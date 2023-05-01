Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию» ближайшим летом.

Bild сообщает, что переход не исключен. Несмотря на то, что прямых переговоров пока не было, спортивный директор дортмундцев постоянно общается с агентством, представляющим интересы футболиста.

Подчеркивается, что речи о покупке англичанина не идет. Он оценивается в 55 млн евро – это слишком дорого для клуба Бундеслиги. Поэтому возможна будет только аренда.

был приобретен « » летом 2021 года за 85 млн евро. За 49 игр в у него 8 голов и 5 результативных передач. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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