Месси – финалист премии «Король Америки». Лионель ни разу не выигрывал приз

Лионель Месси может получить приз «Король Америки».

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси, нападающий «Расинг Авельянеда» Адриан Мартинес и полузащитник «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта стали финалистами премии «Король Америки» от уругвайской газеты El País.

Премия присуждается лучшему футболисту года в американских лигах. Победителя объявят 31 декабря.

Месси может выиграть награду впервые в карьере. В прошлом году восьмикратный обладатель «Золотого мяча» набрал 14 голосов и занял пятое место. Тогда приз достался выступающему теперь за «Зенит» Луису Энрике Андре – в тот момент он играл за «Ботафого».

В 2025 году Месси выиграл Кубок МЛС с «Интер Майами» и вышел с Аргентиной на чемпионат мира 2026 года.

Адриан Мартинес вместе с «Расингом» выиграл Суперкубок Южной Америки и дошел до полуфинала Кубка Либертадорес.

Де Арраскаэта в составе «Фламенго» выиграл четыре титула в нынешнем сезоне – чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес, Суперкубок Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Уругвайский полузащитник стал лучшим игроком Кубка Либертадорес, стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в бразильской лиге.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
