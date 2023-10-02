Джейдон Санчо может вернуться в дортмундскую «Боруссию».

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг рассказал, что Санчо хочет уйти из « » в январе и поддерживает контакт с главным тренером « » .

«Эта ситуация определенно закончится зимой. Он хочет уйти, и есть возможность аренды, потому что покупка обойдется слишком дорого для многих заинтересованных сторон.

Он находится в постоянном контакте с Терзичем, и вопрос относительно «Дортмунда» остается в силе», – сказал Плеттенберг, добавив, что трансфер Санчо в «Боруссию» на данный момент кажется маловероятным, но не исключен.

«Боруссия» хотела арендовать Санчо в январе, но ее боссам не нравится пристрастие вингера к видеоиграм, а «МЮ» настроен только на продажу за 60 млн евро

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