Орлов о «Спартаке»: «Не надо увольнять Абаскаля. Дайте ему хотя бы до зимы доработать – может, еще вырулит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Алексис Дуарте Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов посоветовал «Спартаку» не увольнять сейчас Гильермо Абаскаля.

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:4). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. 

«Смотрите, что в Москве уже творится. Жуков, болельщик «Спартака», говорит: «Тренеру надо подумать о своей дальнейшей судьбе». Тарпищев, прекрасно разбирающийся в спорте, тоже сказал: «Да, тренер должен делать выводы». То есть уже идет сверху давление.

Но Женя Ловчев говорит, что не надо увольнять. Конечно, сейчас не надо увольнять. Дайте ему хотя бы до зимы доработать – может, еще вырулит. У него хороший же набор молодых игроков. Но в обороне проблемы, Дуарте не впечатляет. Это тренерские проблемы», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». 

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Геннадий Сергеич высказывает мысли 15 клубов РПЛ)
+35
-12
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
А 10.12 игра с крылышками в Москве) Спасибо за пожелание, Геннадий!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Абаскаль выстрелит в ФНЛ!
Дайте ему поработать 🙏
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex-San
Ответ Kit Belleu
Пока мы тут обсуждаем футбол,курс доллара 99.40.Слава гаранту!!!За 23 года с 23 рублей до 100.Силен.
Ну его предшественнику удалось вовсе с 60 копеек дойти до 6000 рублей, обнулить до 6 рублей и снова дойти до 30 рублей. То есть обесценить валюту в 50 000 раз.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Visa
Ой лиса старая)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Уайт
"А зимой Сашку Мостового назначить главным в Спартак" - добавил Геннадий Сергеевич.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Вот-вот, смысла никакого в нынешних условиях менять тренера хотя бы до зимы
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DenisO
Конечно не надо, пусть работает👌
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MosFzz
Каков хитрец! На опыте, как говорится.:)
Семака тоже не трогайте там пока.:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
syak7
А что коррупция российское изобретение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
Да,дайте рыжему поработать. Ему мясцо еще в лучшую лигу мира поднимать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelD
Вот сейчас ты говоришь дело!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Может вырулит?! ))) Абаскаль не вчера пришел в клуб, а посему в его уровне все должны были уже убедиться. Вопрос в другом: прежде, чем увольнять, надо определиться и договориться с новым тренером.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий
Фанат Зенита никогда не даст хороший совет , когда речь идет о Спартаке . "Бойтесь питерцев , дары приносящих" , что сейчас и происходит стране (как маленький пример) .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Karpins
Всем уже понятно, что Спартак возглавит должен тот, кто обыграет Мостового в футбол в формате 1 на 1, иначе Царь Спартак в покое не оставит, любой новый тренер Спартака будет под прессом Царя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Ответ Bring Me The Horizon
Геннадий Сергеич высказывает мысли 15 клубов РПЛ)
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hulk&boloto
Ответ Bring Me The Horizon
Геннадий Сергеич высказывает мысли 15 клубов РПЛ)
Поздновато флюгерит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Ответ Доктор Верховцев
Куда ж сильнее-то? Вон, чемпионство уже после трёх туров оформили!
Ну кто-то первым в этом сезоне не был, и не станет:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sillamaaaleksandr96@gmail.com
Ответ mr. Optium
Гена Красава, прекрасно знает что если физрука уберут, он спартачок сильнее станет)) боится
нее надо гнай этого испанца срочно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
расформировать московские кабинеты
Ответ mr. Optium
Гена Красава, прекрасно знает что если физрука уберут, он спартачок сильнее станет)) боится
не неси чушь. вы Гвардиолу за полгода в физрука превратите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Амирджанян
Полностью поддерживаю!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий