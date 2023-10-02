Санчо хочет уйти из «МЮ» зимой и поддерживает контакт с Терзичем. Трансфер в «Боруссию» маловероятен, но не исключен

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Эдин Терзич Футбол

Джейдон Санчо может вернуться в дортмундскую «Боруссию».

Напомним, в начале сентября между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.

Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: «Я долго был козлом отпущения – несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен». Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.

Журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг рассказал, что Санчо хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе и поддерживает контакт с главным тренером «Боруссии» Эдином Терзичем.

«Эта ситуация определенно закончится зимой. Он хочет уйти, и есть возможность аренды, потому что покупка обойдется слишком дорого для многих заинтересованных сторон.

Он находится в постоянном контакте с Терзичем, и вопрос относительно «Дортмунда» остается в силе», – сказал Плеттенберг, добавив, что трансфер Санчо в «Боруссию» на данный момент кажется маловероятным, но не исключен.

«Боруссия» хотела арендовать Санчо в январе, но ее боссам не нравится пристрастие вингера к видеоиграм, а «МЮ» настроен только на продажу за 60 млн евро

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20 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ King_X
Надеюсь, найдёт хороший клуб В МЮ только время потерял, абсолютно кривой и нестабильный клуб
3-й сезон, 3-й тренер, и все никак бедолага не может себя проявить
+18
-3
+15
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Любезный Коссутий
Ответ rigobersong
В Хетафе:))
Санчо, наверное, получает больше всего Хетафе
+7
-1
+6
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Roman
Ответ QWertY
Хоть куда нибудь. Лучше бы в Саудовскую Аравию, уничтожать грозных таджиков на поле как Кришти
Или в США, чтоб уничтожать фермеров, как Лео
+15
-11
+4
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Lavinka
Ответ Zlatan Ibra
Ты больше всех с ним нянчился, устал бедолага)
3 тренера с ним нянчились , а не я .
+2
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S H A R K
Для позиционного футбола Терзича, думаю, он подойдёт. Но всё упирается в зарплату и цену трансфера.
+2
-1
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Lavinka
За нормальные деньги пусть уходит . Никто держать не будет . Нанянчились уже с ним .
+4
-3
+1
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Zlatan Ibra
Ответ Lavinka
За нормальные деньги пусть уходит . Никто держать не будет . Нанянчились уже с ним .
Ты больше всех с ним нянчился, устал бедолага)
+6
-5
+1
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timerassl
А Челси что молчат?
+3
-3
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Abu Ibrahim
Ответ Любезный Коссутий
3-й сезон, 3-й тренер, и все никак бедолага не может себя проявить
Причем тут сезон или тренер. Его позиция занята Рэшфордом, и никто не будет жертвовать им ради Санчо .
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Serge_83
Ответ rigobersong
В Хетафе:))
С Гринвудом убойная связка будет) и не надо смотреть на з/п
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