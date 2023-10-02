Шамиль Тарпищев: «Абаскалю пора подумать об уходе – слишком много ошибок. «Спартак» теряет основы того, что дает результат»

Шамиль Тарпищев призвал Гильермо Абаскаля уйти в отставку.

«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4 в матче 10-го тура Мир РПЛ.

– Абаскаль после матча с «Крыльями Советов» должен самостоятельно написать заявление об увольнении?

– Я бы не ставил вопрос так категорично. Вина тренера в том, что происходит, большая, ошибок слишком много для того, чтобы не уйти. Но это выбор самого Абаскаля, которого руководство выбирало с определенной целью и обязательствами. Назрел момент для того, чтобы подумать об уходе.

– Матч с ЦСКА будет решающим?

– Не должно быть такого, что все зависит от одного матча. Нужна идея, к которой стремишься, отсюда и результат. Пока идет каскад ошибок.

В этой ситуации жалко Джикию. С психологической точки зрения он имеет большое влияние на коллектив как капитан команды. Убрали разумный костяк психологических аспектов команды, непонятное решение. Удивительно, что Георгий еще ведет себя порядочно в такой сложной ситуации.

Помимо всех вариантов игры, психология выходит на первое место. В «Спартаке» мы ее теряем, команда не билась в последних матчах, а это в первую очередь показатель отношения к тренеру. Щадящий режим у игрока, когда он не добегает, не ложится костьми, говорит о том, что внутри команды непорядок. Не нахожусь внутри команды, но по своему опыту вижу, что теряются основы того, что дает результат. Конечно, это надо исправлять, – сказал глава Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

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