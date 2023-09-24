Федун про 1:0 «Спартака» с «Динамо»: «Будь Промес поудачливее, счет мог быть крупным»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Динамо Москва Квинси Промес Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Леонид Федун оценил важность победы «Спартака» над «Динамо» (1:0).

«Игра тяжелая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно.

Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав: Хлусевич вернулся [в защиту] слева. Я об этом говорил сразу – он намного более результативен. Неплохо сыграл Дуарте. Один раз, правда, ошибся.

В целом команда билась. Если бы Промес был поудачливее, счет мог бы быть крупным. Хотя и у «Динамо» были шансы. Так что всех спартачей поздравляю! Двигаемся вперед», – сказал бывший владелец «Спартака».

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12 комментариев

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юра георгиевский
Будь поудачливее динамовцы по ударам по воротам нашего спартачка, счёт мог бы быть в другую сторону.
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Dinamik1
У Спартака в основе было 12 человек за.них играл смолов.
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-1
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Andrey Yaroslavtsev
Если бы Федун был поудачливее, то не просрал бы Спартак.
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валя_стакан
Будь Чавес, Бителло Карраскаль Тюкавин Скопинцев поудачливее - спартак проиграл бы.
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WelD
У нас 2 состава и ещё есть молодежь.
А. Федун
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Скажи спасибо Максименко. А то всё решилось бы задолго до конца игры.
+2
-2
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VAdi4ka
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Скажи спасибо Максименко. А то всё решилось бы задолго до конца игры.
ну спасибо, Максименко! Что изменилось? По-прежнему 1-0.
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