стать уже только один человек, ибо другой может умереть от старости и не дожить до того дня, когда будет принято решения этими американскими бизнесменами еврейского происхождения.
+1
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Николай Корягин
Кажется они начали о чем-то подозревать...
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Lavinka
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Vadim Lyfar
😢
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Artem89S
Что там Ретлкифф, пуффендуй не может наколдовать чтоли для ускорения процесса
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Гамаль Хайдаров
Ответ Аркадий Аркадич
По моему уже очевидно, что Глейзеры ничего продавать не собираются.
может ждут что МЮ с Тен Хагом выстрелит в этом сезоне)
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SopTecret
Ответ QWertY
Джассим добьет эту сделку. Катарцы слишком уверены!
хорошо бы уже
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