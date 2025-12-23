  • Спортс
  • Брейдо о Баринове и ЦСКА: «Обидно читать, что моего друга называют предателем. Если вопрос в воздухе – может быть, не он один почему-то плохой»
12

Брейдо о Баринове и ЦСКА: «Обидно читать, что моего друга называют предателем. Если вопрос в воздухе – может быть, не он один почему-то плохой»

Брейдо о Баринове: обидно читать, что моего друга называют предателем.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в армейский клуб.

– Герман Ткаченко сказал: «Если Баринов перейдет в ЦСКА – это будет успех Кирилла Брейдо. От начал до конца. Потому что Кирилл является персональным поклонником таланта Баринова. И человек, который находится в руководстве клуба, высказывался или думал, что приход Баринова – это невероятный успех. Брейдо не участвует в этой сделке как агент, но как представитель ЦСКА – не знаю». Почему Ткаченко говорит, что вы участвуете в сделке по переходу Баринова из «Локомотива» в ЦСКА?

– Чуть дальше Герман Владимирович сам отвечал, что Кирилл давно дружит с Димой, является поклонником его таланта. Мы знакомы с 2014 года, он был еще в молодежке «Локомотива», а я только пришел в клуб в сентябре этого года. Мы вместе летали на выездные матчи.

– Вы понимаете, почему Ткаченко так сказал?

– Я считаю, что сделки в принципе бывают сложными. На том или ином этапе человек, исходя из личных взаимоотношений, может быть инструментом внутри структуры. Это абсолютно нормальный внутренний момент, который стал доступен во внешней среде, что не очень здорово. Но абсолютно нормальная история для футбола. Все.

– Вы обсуждали с ним возможный переход в ЦСКА?

– Летом ЦСКА сделал официальное предложение «Локомотиву», конечно, мы это обсуждали.

– Ваше мнение руководство ЦСКА спрашивало по Баринову?

– Спрашивало. Как сказал Герман Владимирович, я являюсь поклонником таланта Дмитрия Баринова.

На правах друга Димы я могу сказать, что независимо от того, какое решение им будет принято, мне обидно читать, что моего друга называют предателем. Если мы говорим о потенциальном летнем переходе, то это может стать зафиксированным только в январе, дальше клубы договорятся, произойдет ли это раньше.

На мой взгляд, не нужно спешить и вычеркивать часть истории. Я могу рассказать вам историю о том, как Дима ехал продлевать контракт с «Локомотивом», и ему поступил звонок от одного клуба с прекрасным предложением, но он отказался, потому что дал слово. Это многое говорит о том, какой он человек с точки зрения принципов.

Если система складывается таким образом, что на текущий момент вопрос в воздухе, то, может быть, не один он почему-то плохой, – сказал Брейдо в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Агент Баринова о возможном переходе хавбека «Локо» в ЦСКА зимой: «Клубы в переговорах, обмениваются документами. Как договорятся»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoДмитрий Баринов
Кирилл Брейдо
возможные трансферы
logoЦСКА
Это футбол, брат!
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
