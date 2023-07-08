«Дортмунд» рассматривает возможность аренды Санчо. Вингер хотел бы остаться в «Ман Юнайтед»
Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию».
«Дортмунд» рассматривает возможность арендовать 23-летнего игрока, сообщает Sky Sport Deutschland. Возможна как простая аренда, так и с правом выкупа.
Сам англичанин хотел бы остаться в английском клубе. Кроме того, потенциальному возвращению мешает большая зарплата футболиста.
Сейчас «Боруссия» не прорабатывает этот вариант активно, но может заняться им ближе к концу трансферного окна.
В 26 матчах прошлого сезона АПЛ Санчо забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистика экс-игрока «Дортмунда» – здесь.
Те клубы, которые не по вашей схеме работают, а своих доморощенных продают в топы и те проваливаются - они более честные, да?
По вашей логике, любой игрок из нетопа может провалиться в топе. Очень умно.
у МЮ напряг с ФФП, нужны деньги от продаж игроков. Отдавать Санчо в аренду никто не будет, сколько бы Боруссия это не рассматривала
Отдать Санчо в аренду- это максимальная тупость. Во-первых, это лишит команду опции в атаке, когда Санчо слева, Рэшфорд в центре, а во-вторых никак особо не приблизит к покупке ЦН. За Хейлунда ценник плавает в разных СМИ от 50 до 100 млн. Именно эту сумму МЮ нужно выручить продажами
Санчо, Пулишич, Ярмоленко, но - Обамеянг, Холанд, Мхитарян, Аканжи, Гюндоган