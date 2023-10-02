Орлов о «Спартаке»: «Не надо увольнять Абаскаля. Дайте ему хотя бы до зимы доработать – может, еще вырулит»

Геннадий Орлов посоветовал «Спартаку» не увольнять сейчас Гильермо Абаскаля.

В 10-м туре Мир « » потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:4). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

«Смотрите, что в Москве уже творится. Жуков, болельщик «Спартака», говорит: «Тренеру надо подумать о своей дальнейшей судьбе». Тарпищев, прекрасно разбирающийся в спорте, тоже сказал: «Да, тренер должен делать выводы». То есть уже идет сверху давление.

Но Женя Ловчев говорит, что не надо увольнять. Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы до зимы доработать – может, еще вырулит. У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, не впечатляет. Это тренерские проблемы», – сказал в эфире «Радио Зенит».

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