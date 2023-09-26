Александр Мостовой: «Поставьте Абаскаля в «Факел» или «Урал» – я посмотрю, что он сделает. Вы думаете, Гвардиола сделает «Уотфорд» чемпионом? Да никогда»
Александр Мостовой поделился мнением о ситуации в «Спартаке».
«Джикия долго сидит на лавке? Бабич играет хорошо – я сразу сказал, что он будет игроком основы. Почему вы не смотрите на слова людей, которые разбираются в футболе?
Я бы мог и Дуарте посадить, который ошибается чуть ли не каждую игру. Парагвайский футболист – игрок агентства Абаскаля, он еще несколько раз ошибется и тоже сядет на лавку. Играть должны сильнейшие, ведь и так недавно чехарда была в клубе. Все кричали и не понимали, кто в основе. А кто сказал раньше всех? Мостовой.
Абаскаль любит левоногих? Какая разница, что он любит? Поставьте его в «Факел» или «Урал» – я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Гвардиола возглавит «Уотфорд», он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни», – сказал бывший полузащитник сборной России.
После 9 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля отстает от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.
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Вы же сами пишите, что пусть он и футболист в прошлом, но сейчас по сути никто (просто бывший спортсмен), без корочки тренера.
Чем он отличается от тех же комментаторов Спортс.ру, которые точно так же когда-то играли в футбол и никаких тренерских лицензий не имеют? Но ведь рассуждают же и советы дают и в ты в том числе.
Гвардиола, Моуриньо, Анчелотти, Клопп - очевидно, бездарные физруки, которым просто случайно повезло оказаться в сильных командах.
Гвардиола на то и Гвардиола, чтобы тренировать клубы уровнем выше Уотфорда.
Потом будет типа:
-:"Ну что вы от меня хотите с таким составом,я же не МС тренирую".
А вот Абаскаль точно с клубами середняками и аутсайдерами РПЛ ничего не сделает(разве что отправит в ФНЛ)