Сестра Месси попала в аварию в Майами, получив перелом двух позвонков и ожог. Девушке стало плохо во время вождения, из-за чего она врезалась в стену
Сестра Лионеля Месси получила травмы после ДТП в Майами.
32-летняя Мария Соль Месси, сестра нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, получила травмы в результате аварии в Майами.
Женщина получила различные травмы, включая ожоги и два перелома позвонков.
Журналист Анхеля де Брито сообщил, что родственнице футболиста стало плохо во время вождения, из-за чего она врезалась в стену.
«У меня есть информация, которую я проверил: сестра Месси попала в аварию. С ней все в порядке. Ее жизни ничего не угрожает. Она получила очень серьезный ожог запястья. У нее два сломанных позвонка, перелом пятки и перелом запястья», – сказал журналист.
Сообщается, что у сестры Месси была запланирована свадьба на 3 января 2026 года в Росарио, но теперь торжество перенесено.
