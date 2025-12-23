«Ланс» за 2+1 млн евро подписал Айдара из «Лейпцига». Хавбек провел 222 матча за немецкий клуб и не сыграл ни разу в этом сезоне
Амаду Айдара перешел в «Ланс» из «Лейпцига».
«Ланс» сообщил о переходе 27-летнего полузащитника Амаду Айдара из «Лейпцига».
Хавбек из Мали подписал соглашение с клубом до 2029 года.
По данным Foot Mercato, французский клуб заплатил 2+1 миллиона евро за футболиста, контракт которого с «Лейпцигом» действовал до завершения этого сезона.
Айдара не провел ни одного матча за «Лейпциг» в этом сезоне Бундеслиги. Он выступал за команду с сезона-2018/19 и провел 222 матча в общей сложности, забив 15 голов сделав 13 передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ланса»
