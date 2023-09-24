Федун про 1:0 «Спартака» с «Динамо»: «Будь Промес поудачливее, счет мог быть крупным»

Леонид Федун оценил важность победы «Спартака» над «Динамо» (1:0).

«Игра тяжелая, конечно, 1:0. Но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем. Это важно.

Похоже, Абаскаль нащупывает основной состав: Хлусевич вернулся [в защиту] слева. Я об этом говорил сразу – он намного более результативен. Неплохо сыграл Дуарте. Один раз, правда, ошибся.

В целом команда билась. Если бы Промес был поудачливее, счет мог бы быть крупным. Хотя и у «Динамо» были шансы. Так что всех спартачей поздравляю! Двигаемся вперед», – сказал бывший владелец «Спартака».

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