«Боруссия» хотела арендовать Санчо в январе, но ее боссам не нравится пристрастие вингера к видеоиграм, а «МЮ» настроен только на продажу за 60 млн евро

«Боруссия» думала о том, чтобы вернуть Джейдона Санчо ближайшей зимой.

Как сообщает Bild, дортмундцы рассматривали возможность аренды вингера, проданного « » за 85 млн евро в 2021 году.

От дальнейшей работы в данном направлении решено отказаться по двум причинам. Во-первых, руководство немецкого клуба беспокоит то, что футболист не соблюдает режим и имеет проблемы с дисциплиной. Так, больше всего боссов волнует то, что англичанин нередко проводит за видеоиграми большую часть ночи. Его поведение может испортить и без того не лучшую атмосферу в команде.

Во-вторых, « », пообщавшись с посредниками, выяснила, что «МЮ» готов только продать . За игрока потребуют 60 млн евро – больше, чем дортмунцы могут себе позволить.

В текущем сезоне вингер провел 3 игры в , после чего поссорился с главным тренером Эриком тен Хагом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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