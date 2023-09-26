«Боруссия» хотела арендовать Санчо в январе, но ее боссам не нравится пристрастие вингера к видеоиграм, а «МЮ» настроен только на продажу за 60 млн евро
«Боруссия» думала о том, чтобы вернуть Джейдона Санчо ближайшей зимой.
Как сообщает Bild, дортмундцы рассматривали возможность аренды вингера, проданного «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро в 2021 году.
От дальнейшей работы в данном направлении решено отказаться по двум причинам. Во-первых, руководство немецкого клуба беспокоит то, что футболист не соблюдает режим и имеет проблемы с дисциплиной. Так, больше всего боссов волнует то, что англичанин нередко проводит за видеоиграми большую часть ночи. Его поведение может испортить и без того не лучшую атмосферу в команде.
Во-вторых, «Боруссия», пообщавшись с посредниками, выяснила, что «МЮ» готов только продать Санчо. За игрока потребуют 60 млн евро – больше, чем дортмунцы могут себе позволить.
В текущем сезоне вингер провел 3 игры в АПЛ, после чего поссорился с главным тренером Эриком тен Хагом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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разве что только Челси
> Ее боссам не нравится пристрастие вингера к видеоиграм
> МЮ настроен только на продажу за 60 млн евро
Да, совершенно очевидно, что именно отношение боссов Дортмунда к видеоиграм, помешало осуществлению трансфера.
Не боитесь, если книги начнёт читать бросит вообще спорт...
Целых 85 лимонов отдать и не получить взамен ничего