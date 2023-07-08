«Дортмунд» рассматривает возможность аренды Санчо. Вингер хотел бы остаться в «Ман Юнайтед»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию».

«Дортмунд» рассматривает возможность арендовать 23-летнего игрока, сообщает Sky Sport Deutschland. Возможна как простая аренда, так и с правом выкупа.

Сам англичанин хотел бы остаться в английском клубе. Кроме того, потенциальному возвращению мешает большая зарплата футболиста.

Сейчас «Боруссия» не прорабатывает этот вариант активно, но может заняться им ближе к концу трансферного окна.

В 26 матчах прошлого сезона АПЛ Санчо забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистика экс-игрока «Дортмунда» – здесь.

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Ответ Pavlov_16
За редким исключением все игроки, которые переходили из Дортмунда проваливались.
МЮ как черная метка для игроков из Дортмунда теперь
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Супер бизнес схема современных клубов доноров: купить школьника за копейки, прокачать его, чтоб он провёл один или максимум 2 нормальных сезона, а затем впарить в 2 раза дороже. В новом клубе, он, естественно, провалится, ибо не стоил столько и не был готов к давлению, ну и потом, когда все это понимают, клуб донор берет его за 3 копейки или в аренду.
+32
-12
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ Pavlov_16
За редким исключением все игроки, которые переходили из Дортмунда проваливались.
Из Дортмунда надо пойти на центр Манчестера а не на пригород. Там у игроков получается
+27
-10
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor' Govorov
Ответ Акира_1
Супер бизнес схема современных клубов доноров: купить школьника за копейки, прокачать его, чтоб он провёл один или максимум 2 нормальных сезона, а затем впарить в 2 раза дороже. В новом клубе, он, естественно, провалится, ибо не стоил столько и не был готов к давлению, ну и потом, когда все это понимают, клуб донор берет его за 3 копейки или в аренду.
Ересь. Как можно заранее определить, готов человек к давлению или нет? Шикарно играл в ЛЧ - это не признак зрелости игрока?
Те клубы, которые не по вашей схеме работают, а своих доморощенных продают в топы и те проваливаются - они более честные, да?
По вашей логике, любой игрок из нетопа может провалиться в топе. Очень умно.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavlov_16
За редким исключением все игроки, которые переходили из Дортмунда проваливались.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
ага, а руководство МЮ рассматривает возможность аренды Кейна и Мбаппе.
у МЮ напряг с ФФП, нужны деньги от продаж игроков. Отдавать Санчо в аренду никто не будет, сколько бы Боруссия это не рассматривала
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дани Алисса
Ответ Диер Ташкент
как всякие Пулишичи и Вернеры
вернер хотя бы помог Челси выиграть лч
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глебиньо
Ответ Чёрный тюльпан
Ну в принципе если заберут его на год в аренду за 15 млн. с правом выкупа при выполнении определённых пунктов за 30-40 млн., то можно и обсудить.
какие 30-40,ты угарел?Тут всякий неликвид под сотку покупают.Санчо,как бы там ни было-игрок с именем
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina_Greta
Ну а что, очень даже хорошо пригодится Боруссии, тем более хорошо играл там и ему поможет это вновь обрести в себе увереность!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angliiskiilion
Ответ Акира_1
Супер бизнес схема современных клубов доноров: купить школьника за копейки, прокачать его, чтоб он провёл один или максимум 2 нормальных сезона, а затем впарить в 2 раза дороже. В новом клубе, он, естественно, провалится, ибо не стоил столько и не был готов к давлению, ну и потом, когда все это понимают, клуб донор берет его за 3 копейки или в аренду.
Санчо впарили в 4 раза дороже, хотя там наверное ещё несколько процентов ушли Манчестер Сити
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
Дортмунд не потянет его зарплату. Получается зарплату получает в МЮ, а играет за Дортмунд. Лучше оставить в команде. Есть шанс,что он выстрелит в этом году. Скорость,талант,дриблинг все при нём. Молодой ещё. Подтянуть качество партнёров и все должно работать.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Диер Ташкент
как всякие Пулишичи и Вернеры
Вернер и Пулишич помогли Челси выиграть все международные трофеи и оба играют в сборных
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Диер Ташкент
м-да. вести с тобой дискуссию видимо бесполезно
какую дискуссию? с переводом стрелок на игроков другого клуба, которые помогли выиграть трофеи и благополучно ушли? Да, бесполезно. Стрелочники не интересны, как собеседники.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Malik Seferbekov
Ответ Pavlov_16
За редким исключением все игроки, которые переходили из Дортмунда проваливались.
Наверняка у Энтони часто спрашивают не из Дортмунта ли он? 😉😜😄😄😄😄💣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Ответ Александр Калашников
В атаке достаточно молодая банда собирается. Реш, Санчо, Хейлунд, Гарнача, Антони,Диалло, Пельистри ,ещё и Маунт может подключится . Если Гринвуд вдруг оставят будет здорово.
Вполне по силам будет побороться МЮ за путевку в Лигу Конференций в новом сезоне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ Чёрный тюльпан
Ну в принципе если заберут его на год в аренду за 15 млн. с правом выкупа при выполнении определённых пунктов за 30-40 млн., то можно и обсудить.
МЮ покупками Маунта и Онаны практически исчерпает свой трансферный бюджет на это лето, но ещё нужен нападающий. Чтобы его купить, нужно продавать имеющихся игроков.
Отдать Санчо в аренду- это максимальная тупость. Во-первых, это лишит команду опции в атаке, когда Санчо слева, Рэшфорд в центре, а во-вторых никак особо не приблизит к покупке ЦН. За Хейлунда ценник плавает в разных СМИ от 50 до 100 млн. Именно эту сумму МЮ нужно выручить продажами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ Диер Ташкент
как всякие Пулишичи и Вернеры
Вернер и Пулишич даже нормально играли, в отличие от Санчо, что вообще ничего не показывает. Американец был очень хорош в первом сезоне, но просто травмы испортили процесс становления. А Вернер и сейчас бы не помешал со своей скоростью и передачами, но просто позиция ФРВ не его.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Баст.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Direct free kick
Он и БД сейчас может не потянуть. Айнтрахт или БМ тут предпочтительнее
там труп конкретный. Хотя сложно его винить. Получить такие деньги в таком возрасте и сохранить мотивацию должно быть очень-очень сложно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Ответ зак
спасибо Раиса Ивановна, но, я не пойду к вам в библиотеку)
Мимино, как твой вертолет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Prokuror Prokurorov
Перейдет в Боруссию бесплатно по истечению контракта, приятного просмотра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калашников
В атаке достаточно молодая банда собирается. Реш, Санчо, Хейлунд, Гарнача, Антони,Диалло, Пельистри ,ещё и Маунт может подключится . Если Гринвуд вдруг оставят будет здорово.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ясень пень, Санчо этого не хочет. Если он вернётся, это будет похоже на то, как молодой человек, выросший в деревне, поступает на бюджет в престижный вуз, и все попутно талдычат, что всегда знали, что он далеко пойдёт, а потом он вдруг возвращается в родную обитель, ищет там работу, и всем как-то неловко становится от всей ситуации.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IntoTheRainBow
Ответ Pavlov_16
За редким исключением все игроки, которые переходили из Дортмунда проваливались.
из Дортмунда из топ-15 ценников "на выход" восемь - в АПЛ ушли

Санчо, Пулишич, Ярмоленко, но - Обамеянг, Холанд, Мхитарян, Аканжи, Гюндоган
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ зак
Дортмунд сильнее МЮ..
На данный момент по уровню игры я бы сказал, что примерно равны, но как клуб, со своей историей, титулами, МЮ абсолютно другой уровень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий