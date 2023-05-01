«Боруссия» может арендовать Санчо. «МЮ» купил вингера у дортмундцев за 85 млн евро в 2021-м
Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию» ближайшим летом.
Bild сообщает, что переход не исключен. Несмотря на то, что прямых переговоров пока не было, спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель постоянно общается с агентством, представляющим интересы футболиста.
Подчеркивается, что речи о покупке англичанина не идет. Он оценивается в 55 млн евро – это слишком дорого для клуба Бундеслиги. Поэтому возможна будет только аренда.
Санчо был приобретен «МЮ» летом 2021 года за 85 млн евро. За 49 игр в АПЛ у него 8 голов и 5 результативных передач. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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и, заодно, издать внутренний мораторий на покупку игроков из БД впредь.