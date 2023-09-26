Александр Мостовой: «Поставьте Абаскаля в «Факел» или «Урал» – я посмотрю, что он сделает. Вы думаете, Гвардиола сделает «Уотфорд» чемпионом? Да никогда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Факел Георгий Джикия Срджан Бабич Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

«Джикия долго сидит на лавке? Бабич играет хорошо – я сразу сказал, что он будет игроком основы. Почему вы не смотрите на слова людей, которые разбираются в футболе?

Я бы мог и Дуарте посадить, который ошибается чуть ли не каждую игру. Парагвайский футболист – игрок агентства Абаскаля, он еще несколько раз ошибется и тоже сядет на лавку. Играть должны сильнейшие, ведь и так недавно чехарда была в клубе. Все кричали и не понимали, кто в основе. А кто сказал раньше всех? Мостовой.

Абаскаль любит левоногих? Какая разница, что он любит? Поставьте его в «Факел» или «Урал» – я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Гвардиола возглавит «Уотфорд», он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

После 9 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов. 

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81 комментарий

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Ready2riot
Ответ JENNINGS
Что Абаскаль такого сделал Мостовому, кто-нибудь знает?!
Лицензию тренерскую получил 😁
+74
-2
+72
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alexey102rus
А Мостовой что-ли сможет сделать Уотфорд чемпионом? Какой-то генератор бредовых мыслей. Человек даже лицензию получить не может, а о чём-то рассуждает, какие-то советы дает
+71
-6
+65
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Надоело париться в бане
Значит ли это, что величайшие тренеры последних 30 лет - это Отто Рехагель и Клаудио Раньери?
+45
-1
+44
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SerZ
Мостовой: Поставьте меня в «Факел» или «Урал» и я стану чемпионом Англии
+36
-2
+34
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Андрей-ДК
представляю, если Абоскаль после Спартака возглавит Сельту........
+19
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alexey102rus
Ответ Montenegro Serbian
А с другой стороны, почему Мостовой не может об этом рассуждать? Вы же сами пишите, что пусть он и футболист в прошлом, но сейчас по сути никто (просто бывший спортсмен), без корочки тренера. Чем он отличается от тех же комментаторов Спортс.ру, которые точно так же когда-то играли в футбол и никаких тренерских лицензий не имеют? Но ведь рассуждают же и советы дают и в ты в том числе.
Во-первых, хотя бы потому, что единственный аргумент Мостового: "Он не играл, как он может тренировать". Во-вторых, никто из комментаторов не говорит: "я бы тоже мог быть как Абаскаль, я же тоже не играл футбол профессионально". В-третьих, можно ли назвать адекватныи человека, который вечно кричит о том, что хочет тренировать, но никто не зовёт, так как нет какой-то " бумажки", которую он по своей глупости не может получить
+16
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Алексей Ладыгин
Подождите, но ведь Гвардиола в футбол играл, и наверняка чеканить умеет. Почему с Уотфордом то не выйдет?
+12
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Игрок777
Раньери же сделал Лестер чемпионом 👍
+11
0
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Montenegro Serbian
Ответ alexey102rus
А Мостовой что-ли сможет сделать Уотфорд чемпионом? Какой-то генератор бредовых мыслей. Человек даже лицензию получить не может, а о чём-то рассуждает, какие-то советы дает
А с другой стороны, почему Мостовой не может об этом рассуждать?
Вы же сами пишите, что пусть он и футболист в прошлом, но сейчас по сути никто (просто бывший спортсмен), без корочки тренера.
Чем он отличается от тех же комментаторов Спортс.ру, которые точно так же когда-то играли в футбол и никаких тренерских лицензий не имеют? Но ведь рассуждают же и советы дают и в ты в том числе.
+19
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TeRex
Ответ Надоело париться в бане
Значит ли это, что величайшие тренеры последних 30 лет - это Отто Рехагель и Клаудио Раньери?
Ну и Рихард Мёллер-Нильсен к ним же.

Гвардиола, Моуриньо, Анчелотти, Клопп - очевидно, бездарные физруки, которым просто случайно повезло оказаться в сильных командах.
+10
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melowchi
Мостовому невдомёк понять , что Абаскаль уже тренировал условный Факел и Урал и, по результатам той работы, заслужил тренить Спартак
+12
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JENNINGS
Что Абаскаль такого сделал Мостовому, кто-нибудь знает?!
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Сергей Жарковский
Ответ JENNINGS
Что Абаскаль такого сделал Мостовому, кто-нибудь знает?!
Трон царя занимает
+7
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Mohnatiy
То есть Гвардиола бездарь, так и запишем...
+5
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CSKA_AC Milan
Ответ Нагрузки Сборной
Если он настолько обесценивает работу тренеров, даже бесспорно величайших, то почему он хочет сам быть тренером? Это форма мазохизма?
Так он же говорит, "Деньги получать и кайфовать".
+5
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Glukinho
А я могу представить, что Гвардиола сделает Уотфорд чемпионом. Потому что под Гвардиолу придут инвесторы, которые знают, как Пеп умеет строить систему. Если договорятся о проекте лет на шесть - с большой вероятностью станут чемпионами, уж сильно пошумят - точно.
+4
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CSKA_AC Milan
Ответ TeRex
Ну и Рихард Мёллер-Нильсен к ним же. Гвардиола, Моуриньо, Анчелотти, Клопп - очевидно, бездарные физруки, которым просто случайно повезло оказаться в сильных командах.
Мауриньо не считается. Он в футбол не играл. Сколько раз он вообще мяч начеканить сможет?
+5
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Glukinho
Ответ JENNINGS
Что Абаскаль такого сделал Мостовому, кто-нибудь знает?!
не начеканил
+3
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Профессор из Кобхэма
Это мнение похоже на мнение школьников из начала 10х, когда Барселона брала трофей за трофеем, а школьники говорили «Гвардиола без Барсы/Месси/Хави/денег/топ клуба ничего не выиграет», а Месси «без Хави и Иньесты ничего не может, посмотрите на сборную».

Гвардиола на то и Гвардиола, чтобы тренировать клубы уровнем выше Уотфорда.
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Nils Michael
зачем мне права, я машину водить умею!
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Дмитрий9779
Ну и как такого можно к тренерству вообще допускать?

Потом будет типа:
-:"Ну что вы от меня хотите с таким составом,я же не МС тренирую".
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Пользователь Huawei
Ответ JENNINGS
Что Абаскаль такого сделал Мостовому, кто-нибудь знает?!
Не играл 25 лет в футбол. 🤪
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Василий Голованев
Ответ Нагрузки Сборной
Если он настолько обесценивает работу тренеров, даже бесспорно величайших, то почему он хочет сам быть тренером? Это форма мазохизма?
это новая форма заболевания - зависть царей
+2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Гвардиола может и не сделает Уотфорд чемпионом, но за пару сезонов заметно поднимет его в таблице, ну и многие футболисты при нём будут прогрессировать, что скажется на их стоимости соответственно.
А вот Абаскаль точно с клубами середняками и аутсайдерами РПЛ ничего не сделает(разве что отправит в ФНЛ)
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Иван Баланар
У Сашки не хватает мозгов понять простую мысль - выдающийся тренер, как и любой другой профессионал экстра класса из любой сферы, не должен работать с посредственными сотрудниками. Даже по той причине, что они не смогут реализовать все его идеи. По крайне мере на том уровне, который он требует. Игру Гвардиола поставит и в Уотфорде, но количество брака будет стабильно выше, чем у игроков Сити. Я хз как этот "гений" этого не понимает и несёт эту ахинею)
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