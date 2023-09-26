«Боруссия» хотела арендовать Санчо в январе, но ее боссам не нравится пристрастие вингера к видеоиграм, а «МЮ» настроен только на продажу за 60 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«Боруссия» думала о том, чтобы вернуть Джейдона Санчо ближайшей зимой.

Как сообщает Bild, дортмундцы рассматривали возможность аренды вингера, проданного «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро в 2021 году.

От дальнейшей работы в данном направлении решено отказаться по двум причинам. Во-первых, руководство немецкого клуба беспокоит то, что футболист не соблюдает режим и имеет проблемы с дисциплиной. Так, больше всего боссов волнует то, что англичанин нередко проводит за видеоиграми большую часть ночи. Его поведение может испортить и без того не лучшую атмосферу в команде.

Во-вторых, «Боруссия», пообщавшись с посредниками, выяснила, что «МЮ» готов только продать Санчо. За игрока потребуют 60 млн евро – больше, чем дортмунцы могут себе позволить.

В текущем сезоне вингер провел 3 игры в АПЛ, после чего поссорился с главным тренером Эриком тен Хагом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Арслан Устарханов
КиберСанчо
+25
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Проблематичный игрок этот Санчо и продать его будет невероятно трудно
+6
0
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ОлегГуннар
Интересно есть ли претенденты на него зимой кроме Боруссии. Есть ощущение что он будет до лета играть в фифу по ночам.
+6
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Ложный Латераль
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Где тут местные эксперты, которые поливали Тен Хага за несправедливосе отношение к Санчо ? Все правильно сделал Эрик. Если Санчо не ценит все добро, что для него сделал Тен Хаг, то и нечего с ним возиться
Причем тут конкретно Санчо? Поливали(правильно делали) Тен Хага за то, что он вёл себя не профессионально, в открытую в прессе поливая своего игрока. И кстати, если Санчо уйдёт это это уже становиться традицией. Каждые полгода голландец выгоняет одного футболиста со скандалом.
+6
-2
+4
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Собака-буддист
Кому они хотят в здравом уме впарить санчо за 60))))
разве что только Челси
+3
0
+3
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Tun
Ответ Собака-буддист
Кому они хотят в здравом уме впарить санчо за 60)))) разве что только Челси
Арабы готовы были летом платить
+2
0
+2
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LIBerly
Не получилось в реальности, и он решил отыграться в виртуальном мире!
+2
0
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ML26
У МЮ обычно финансовые желания не совпадают с реальностью
+1
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Oleg Nikolaev
Зимой, после увольнения этх, неожиданно расцветёт и среди того сброда, что сейчас в МЮ будет лучшим
+1
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№7
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Проблематичный игрок этот Санчо и продать его будет невероятно трудно
Как и любого игрока МЮ, вот что значит продуманная трансферная политика
+1
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Вечно в бане
> «Боруссия» хотела арендовать Санчо в январе
> Ее боссам не нравится пристрастие вингера к видеоиграм
> МЮ настроен только на продажу за 60 млн евро

Да, совершенно очевидно, что именно отношение боссов Дортмунда к видеоиграм, помешало осуществлению трансфера.
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василий иванов
в Барсу его на перевоспитание, чтобы потом ушел в ПСЖ. Идеальный кандидат для Парижа.
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Artmen007
Капец дожили, игры проблема. Раньше в основе полубухие выходили и играли. К тому же он футболист. Что ему ещё делать?

Не боитесь, если книги начнёт читать бросит вообще спорт...
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Трент 66
Очередной балласт почти за сотку с гигантской зп.
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Red
warface зло )
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Cearvm
Санчо и в Боруссии вел себя не очень в последний год, так что трансфер сомнительный. Непонятно, зачем ему напрягаться, а парень даже извиниться после отстранения Антони не захотел и спокойно летал через океан на днюхи к реперам.
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Знатно дортмунднцы развели мешок маню.
Целых 85 лимонов отдать и не получить взамен ничего
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Бенисио Дель Пьеро
Где тут местные эксперты, которые поливали Тен Хага за несправедливосе отношение к Санчо ? Все правильно сделал Эрик. Если Санчо не ценит все добро, что для него сделал Тен Хаг, то и нечего с ним возиться
+6
-6
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Tun
По схеме Гинера с африканскими напами
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