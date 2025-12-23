Сестра Месси попала в аварию в Майами, получив перелом двух позвонков и ожог. Девушке стало плохо во время вождения, из-за чего она врезалась в стену

Сестра Лионеля Месси получила травмы после ДТП в Майами.

32-летняя Мария Соль Месси, сестра нападающего «Интер Майами » Лионеля Месси , получила травмы в результате аварии в Майами.

Женщина получила различные травмы, включая ожоги и два перелома позвонков.

Журналист Анхеля де Брито сообщил, что родственнице футболиста стало плохо во время вождения, из-за чего она врезалась в стену.

«У меня есть информация, которую я проверил: сестра Месси попала в аварию. С ней все в порядке. Ее жизни ничего не угрожает. Она получила очень серьезный ожог запястья. У нее два сломанных позвонка, перелом пятки и перелом запястья», – сказал журналист.

Сообщается, что у сестры Месси была запланирована свадьба на 3 января 2026 года в Росарио, но теперь торжество перенесено.