«Дортмунд» рассматривает возможность аренды Санчо. Вингер хотел бы остаться в «Ман Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию».

«Дортмунд» рассматривает возможность арендовать 23-летнего игрока, сообщает Sky Sport Deutschland. Возможна как простая аренда, так и с правом выкупа.

Сам англичанин хотел бы остаться в английском клубе. Кроме того, потенциальному возвращению мешает большая зарплата футболиста.

Сейчас « » не прорабатывает этот вариант активно, но может заняться им ближе к концу трансферного окна.

В 26 матчах прошлого сезона АПЛ Санчо забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистика экс-игрока «Дортмунда» – здесь.