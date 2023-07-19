Процесс продажи «МЮ» может затянуться до осени или зимы. Рэтклифф и шейх Джасим опасаются, что Глейзеры откажутся от сделки (Daily Mail)

Сделка по продаже «Манчестер Юнайтед» может не состояться этим летом.

Напомним, семья Глейзеров, владеющая клубом, выставила «Юнайтед» на продажу в ноябре прошлого года. Ожидалось, что у « » появятся новые владельцы к концу сезона, но процесс затянулся.

В покупке клуба заинтересованы катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и британский миллиардер . Они ожидали услышать окончательный ответ от Глейзеров в середине июня, но этого не произошло до сих пор.

Как сообщает Daily Mail, в обоих лагерях потенциальных покупателей возникли опасения насчет того, что могут отказаться от продажи клуба. Если это все же произойдет, то процесс может затянуться до осени или даже до зимы.

Один из источников объяснил, почему в вопросе до сих пор нет ясности: «Такие клубы больше не делают. Это значит, что речь идет о крупной сумме. Это не яхта и не вертолет, нельзя просто пойти в шоурум и купить его».

Отмечается, что и Джим Рэтклифф, и шейх Джасим предложили около 5 миллиардов фунтов за клуб, в то время как Глейзеры хотят около 6 миллиардов. Попытки повысить цену оказались безуспешными.

Один источник, имеющий высокое положение, описал этот процесс как «полнейший фарс». «Фанаты должны задавать вопросы. Посмотрите, сколько времени это занимает. Пасха началась и прошла, затем наступил конец сезона, сейчас близится август, а ясности по-прежнему нет», – сказал он.