Сын Негрейры в суде заявил, что включал в отчеты об арбитрах для «Барсы» сравнения с «Реалом». Он отметил, что каталонцы «стремятся к справедливому судейству»

Сын Негрейры заявил, что «Барселона» стремилась к справедливому судейству.

Опубликованы новые показания Хавьера Энрикеса, сына Хосе Марии Энрикеса Негрейры , в отношении дела о выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA).

Показания были выслушаны в сентябре 2025 года.

Сын Негрейры признал, что он «составлял технические отчеты по судейству» и «включал в них сравнения с «Реалом».

Хавьер Энрикес подчеркнул: «Барселона» – это команда, которая всегда превосходила большинство других и в первую очередь стремится к справедливому судейству, что «Барселона » заинтересована в оптимальном судействе».

«Я понятия не имел, что мой отец выставил счет «Барселоне» хотя бы на один евро. Это было немыслимо, учитывая его личные моральные принципы», – сказал Хавьер Энрикес.

«Я попросил отца объяснить, и он, защищаясь, ответил, что это не мое дело. Мой отец был очень авторитарным и агрессивным человеком, который даже мне сказал: «А тебе какое дело?» – заявил Хавьер Энрикес.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Сын Негрейры в суде заявил, что его отец получил от «Барсы» 7,5 млн евро не за отчеты об арбитрах. Связь клуба и бывшего вице-президента CTA он назвал неэтичной

Сын Негрейры в суде рассказал, что сделал 1600 отчетов об арбитрах для «Барсы». Он не знал о платежах клуба отцу на 7+ млн евро – на вопрос о них Негрейра отреагировал агрессивно