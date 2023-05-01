«Боруссия» может арендовать Санчо. «МЮ» купил вингера у дортмундцев за 85 млн евро в 2021-м

Теги Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо может вернуться в «Боруссию» ближайшим летом.

Bild сообщает, что переход не исключен. Несмотря на то, что прямых переговоров пока не было, спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель постоянно общается с агентством, представляющим интересы футболиста.

Подчеркивается, что речи о покупке англичанина не идет. Он оценивается в 55 млн евро – это слишком дорого для клуба Бундеслиги. Поэтому возможна будет только аренда.

Санчо был приобретен «МЮ» летом 2021 года за 85 млн евро. За 49 игр в АПЛ у него 8 голов и 5 результативных передач. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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Talgat Ergeshov
арендуют,затем выкупят за $20млн и через год в челси за $120млн)))
+59
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Экспертное мнение
Ответ che kaif
Не тянет апл. Его уровень бундеслига. Сколько уже таких Вернеров было в АПЛ
Де Брюйне и Холанд из Бундеслиги прибыли и разрывают
+29
-3
+26
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che kaif
Не тянет апл. Его уровень бундеслига. Сколько уже таких Вернеров было в АПЛ
+39
-14
+25
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IvoKarlovic
По схеме Леннорыча )
+19
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+17
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London.is.blue
Ответ Talgat Ergeshov
арендуют,затем выкупят за $20млн и через год в челси за $120млн)))
И через год в МЮ за 120, по схеме Погба.
+17
-6
+11
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Temer
Это было бы шикарно, соскучился по черно-желтому Санчо 💛
+10
-1
+9
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ман сити фейк
Зря покинул Ман Сити. Мог стать одним из винтов системы Пепа, но жаль выбрал иной путь. Удачи парню. Пусть в снова в Дортмунде покажет прежний уровень.
+9
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oberkorn
В мю бардак полный. Надо глейзеров гнать.
+6
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QWertY
Не уверен, что Санчо заиграет в МЮ. Абсолютно бесхребетный футболер, в отличие от того же Антони, который носится как угорелый весь матч. Так что пускай годик поиграет в бундесе, МЮ от этого уже ничего не теряет. Лучше дать шанс тому же Амаду, который в Сандерленде провел хорошую аренду
+6
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Егор Трушников
Санчо пока один из самый провальных трансферов в истории МЮ, к сожалению
+6
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jonnysilverhand01
Походу спортивный директор Боруссии стажировку в ЦСКА времен Гинера проходил
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Сергей Лимонников
Ответ che kaif
Не тянет апл. Его уровень бундеслига. Сколько уже таких Вернеров было в АПЛ
Ну середняк ПСЖ он уже перерос
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Pikachu Pikachu
Ответ che kaif
Не тянет апл. Его уровень бундеслига. Сколько уже таких Вернеров было в АПЛ
Ну не во Францию же ехать, уровень местного чемпионата слишком убог даже для Санчо.
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Vezdexodof
Боули предложите! Он по 100млн.таких скупает пачками... )
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Bulat89
Может и заиграть,в МЮ у него не идет.
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ljolik888
Ответ Talgat Ergeshov
арендуют,затем выкупят за $20млн и через год в челси за $120млн)))
МЮ и Челси это конечно что-то. Денег много но ума нет .
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Алексей Гусев
Ответ Сергей Лимонников
Ну середняк ПСЖ он уже перерос
ну в матчестерском середняке же числится.
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che kaif
Ответ Экспертное мнение
Де Брюйне и Холанд из Бундеслиги прибыли и разрывают
Холанд скорее исключение из правил. То что норвежец будет в топе было ясно и до бундеслиги и использовал ее лишь как трамплин для попадания в АПл
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ che kaif
Не тянет апл. Его уровень бундеслига. Сколько уже таких Вернеров было в АПЛ
8+5 за 49 матчей(большая часть не полностью) причём чемпионат ещё не закончился не самая плохая статистика для первого сезона. В следующем сезоне стата была бы уже выше, особенно если играл больше.
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Алексей Гусев
Ответ Talgat Ergeshov
арендуют,затем выкупят за $20млн и через год в челси за $120млн)))
Быстрей через год как СА переподпишут(Привет Погба, Санчесу и т.д.), а потом назад в МЮ за 150млн фунтов
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**Iscander**
Ответ Пенс
Через пару лет и прыщавый финтёр вернётся в Аякс.
Мнение мудриков очень важно для нас.
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Destro7451
Женька Гинер такое практиковал с Сейду Думбия и Ахмедом Муса. нашли у кого поучиться, все правильно
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Дмитрий Ермаков
Схемы Гинера просочились в Европу😃😆😂
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Любезный Коссутий
отличный вариант.
и, заодно, издать внутренний мораторий на покупку игроков из БД впредь.
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Пенс
Через пару лет и прыщавый финтёр вернётся в Аякс.
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