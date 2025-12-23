Радимов о «Спартаке»: «4 года из истории выкинули своим управлением. Дали Абаскалю заработать, он начал издеваться. Потом привезли человека с игроцким именем – и в ту же яму»

Владислав Радимов: «Спартак» выкинул четыре года из истории из-за управления.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о текущем положении «Спартака ».

– Мы знаем, что спартаковцы могут хорошо играть. Но разобраться с составом Станкович так и не смог.

И очень сложно понять: у тебя есть состав, ты прибавил в прошлом году, была великолепная осень. Но вдруг он начал шарахаться.

И эта проблема «Спартака» – от хорошего они стали искать лучшего. И какой-то бред получился: купили игроков на такую сумму, но цельного футбола так и не показывали. Просто катастрофа получилась.

Но руководство, спортивный директор должны это переводить в нормальное русло, потому что так нельзя – выдать хороший отрезок, а потом все сломать. Ну и, имея двоих таких игроков, как Барко и Жедсон , «Спартак» должен показывать более яркую игру.

Такой связки нет ни у одной другой команды, и с такими футболистами ты должен легко вскрывать обороны соперников ниже классом. А они еле-еле забивали по одному мячу.

Так что организовать этого Станкович так и не смог, и вполне логично покинул команду. И тут хочется еще раз вспомнить историю про то, что контракт с ним продлили после четвертого места в прошлом сезоне, после вылета из Кубка... Можно было просто не продлевать!

До этого были эксперименты с Абаскалем . Он в «Спартаке» явно делал первые шаги с громким клубом, дали заработать денег. Он в итоге начал над всеми издеваться, лепил непонятно что. Уволили.

Потом привезли человека с именем, но с именем игроцким – и попадаете в ту же яму. То есть вы четыре года из истории «Спартака» выкинули просто своим управлением.

– У «Спартака» есть шанс еще спасти сезон?

– Ну как — спасти... «Спартаку» нужен системный человек, стабильность. А где она?

Давным-давно понятно, что команде нужны крайние защитники – купили Самошникова, который только лечится. Приобретается Рябчук за 7 млн евро... Мне кажется, за эти деньги можно было сделать что-то лучшее.

Так что исправить сезон – точно нет, а вот подойти к следующему с каким-то багажом можно, – сказал Владислав Радимов.